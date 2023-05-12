Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin'den muhalefetin ekonomi açıklamasına tepki: Türkiye'yi borca sokmak istiyorlar

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin açıklama yaptı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, ÜLKE TV canlı yayınında memur-emekli zammı, taşeron işçilere kadro ve asgari ücret konusunda değerlendirmelerde bulundu.
Bakan Bilgin'in açıklamasından öne çıkan başlıklar şöyle:
Seçimden sonra da ekonomik istikrar süreceği için herhangi bir kur atağı olmayacak.
Biden'ın endişeleri haksız değil, doğru çünkü ABD ekonomi sisteminde kaynaklar tükeniyor.
Bugün Türkiye'nin önündeki yol açık, Türkiye bağımsız bir ülke olarak yoluna devam etmek istiyor.
MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI
Sayın Cumhurbaşkanımız bahsettiği hadise şöyle gelişti, biz geçtiğimiz günlerde kamu işçileriyle çok güçlü bir sözleşme yaptık. O sırada memurların durumu nedir? diye sayın Cumhurbaşkanımız sordu. Onlara ne yapabiliriz diye sordu. Onlarla da ilgili bir çalışma yapalım dedi ve çalışmamızı önerdik. Cumhurbaşkanımız HAK-İş kongresinde açıkladı.
EYT'ye 120 milyar dolar kaynak ayırdık. Türk ekonomisi üretime devam ettiği sürece kaynak olur. Yeni kaynaklar da bulduk, doğal gaz ve petrol bulduk. Potansiyel petrol alanının genişleme durumu var. Enerji ithalatında harcadığımız kaynakların yerini tutacaktır.
TAŞERON İŞÇİLERİNE KADRO
Geçici işçilere yönelik çalışmalarımız tamamlandı. Taşeron işçilerimiz için çalışmalar devam ediyor, verdiğimiz tüm sözlerin arkasındayız.