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2024'te ek MTV alınacak mı? Bakan Şimşek'ten resmi açıklama geldi!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Kurumlar vergisini artırmayacağız. Gelir vergisini artırmayacağız, MTV ile ilgili hiçbir düzenleme planımız yok." dedi. Peki KDV oranlarında artış olacak mı? İşte Bakan Mehmet Şimşek’in MTV ile ilgili açıklaması.

08:51 - 8/03/2024 Cuma
Yeni Şafak
Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi 2024'te alınacak mı?
Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi 2024'te alınacak mı?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, özel bir kanalda ekonomide gelinen son durumla ilgili bilgi verdi. Bakan Şimşek, 2024 yılından sonra uygulanan ekonomi programının güçlü sonuç vereceğini ifade ederek, "Ekonomi programının doğru çalıştığının göstergesi cari açıkta daralma, risk primindeki düşüştür. Türk bankalarının finansmana erişimidir" dedi.

KDV ORANLARI ARTACAK MI?

31 Mart seçimlerinin ardından orta vadeli programda ön görmedikleri bir adım atmayacaklarını belirten Şimşek, vergilerle ilgili konuya da açıklık getirdi. Şimşek, "Vergiyle ilgili tutumumuz net. Kurumlar vergisini artırmayacağız. Gelir vergisini de artırmayacağız. KDV genel oranlarını artırmayacağız" dedi.

Şimşek, seçim öncesi belirsizlik yaratmaya yönelik spekülasyonlar yapıldığına da dikkati çekti. Şimşek, "Kasıtlı üretilen bir takım spekülasyonlar var" şeklinde konuştu.

2024’TE EK MTV ALINACAK MI?

Bakan Şimşek, "MTV ile ilgili hiçbir düzenleme planımız yok. İlave vergi gündemimizde değil. Maliye ayağında seçim sonrası planımız net. Kamu maliyesinde reform düşünüyoruz. Harcamaları gözden geçireceğiz. Daha çok tasarrufa odaklanacağız. Kayıt dışılıkla mücadele edeceğiz. Çok ciddi düzenlemeler çalışıyoruz. Nokta atışı. Kayıt dışıyla mücadele ederek bütçe açığını kontrol altına alacağız. Kayıtışı haksız rekabet demektir. Bunların dışında vergi anlamında gündemimiz yok." dedi.


#MTV
#ek MTV
#Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek
19 dakika önce
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