Safran çiçeği fiyatı ne kadar? Faydaları neler?

UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan ve "en iyi korunan20 kent" arasında bulunan Karabük’ün Safranbolu ilçesiyle özdeşleşen safran bitkisinin hasadı başladı. Safran parfüm, ilaç ve tekstildeki endüstriyel kullanımları dışında şifa verici bitki olarak da tüketiliyor. Sayısız faydası bulunan bu bitki ile ilgili her şeyi haberimizde bulabilirsiniz.

SAFRAN ÇİÇEĞİ FAYDALARI NELER? NEYE İYİ GELİR?

Kanser, öksürük, astım, bronşit, cilt, bağışıklık ve hormon bozukluğu gibi hastalıklara iyi gelen safran, mutluluk hormonu serotonin salgılanmasına yardımcı olduğu için dünyada mutluluk iksiri olarak biliniyor.

> Antikarsinojenik (kanser bastırıcı), antimutajenik (mutasyon önleyici), immünomodüle edici, ve antioksidan benzeri özellikleri olduğu modern tıp tarafından bulunmuştur.

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> Anti kanserojen maddeler sayesinde bağışıklık ve sinir sistemini güçlendirir.

> Karaciğeri temizlediği gibi kandaki zararlı hücreleri de temizleyerek damar tıkanıklığı riskini azaltır.

> Safran çiçeği kalp kaslarını kuvvetlendirerek kalp hastalıklarına yakalanma oranını düşürür.

> Safranın içerdiği bileşenler bünyede depresyona neden olan asit dengesinin bozulmasına engel olmaktadır. Bu özelliğinden dolayı ruh sağlığı alanında yaygın olarak safran kullanılır.

> Etkili antioksidan özelliğinden dolayı safran, sindirim sistemi için faydalıdır.

> Safran potasyum açısından zengin olduğu için kan basıncını sağlıklı seviyelerde tutmaya yardımcı olur.

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> Safranın içerdikleri cilt sağlığı açısından da faydalıdır. Cildin temizlenmesi ve genç kalması için safran cilt maskelerinde yaygın olarak kullanılır.

KİLOSU 100 BİN LİRADAN ALICI BULUYOR

İhlas Haber Ajansı muhabirine konuşan safran üreticisi İsmail Yılmaz;

‘’Şuan ki kilogram satış fiyatımız 100 bin lira civarında, alıcısı var. Bu sene Avrupa ve Arap ülkelerinden gelenler var. Bunlar safrana meraklılar. Tarlada görmek ve satın almak istiyorlar” diye konuştu.