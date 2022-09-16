Hayrat Ne Demek? Hayrat Kelimesinin Kökeni, Türkçe Anlamı Nedir?

Sıklıkla kar amacı gütmeyen hayır, diğeri ise gelir kazandıran mülk anlamında kullanılan hayrat kelimesinin farklı anlamları da bulunuyor. Hayrat nedir, ne demek? Hayrat hangi kelimenin çoğuludur? İşte ayrıntılar...

HAYRAT NE DEMEK?

Hayrat kelimesi dilimizde sıklıkla karşımıza çıkan sözcükler arasındadır.

Hayrat, Türk tarihi boyunca karşılık beklenmeden ve toplum yararına yapılmıştır. Halkın kullanması için yapılan çeşme, külliye ve şifahane benzeri yapılar çoğunlukla hayrat amacıyla yapılmıştır. Günümüzde faaliyette olan vakıfların temelinde de bu davranış biçimi yatmaktadır.

Hayrat, “Sırf hayır maksadıyle herkesin faydalanması için yapılan câmi, köprü sebil, çeşme vb. tesisler, başkalarının yararlanması için vakıf ve tahsis edilmiş olan gayrimenkuller veya mallar” anlamlarına gelir.

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HAYRAT KELİMESİ KÖKENİ

Hayrat kelimesi Arapça kökenlidir. Arapça'da "hayır" sözcüğünün çoğuludur.

HAYRAT KELİMESİ TDK ANLAMI

TDK’ye göre hayrat kelimesi ise şu anlama gelmektedir:

- Sevap kazanmak için yapılan iyilik

- Halkın yararlanması için yapılan okul, çeşme, hastane vb. yapı

- Trabzon iline bağlı ilçelerden biri

HAYRAT KELİMESİ CÜMLE İÇİNDE DOĞRU KULLANIM ÖRNEKLERİ

Küçük bir hayrat çeşmesinin başındaydı.

Cami ve mescitlerden başka mektebinden hastanesine kadar her türlü hayratla bu şehri süslemeye çalışıyordu.