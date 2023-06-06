Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sayıda kritik atama
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 üniversiteye yaptığı rektör atamaları
'de yayımlandı. Söz konusu atamaların 2547 sayılı Kanunun 13'üncü ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi. Karara göre;
Hangi üniversiteye kim rektör atandı?
Hangi üniversiteye kim rektör atandı?
- Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Karataş,
- Biruni Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Adnan Yüksel,
- Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hüseyin Dalgar,
- Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Feridun Yılmaz,
- Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ramazan Cüneyt Erenoğlu,
- Çankaya Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hadi Hakan Maraş,
- Galatasaray Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Abdurrahman Muhammed Uludağ,
- İstanbul Beykent Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Volkan Öngel,
- İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ömer Torlak,
- İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Yusuf Hakan Abacıoğlu,
- Munzur Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Kenan Peker,
- Muş Alparslan Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mustafa Alican,
- Van Yüzüncüyıl Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hamdullah Şevli atandı.
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33 dakika önce