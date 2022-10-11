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Safran çiçeği fiyatı ne kadar? Faydaları neler?

Gıda, ilaç, kozmetik gibi birçok alanda kullanılan "dünyanın en pahalı baharatı" olarak adlandırılan safran bitkisi, havaların erken soğuması nedeniyle çiçek açtı. Ağustos ayında ekimi yapılan, ekim-kasım aylarında boyu 15-30 santimetre uzunluğa geldiğinde toplanan safranın kilosu 100 bin TL’den satılıyor. Peki safran çiçeği faydaları neler? Neye iyi gelir? İşte soruların cevapları.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Safran çiçeği fiyatı ne kadar? Faydaları neler?
Safran çiçeği

UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan ve "en iyi korunan20 kent" arasında bulunan Karabük’ün Safranbolu ilçesiyle özdeşleşen safran bitkisinin hasadı başladı. Safran parfüm, ilaç ve tekstildeki endüstriyel kullanımları dışında şifa verici bitki olarak da tüketiliyor. Sayısız faydası bulunan bu bitki ile ilgili her şeyi haberimizde bulabilirsiniz.

SAFRAN ÇİÇEĞİ FAYDALARI NELER? NEYE İYİ GELİR?

Kanser, öksürük, astım, bronşit, cilt, bağışıklık ve hormon bozukluğu gibi hastalıklara iyi gelen safran, mutluluk hormonu serotonin salgılanmasına yardımcı olduğu için dünyada mutluluk iksiri olarak biliniyor.

> Antikarsinojenik (kanser bastırıcı), antimutajenik (mutasyon önleyici), immünomodüle edici, ve antioksidan benzeri özellikleri olduğu modern tıp tarafından bulunmuştur.

> Anti kanserojen maddeler sayesinde bağışıklık ve sinir sistemini güçlendirir.

> Karaciğeri temizlediği gibi kandaki zararlı hücreleri de temizleyerek damar tıkanıklığı riskini azaltır.

> Safran çiçeği kalp kaslarını kuvvetlendirerek kalp hastalıklarına yakalanma oranını düşürür.

> Safranın içerdiği bileşenler bünyede depresyona neden olan asit dengesinin bozulmasına engel olmaktadır. Bu özelliğinden dolayı ruh sağlığı alanında yaygın olarak safran kullanılır.

> Etkili antioksidan özelliğinden dolayı safran, sindirim sistemi için faydalıdır.

> Safran potasyum açısından zengin olduğu için kan basıncını sağlıklı seviyelerde tutmaya yardımcı olur.

> Safranın içerdikleri cilt sağlığı açısından da faydalıdır. Cildin temizlenmesi ve genç kalması için safran cilt maskelerinde yaygın olarak kullanılır.

KİLOSU 100 BİN LİRADAN ALICI BULUYOR

İhlas Haber Ajansı muhabirine konuşan safran üreticisi İsmail Yılmaz;

‘’Şuan ki kilogram satış fiyatımız 100 bin lira civarında, alıcısı var. Bu sene Avrupa ve Arap ülkelerinden gelenler var. Bunlar safrana meraklılar. Tarlada görmek ve satın almak istiyorlar” diye konuştu.

Soğuk havalarda bağışıklığı güçlü tutmaya yarayan besinler
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NARENCİYELER

Narenciyeler C vitamini kaynağı antioksidan besinlerdir. Bağışıklığa destek olmaktadır. Fakat şeker de içermesi sebebi ile fazla tüketimi de kilo alımına sebebiyet verebileceği için mevsime bağlı olarak günde 2 porsiyon tüketilmesi bağışıklığı destekleyecektir.
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BALIK

Omega-3 içermesi sebebiyle vücuttan toksinlerin atımını sağlar bu sayede hastalık yaratacak etken maddelerin uzaklaştırılması ile bağışıklık desteklenmiş olur. Haftada 2-3 kez fırın, ızgara, buğulama yöntemleriyle pişirilen balıkların tüketilmesi bağışıklık sistemini güçlendirmek adına yararlı olacaktır.
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SARIMSAK

Sarımsağın içeriğindeki ‘allisin’ antiviral ve antibakteriyel etki göstererek bağışıklığın desteklenmesinde çok büyük rol oynamaktadır.
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DOMATES

İçeriğindeki likopen ile antikanserojen etki göstererek bağışıklığı desteklemektedir.
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ZENCEFİL

Zencefil karaciğerin korunmasına yardımcı olmaktadır. Kolestrol düşürücü etkisi ile birlikte bağışıklık dostu olarak kabul edilmektedir.
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KUŞBURNU

CNN'in haberine göre, 'Kuşburnu'nun kalp-damar sağlığı üzerinde olumlu etkileri bulunmaktadır. Kalp-damar sağlığını destekleyerek bağışıklığın güçlendirilmesine yardımcı olmaktadır.
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YEŞİL ÇAY

Vücuttaki toksin maddelerin uzaklaştırılması ile bağışıklık üzerinde olumlu etkileri bulunmaktadır. Günde 1-2 fincan yeşil çay tüketilmesi sağlıklı olacaktır.
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YOĞURT-KEFİR-AYRAN

Kalsiyum, magnezyum, fosfordan zengin olan ve probiyotik içeriği zengin olan bu besinler bağırsak florasını destekleyerek yararlı bakterilerin üremesini sağlamakta ve bu sayede bağışıklık sistemini güçlendirmektedir.
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KETEN TOHUMU

Fosfor, magnezyum, bakır ve B grubu vitaminler, omega 3 ile omega 6 yağ asitlerinden zengin olan keten tohumu bağışıklık sistemini desteklemektedir. Salatalara veya yemeklere 1-2 yemek kaşığı ekleyerek hem tokluk süresini uzatıp hem de bağışıklığınızı destekleyebilirsiniz.
Soğuk havalarda bağışıklığı güçlü tutmaya yarayan besinler
Sonbaharın gelişiyle beraber havaların düzensiz seyretmesinden dolayı grip sezonu açılmış oldu. Peki, grip sezonunda hastalığı kolay atlatmak için ne yapabiliriz, bağışıklığımızı nasıl güçlendirebiliriz? Vücudu hastalıklara karşı koruyan işleyişe bağışıklık sistemi adı verilmektedir. Hastalıklara karşı direnç sağlayabilmek ve hastalıklardan korunmak adına bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi büyük önem arz etmektedir. Özellikle salgın hastalıkların artış gösterdiği günümüzde bağışıklık sistemini desteklemenin önemi artmaktadır. Peki bağışıklık sistemimizi nasıl güçlendirebiliriz, neleri tüketmeliyiz? Diyetisyen Gözde Karaca konu hakkında bilgiler verdi.


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