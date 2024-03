Ramazan ayı boyunca bazı marketlerde et fiyatları sabitlendi. Bu karar, İstanbul Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği (İstanbul PERDER) ve Et ve Süt Kurumu (ESK) arasında yapılan protokol ile alındı. Peki Ramazan'da hangi marketlerde et fiyatları sabitlendi? Peki Ramazan’da et fiyatları ne kadar olacak, kırmızı et kaçtan satılacak?