Asgari ücret zam oranı hesaplama nasıl yapılır?

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun mesaisi başlıyor. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay görüşme öncesi canlı yayında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Bugün pazarlığa 7 bin 785 TL'den başlayacağız. Kayıtları bizde olmayan büyük bölümünün bizde olmadığı insan topluluğu, bugün burada da tartıştık.” dedi. Asgari ücret zammı için ilk toplantı 7 Aralık’ta yapıldı. Asgari Ücret Tespit Komisoyon ikinci toplantısını ise 14 Aralık’ta yapacak. 2023 asgari ücret zammında bugün rakamların masaya gelmesi bekleniyor. Asgari ücret ara zam oranı kaç olacak? Yüzde 30, yüzde 35, yüzde 40 zam nasıl hesaplanır?

Asgari ücret zammı hesaplama

Asgari ücret zammında son dakika gelişmeleri milyonlarca vatandaş tarafından takip ediliyor ve gündeme gelen zamla birlikte, asgari ücret ara zammının oranı da merak ediliyor.

REKLAM

Asgari ücret zam oranı

Asgari ücrete yüzde 25 zam gelirse yeni tutar ne olur?

Asgari ücrete yüzde %25 zam gelirse maaşlar 6.875 TL

Asgari ücrete yüzde 30 zam gelirse yeni tutar ne olur?

Asgari ücrete yüzde % 30 zam gelirse maaşlar 7.150 TL

Asgari ücrete yüzde 35 zam gelirse yeni tutar ne olur?

Asgari ücrete yüzde % 35 zam gelirse maaşlar 7.425 TL

Asgari ücrete % 40 zam gelirse yeni asgari ücret ne kadar olur?

Asgari ücrete % 40 zam gelirse maaşlar 7.700 TL.

Asgari ücrete % 45 zam gelirse asgari ücret ne kadar olur?

Asgari ücrete % 45 zam gelirse maaşlar 7.975 TL.

Asgari ücrete % 50 zam gelirse asgari ücret ne kadar olur?

Asgari ücrete % 50 zam gelirse maaşlar 8.250 TL olacak.