|
Özgün

Resmi Gazete’de yayımlandı: Çok sayıda yeni rektör ataması yapıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 13 üniversiteye rektör atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Karataş, Çankaya Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hadi Hakan Maraş, İstanbul Beykent Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Volkan Öngel, Van Yüzüncüyıl Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hamdullah Şevli atandı. İşte Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile ataması yapılan rektörlerin isim listesi.

09:29 . 6/06/2023 Salı
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sayıda kritik atama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sayıda kritik atama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 üniversiteye yaptığı rektör atamaları
'de yayımlandı. Söz konusu atamaların 2547 sayılı Kanunun 13'üncü ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi. Karara göre;

Hangi üniversiteye kim rektör atandı?

  1. Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Karataş,
  2. Biruni Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Adnan Yüksel,
  3. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hüseyin Dalgar,
  4. Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Feridun Yılmaz,
  5. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ramazan Cüneyt Erenoğlu,
  6. Çankaya Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hadi Hakan Maraş,
  7. Galatasaray Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Abdurrahman Muhammed Uludağ,
  8. İstanbul Beykent Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Volkan Öngel,
  9. İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ömer Torlak,
  10. İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Yusuf Hakan Abacıoğlu,
  11. Munzur Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Kenan Peker,
  12. Muş Alparslan Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mustafa Alican,
  13. Van Yüzüncüyıl Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hamdullah Şevli atandı.


#resmi gazete
#Cumhurbaşkanlığı kararnamesi
#rektör ataması
33 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Haziran ayı aile destek yardımı ayın kaçında ödenecek?