Asrı Saadet ne demek? Asrı Saadet kelime anlamı nedir?

Asr-ı Saadet Hz. Muhammed'in doğumuyla başlar ve vefatıyla sona erer. Müslümanlar peygamber efendimizi gördükleri ve onunla yaşadıkları dönemi en mutlu devir olarak nitelendirmiştir.

ASRI SAADET NE DEMEK?

Asır, hem yüzyıllık zaman hem de dönem, devir, çağ anlamına gelir. Saadet ise mutluluk ve bahtiyarlık kelimeleriyle eş anlamlıdır. Asrı Saadet, Müslümanların en mutlu olduğu çağ anlamına gelir.

ASRI SAADET DÖNEMİ ÖZELLİKLERİ

1- Mekke'nin fethedilmesiyle birlikte Kabe'deki putların hepsi kırıldı. Kabe, yeniden Müslümanların ibadethane oldu.

2- Kuran'ı Kerimde de sık sık vurgulandığı üzere batıl olan gidip yerine Hak geldi.

3- Kız çocuklarının diri diri gömüldüğü Cahiliye dönemi sona erdi.

4- Faiz yasaklandı.

5- Kabileler arasında uzun yıllardan beri süren kan davaları bitti.

6- Hz. Muhammed'in önderliğindeki ilk Müslümanlar Mekke ve çevresinde barışı sağladı.

7- Zekat ve sadakalar ile birlikte Mekkelilerin arasında yardımlaşma ve dayanışma arttı.

ASRI SAADET DÖNEMİ HAKKINDA BİLGİLER

Muhtemelen Hz. Peygamber’in, “İnsanların en hayırlıları benim asrımda yaşayanlardır” meâlindeki hadîs-i şerifinden ilham alınarak kullanılan asr-ı saâdet tabiri, insanlık için hidayet kaynağı olan Kur’ân-ı Kerîm’in nâzil olduğu, bütün insanlığa rahmet ve örnek olarak gönderilen Hz. Peygamber’in yaşadığı, ashabını terbiye edip yetiştirdiği, İslâmiyet’in tebliğ edildiği ve tam anlamıyla uygulandığı zaman dilimini ifade etmektedir. Müslümanların en ideal zaman olarak kabul ettikleri, özlem duydukları ve saygıyla andıkları bu eşsiz devri, bilhassa Türkler saygı ve hayranlıklarının bir ifadesi olmak üzere “asr-ı saâdet” diye adlandırmışlardır. Aynı mânada fazla yaygın olmamakla beraber “zamân-ı saâdet” ve “vakt-i saâdet” tabirleri de kullanılmaktadır. Ayrıca bazı müfessirler Cenâb-ı Hakk’ın Asr sûresindeki yemininin (ve’l-asr), çeşitli delâletleri yanında hak ile bâtılı birbirinden kesin olarak ayırması sebebiyle Asr-ı saâdet üzerine olduğunu da söylerler.

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Genellikle sadece Hz. Peygamber dönemini belirlediği kabul edilen asr-ı saâdet terimi bazan Hulefâ-yi Râşidîn devri, hatta tâbiîn ve tebeu’t-tâbiîn devirleri için de kullanılmaktadır. Bu tabirin özellikle Şiblî Nu‘mânî’nin Sîretü’n-nebî adlı eserinin Ömer Rıza Doğrul tarafından İslâm Tarihi Asr-ı Saâdet adıyla Türkçe’ye çevrilip neşredilmesinden sonra daha fazla yaygınlık kazanmış olduğu söylenebilir.