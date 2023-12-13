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Taşerona kadro ne zaman verilecek? TYP, belediye şirket işçisine kadro hakkında son gelişmeler

Taşerona kadro ile ilgili son dakika haberleri yakından takip ediliyor. 100 bin işçiye kadro verilmesi, istihdam ve sosyal güvence açısından önemli bir gelişmedir. Bu sayede, taşeron olarak çalışan işçiler, kamuda sürekli işçi olarak istihdam edilecek ve bu sayede hem iş güvencesi hem de sosyal güvenceye kavuşacaklardır. Geçtiğimiz aylarda geçici işçilere kadro düzenlemesini içeren kanunun Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından merak edilen "Taşerona kadro ne zaman verilecek? 90 bin taşeron işçiye kadro kimleri kapsıyor?" sorularının yanıtlarını sizler için derledik.

11:29 - 13/12/2023 Çarşamba
Güncelleme: 11:29 - 13/12/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Taşerona kadro ne zaman?
Taşerona kadro ne zaman?
İçindekiler
Taşeron işçiye kadro
hakkında son gelişmeler kamuda çalışan vatandaşlar tarafından takip ediliyor.
Taşeron işçi
, bir işin veya işin bir kısmını asıl işverenin adına üstlenen ve bu iş için asıl işverenle sözleşme imzalayan şirket veya kuruluşun bünyesinde çalışan işçidir.
Taşeron işçiler
, asıl işverene bağlı olarak çalışırlar, ancak işverenleri asıl işveren değil, taşeron şirket veya kuruluştur. Taşerona kadro ne zaman verilecek 2023? İşte, haberin ayrıntıları.

Torba yasada taşerona kadro var mı?

Taşeron işçiye kadro ne zaman? sorusu son gelişmeler ile gündemde yer alıyor. Peki, 90 bin taşeron işçiye kadro ne zaman verilecek, şartları neler? Taşerona kadro çıktı mı? Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, seçimlerden sonra taşeron işçinin Meclis'te yer alacağını açıklamıştı. 90 bin taşerona kadro verilmesini öngören düzenlemenin Meclis'ten geçmesi bekleniyor.
En düşük emekli maaş
ının 7 bin 500 liraya, bayram ikramiyesinin 2 bin liraya çıkarılması ile geçici işçilere kadro düzenlemesini içeren kanun,
'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Taşerona kadro son durum nedir?

Daha önce kadroya geçen 1 milyon
taşeron işçi
lerin haricinde bazı teknik nedenlerle kadro imkanı bulunmayan 100 bin taşeron işçi de bu dönemde kadro imkanı bekliyor. Bu işçilerle ilgili çalışmalar da yapıldı. KİT'lerdeki taşeronlar ve şoför kadrosundakiler 2. torba yasanın çıkmasını bekliyor.

Torba yasada hangi düzenlemeler var?

Yeni yasama yılına başlayan Meclis'in gündemine yılın son çeyreğinde ekonomiye ilişkin bazı düzenlemelerin gelmesi bekleniyor. Çalışanların ve emeklilerin taleplerine yönelik çalışmalar devam ederken, gerekli düzenlemelerin son şeklini aldıktan sonra parti gruplarının ve milletvekillerinin gündemine gelmesi öngörülüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emeklilere verilecek refah payına ilişkin çalışmayı kısa süre içinde tamamlayacak.

Taşeron işçiye kadro ne zaman Meclis’e gelecek?

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin; "Kamudaki taşeronları planladık. Önümüzde dosyamız duruyor. Çalışmanın büyük kısmını tamamladık. Seçimden sonraya kalır diye düşünüyorum, çözeceğimiz konulardan birisi bu." şeklinde konuşmuştu. Taşeron işçiler Meclis'te beklenen ilk konular arasında yer alıyor.

Taşeron işçiler ne zaman kadroya geçecek?

Seçimlerden önce 2023 nisan ayında Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı
hakkında değerlendirmelerde bulunmuştu. Bilgin yaptığı açıklamada şunları söylemişti; Mazeret ve tayin gibi sorunlar çözülebilir, onların imkanları var. Taşeron işçiliği konusunda çalıştık. Her bir konuyu bir dosya çalışmasıyla çalıştık. Bütün dosyaları kapata kapata gittik.

Dosyalarımızdan biri de taşeron işçiliğiydi. Deprem oldu, çalışmalara ara verdik. En son oturuma geçici işçileri yetiştirdik. Taşeron işçilere söz verdim. Önümüzde duruyor, bunu Meclis'i açar açmaz gerçekleştireceğiz. Seçime endeksleyerek konuşmuyorum. Seçimi zaten biz kazanacağız. Ben olurum veya bir başka arkadaşım olur.” Konuyla ilgili bakanlık tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.

Taşerona kadro ne zaman Resmi Gazete’de yayınlanır?

Çalışmanın sona ermesiyle konu TBMM Genel Kurulu’na aktarılacak. TBMM Genel Kurulu’ndan geçtikten sonra
’de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

Taşerondan kadroya geçecekler kimler?

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay'ı AK Parti Genel Merkezi'nde kabul etti. Atalay görüşmeye ilişkin, "
Ülke seçim atmosferinde ama bizim konumuz 700 bin işçinin kamu sözleşmesi var. Ana başlık oydu. Cumhurbaşkanının yaklaşımı iyi olduğu için Çalışma Bakanlığına talimat verdi, şimdi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile görüşeceğiz. Seçimden evvel 700 bin işçinin kamu sözleşmesinin bitmesini istiyoruz. Gündem, geçici işçi, kamu sözleşmesi ve taşeron işçilerin kadroya geçmesi
" diye konuşmuştu.
TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, taşerona kadroyu tekrar gündeme taşıdı. Kapsam dışında kalan taşeron işçilerin kadro sorunun devam ettiğini belirten Atalay, "
Çalışma hayatıyla ilgili taleplerimizin tamamına yakını halloldu. KİT'lerdeki taşeronlar ile kamuda kapsam dışında kalan taşeron işçilerin kadro beklentisi devam ediyor
." dedi.

Kadroya geçecek taşeron işçilerin şartları belli oldu mu?

Taşeron işçiye kadro şartları
merak ediliyor. Taşeron işçiler kadroya alınmak için devlet memurluğuna atanmada gereken şartları taşıyacak.

Taşeron işçiler memur olacak mı?

Taşeron işçiler 'özel sözleşmeli personel' pozisyonunda istihdam edilecekler. Yani memur olamayacaklar ama kadrolu sayılacaklar.

Taşeron kadro sözleşemeleri kaç yıllık yapılacak?

Taşeron kadro sözleşemeleri 3'er yıllık olacak.

Taşeron işçilerin kadro için sınava girecek mi?

Taşeron işçilerin kadro durumu belediyeler ve kamu kanadında farklı olacak. Kamuya geçişte sınav yapılacak.

Taşeron kadro için yaş sınırı var mı?

Yaş sınır emeklilikle ilintili. Emekli aylığı almaya hak kazanmış taşeron işçi bu kadrodan yararlanamayacak.

Kadroya alınacak taşeron işçilerin işe giriş tarihleri ne zaman?

Kadroda şartlardan biri de tarihle ilgili. Taşeron işçilerin kadroya girebilmesi için 1 Kasım 2015'ten önce işe girmiş ve halen çalışıyor olması gerekecek. 1 Kasım 2015'ten sonra işe giren taşeron işçiler kadrodan yararlanamayacak.

Taşeron işçinin pozisyonunda değişiklik olacak mı?

Taşeron işçiler çalıştıkları kurumda kadrolu olduktan sonra aynı işi yapmaya devam edecek.

Taşeron maaşları değişecek mi?

Mevcut ücreti üzerinden maaş almaya devam edecek.

Taşeron kadro düzenlemesi kimleri kapsıyor?

Kamuda ve belediyelerde tam zamanlı çalışanlar düzenlemeden yararlanacak.

Taşeron işçilerin mali hakları nasıl belirlenecek?

Taşeron işçilerin kadroya alındıktan sonra hakları toplu sözleşmeyle belirlenecek.

Taşeron prim hesabı nasıl yapılacak?

Kamuya geçtikten sonra emeklilik sisteminde 4/A kapsamında değerlendirilecekler.

#taşeron
#kadro
#meclis
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