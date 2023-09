Kahvaltının önemine değinen Dyt. Nasuhbeyoğlu, “Altın öğün olan kahvaltının atlanması; diğer öğünlerde porsiyon miktarını artırarak kan şekeri dengesizliklerine yol açabilir. Bu durumda aç kalınan sürede vücut direncinin düşmesi kaçınılmaz olur. Her gün kahvaltıda tüketeceğiniz kaliteli protein kaynağı olan yumurta, içeriğindeki demir ve A vitamini ile bağışıklığınızı destekler. Yanına ekleyeceğiniz C vitamini (yeşillikler, biber, portakal gibi) de yumurtanın demir emilimine katkı sağlar” dedi.

Her besinin enerji, protein, vitamin ve mineral içeriğinin çeşitli olduğunu belirten Dyt. Nasuhbeyoğlu, “Besinlerin doğru şekilde ve birlikte tüketilmeleri vücuttaki kullanılabilirliklerini artırarak bağışıklık sistemini destekler. Besinlerin sindirimi, emilimi ve sonrasında oluşan zararlı atıkların vücuttan uzaklaştırılmaları ile diğer metabolik olaylar için yeterli su tüketmek çok önemlidir. Vücudun günlük olarak kilo başına 30-35 ml su ihtiyacı vardır. Suyun yetersiz tüketimi sonucunda bağırsaklarda gelişebilecek olan kabızlık, bağışıklık sistemini doğrudan etkileyen bağırsak sağlığını olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle su tüketimi bireyin ihtiyacı doğrultusunda günün her saatine dengeli olarak dağıtılmalı” şeklinde konuştu.

Enfeksiyon durumlarında C vitamininin önemli bir rol üstlendiğini kaydeden Dyt. Nasuhbeyoğlu, “C vitamini vücut tarafından depolanamadığı için turunçgiller, yeşillikler, biber, kivi ve domates gibi kaynaklarını her gün düzenli tüketmek çok önemli. Ancak C vitamini takviyelerini bilinçsizce kullanmak böbrek taşı oluşumuna sebebiyet verebilir. Dolayısıyla, C vitamini alımını abartmadan besinlerle sağlamayı alışkanlık haline getirin” ifadelerini kullandı.