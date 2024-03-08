Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan geçen sene yaptığı açıklamada 2024 yılında asgari ücrete tek zam yapılacağını açıklamıştı. Asgari ücret 1 Ocak’tan itibaren geçerli olmak üzere net 17 bin 2 lira olduğu Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından açıklanmıştı. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun açıklamaları dikkat çekti. Peki asgari ücrete temmuzda zam olacak mı? Temmuzda asgari ücrete ara zam var mı?

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Meclis'te gazetecilerin sorusu üzerine, "Haziran sonu temmuz başı itibariyle de emeklilerimiz başta olmak üzere bütün çalışanlarımızla ilgili daha iyileştirici, alım gücünü arttırıcı değerlendirmelerimizi kamuoyuyla paylaşacağız." açıklamasını yaptı. Meclisin muhtemelen nisan ayının ortalarında çalışmalarına başlayacağını anlatan Akbaşoğlu, "O tarihten itibaren bu hususları müzakere edeceğiz ve haziran sonu temmuz başı itibariyle de emeklilerimiz başta olmak üzere bütün çalışanlarımızla ilgili daha iyileştirici, alım gücünü arttırıcı değerlendirmelerimizi hep beraber kamuoyuyla paylaşacağız ve buna dair düzenlemelerimizi de inşallah gerçekleştireceğiz." dedi. Akbaşoğlu’nun bu açıklaması temmuzda asgari ücrete zam ara zam yapılacağına ilişkin beklentileri artırdı. Asgari ücrete ek zam yapılıp yapılmayacağına ilişkin resmi bir açıklama henüz yeniden yapılmış değil."