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Az maliyetle üretim için deneme ekimi yapılan şeker pancarının hasadı yapıldı

İstanbul Gübre Sanayi A.Ş.’nin (İGSAŞ) Kütahya Şeker Fabrikası ile birlikte hayata geçirdiği “Toprağın İzinde Şekerin Hikayesi” projesi ile farkındalık çalışmaları devam ediyor. Bilimsel yöntemlerle tarım yapıldığında maliyetlerin azaltılıp verimin arttığını göstermeyi amaçlayan projede ilk pancar hasadı, Kütahya’nın Altıntaş ilçesine bağlı Yapılcan köyünde yapıldı. Peki ne kadar alana ekim yapıldı? İşte detaylar.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Az maliyetle üretim için deneme ekimi yapılan şeker pancarının hasadı yapıldı
Şeker pancarı

İGSAŞ Genel Müdürü İlkay Ünal, hasat etkinliğinde yaptığı açıklamada, hayata geçirdikleri projeyle, analizi yapılmış toprağa göre doğru gübreleme, doğru ekim teknikleri, toprağın istediği ürün tipleriyle beslenmesi ve hasat gerçekleştiğinde ise verim analizinin yapılmasının amaçlandığını söyledi.

NE KADAR ALANA EKİM YAPILDI?

Proje kapsamında 20 dekarlık bir arazinin 10 dekarlık kısmına İGSAŞ olarak deneme ekimi yaptıklarını belirten Ünal, şunları kaydetti:

"Burada asıl vurgu, toprağın analiz edilmesidir. Gerçekten o toprakta ekilen üründen olabildiği kadar ve layıkıyla hasat ve verim elde edilmesidir. Biz kurum olarak katkı koymaya çalışan bir çözüm ortağıyız. Eğer burada en ufak bir katkı sağlayabiliyorsak bu ülkemiz için bir kazançtır. Çünkü biz gerekli olduğu kadar gübre tüketilmesi için uğraşıyoruz. Yani daha fazla gübre tüketilsin değil, lüzum olduğu kadar. Aslında İGSAŞ'ın aleyhine ama çiftçimizin tarımın, toprağın lehine olan neyse onun burada adını koymaya çalışıyoruz. Biz kendi satışlarımızdan taviz vermemiz gerekiyorsa, daha az ürün satmamız gerekiyorsa daha az satmalıyız ama doğru bir iş modeli üzerinden yeter ki gidilsin istiyoruz."

Altıntaş Kaymakamı Hüseyin Bozdoğan da Yapılcan köyündeki etkinlikte yaptığı açıklamada, Altıntaş'ın tarımsal bakımdan Kütahya'nın önde gelen ilçeleri arasında olduğuna işaret etti.

Belediye Başkanı Arif Teke ise Kütahya'daki şeker fabrikasının şeker pancarı ihtiyacının yüzde 60'lık kısmının Altıntaş'ta üretildiğini dile getirdi.

Kütahya Şeker Fabrikası Ziraat Müdürü Hakan Demirkan, şeker pancarındaki kalitenin üretim için önemli olduğunu, daha verimli ve kaliteli pancar üretimi için çiftçilerle birlikte yapılan deneme üretiminden olumlu sonuç alacaklarına inandıklarını ifade etti.

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Hasat başladı: Tam bir şifa deposu
FOTOĞRAF 6
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Sivas’ın Gemerek ilçesinde özellikle su kenarlarında bolca yetişen Gilaburu meyvesi hasadı başlandı.
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İçerdiği yüksek orandaki vitamin ve mineraller nedeniyle sinir ve strese bağlı uykusuzluğa, kalp ve damar hastalıklarına, ödem ve ödeme bağlı şişkinliğe, kabızlık gibi bir çok hastalığa iyi geldiği bilinen bu meyve halk arasında ise böbrek hastalıklarının tedavisinde ve böbrek taşının düşürülmesinde yaygın olarak kullanılıyor. Makas yardımıyla tek tek toplanan gilaburu meyvesinin suyu içilerek, reçeli, kompostosu yapılarak tüketilebileceği gibi meyve olarak da yenilebiliyor.
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Bir çok hastalığa iyi geliyor
Mustafa Karakılıç, Gilaburu meyvesinin bir çok hastalığa iyi geldiğini belirterek, “Bu çevrede İç Anadolu Bölgesinde aşağı yukarı bütün bağ ve bahçelerde yetişir. Hasadı makas yardımıyla yapılıyor. Topladıktan sonra suda 20 gün bekletiyoruz. Sıkarak veya meyvesini yiyerek tüketebiliyoruz. Aynı zamanda marmelatını ve reçelini yapabiliyoruz. Bir çok hastalığa faydası var” ifadelerini kullandı.
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Böbrek taşlarını düşürüyor
Sızır kasabasından Fevzi Göksu, Gilaburu meyvesinin böbrek taşlarına iyi geldiğini söyleyerek, “Gilaburu hasadına başladık. Gilaburu sızır ve çevresinde yetişen çok değerli bir meyvemizdir. Kışın bunu biriktirir turşu yaparız. Sonra bu turşuları sıkarak suyunu içeriz. Böbrek taşlarına çok iyi geldiği söyleniyor. Su ne kadar çok olursa bu meyvede o kadar verimli oluyor” dedi.
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Hasat başladı: Tam bir şifa deposu
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Hasat başladı: Tam bir şifa deposu
Sivas'ın Gemerek ilçesinde yetişen, şifa deposu olarak görülen ve 2017 yılında coğrafi işareti alınan Gilaburu meyvesinin hasadına başlandı.


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