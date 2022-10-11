Az maliyetle üretim için deneme ekimi yapılan şeker pancarının hasadı yapıldı

İGSAŞ Genel Müdürü İlkay Ünal, hasat etkinliğinde yaptığı açıklamada, hayata geçirdikleri projeyle, analizi yapılmış toprağa göre doğru gübreleme, doğru ekim teknikleri, toprağın istediği ürün tipleriyle beslenmesi ve hasat gerçekleştiğinde ise verim analizinin yapılmasının amaçlandığını söyledi.

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Proje kapsamında 20 dekarlık bir arazinin 10 dekarlık kısmına İGSAŞ olarak deneme ekimi yaptıklarını belirten Ünal, şunları kaydetti:

"Burada asıl vurgu, toprağın analiz edilmesidir. Gerçekten o toprakta ekilen üründen olabildiği kadar ve layıkıyla hasat ve verim elde edilmesidir. Biz kurum olarak katkı koymaya çalışan bir çözüm ortağıyız. Eğer burada en ufak bir katkı sağlayabiliyorsak bu ülkemiz için bir kazançtır. Çünkü biz gerekli olduğu kadar gübre tüketilmesi için uğraşıyoruz. Yani daha fazla gübre tüketilsin değil, lüzum olduğu kadar. Aslında İGSAŞ'ın aleyhine ama çiftçimizin tarımın, toprağın lehine olan neyse onun burada adını koymaya çalışıyoruz. Biz kendi satışlarımızdan taviz vermemiz gerekiyorsa, daha az ürün satmamız gerekiyorsa daha az satmalıyız ama doğru bir iş modeli üzerinden yeter ki gidilsin istiyoruz."

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Altıntaş Kaymakamı Hüseyin Bozdoğan da Yapılcan köyündeki etkinlikte yaptığı açıklamada, Altıntaş'ın tarımsal bakımdan Kütahya'nın önde gelen ilçeleri arasında olduğuna işaret etti.

Belediye Başkanı Arif Teke ise Kütahya'daki şeker fabrikasının şeker pancarı ihtiyacının yüzde 60'lık kısmının Altıntaş'ta üretildiğini dile getirdi.

Kütahya Şeker Fabrikası Ziraat Müdürü Hakan Demirkan, şeker pancarındaki kalitenin üretim için önemli olduğunu, daha verimli ve kaliteli pancar üretimi için çiftçilerle birlikte yapılan deneme üretiminden olumlu sonuç alacaklarına inandıklarını ifade etti.

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