Özgün Vedat Bilginden son dakika asgari ücret açıklaması
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Vedat Bilgin’den son dakika asgari ücret açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, kamu çalışanlarına yönelik toplu sözleşmede enflasyonun etkilerinden korumaya yönelik maddelerin yer aldığını, beslenmeden yakacak yardımlarına kadar düzenlemeleri hayata geçirdiklerini söyledi. Asgari ücret zammına ilişkin de konuşan Vedat Bilgin, “Biz asgari ücreti ne kadar gerçekçi bir rakamla belirlersek asgari ücrete yakın çalışan, çalıştırılan emekçilerin ücretleri de yukarıya doğru çıkacaktır. Bu, çalışanlar, ücretliler lehine bir etki yaratmaktadır." dedi. Peki asgari ücret zammı belli mi, ne kadar olacak?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Asgari ücret ne kadar son dakika? 2023 net asgari ücret belli oldu mu? Vedat Bilgin asgari ücret açıklaması yaptı mı?
Asgari ücret ne kadar olacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TBMM'deki bütçe görüşmelerinde asgari ücrete ilişkin açıklamalarda bulundu.

Asgari ücret ne zaman belli olacak?

Bu yıl asgari ücrette aritmetik olarak yüzde 80'in üzerinde bir artış yapıldığını anlatan Bilgin, "Enflasyon o kadar tahripkar bir hale gelmiştir ki enflasyon karşısında asgari ücretin reel değeri gerilemiştir. Bunun için bugün yeniden asgari ücretle ilgili görüşmelerimiz başladı, sürüyor. İşçi ve işveren sendikalarımız ile bizim oturduğumuz üçlü masada bu görüşmeler devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Vedat Bilgin
Vedat Bilgin

Asgari ücret zam beklentisi ne kadar?

Bakan Bilgin, asgari ücret konusunda yaptırdığı çalışmaya değinerek, "Ortalama kamuoyu beklentisi çok yüksek, 8 bin lira üzerinde çıktı. İşverenlerin beklentisi 7 bin lira civarında çıktı. Asgari ücret dışında ücret alan işçiler için olması gereken rakam 7 bin-7 bin 500 lira çıktı. Ama asgari ücretlilerde Türkiye ortalamasının bahsediyorum, 3 büyükşehirde farklı, o da 7 bin 600 lira çıktı. Demek ki ateş düştüğü yeri yakıyor, asgari ücretle çalışan işçiler, Türkiye'nin her tarafında, 3 büyükşehirde daha yüksek, farklı ücret düzeylerini bekliyorlar." diye konuştu.

2023 asgari ücret ne kadar olacak?

  • Asgari ücret tutarına ilişkin konuşulan bazı rakamlar olduğunu hatırlatan Bilgin, "Komisyon çalışmalarını sürdürürken bir rakam telaffuz etmem zaten yakışık almaz." ifadesini kullandı.

Türkiye'de çalışanların içerisinde asgari ücretlilerin oranının yüzde 60 değil, yüzde 38 civarında olduğunu bildiren Bilgin, şunları kaydetti: "O da küçümsenecek bir rakam değildir. Onu ciddiye almamız lazım. Bu bize şunu gösteriyor, asgari ücret düzenlemesi sadece asgari ücretlileri ilgilendiren bir konu değildir.

  • Asgari ücret düzenlemesinin bir başka fonksiyonu var. Biz asgari ücrette ciddi bir düzenleme yaptığımız zaman bütün ücretlilerin aldıkları ücret düzeyleri asgari ücrete göre farklılaşıyor ve yukarıya doğru tırmanıyor. Dolayısıyla asgari ücret siyaseti aynı zamanda diğer ücretleri belirleyen, düzenleyen bir etki yaratmaktadır. Biz asgari ücreti ne kadar gerçekçi bir rakamla belirlersek asgari ücrete yakın çalışan, çalıştırılan emekçilerin ücretleri de yukarıya doğru çıkacaktır. Bu, çalışanlar, ücretliler lehine bir etki yaratmaktadır."

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