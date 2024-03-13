Bankalar ödeme miktarlarını güncelledi: Emekliye en yüksek promosyon ödemesi veren bankalar hangileri?

"Emekliye en yüksek promosyon ödemesi veren bankalar hangileri? Hangi banka ne kadar promosyon ödemesi yapıyor?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. En yüksek emekli promosyon veren bankalar, emekli promosyon başvuruları devam ederken gündemde yer alıyor. Mart ayı emekli promosyon kampanyaları için süre daralıyor. Emekli banka promosyon 2024 tutarları 31 Mart'a kadar geçerli olacak. En yüksek emekli promosyonu veren banka hangisi sorusu Mart ayı ile birlikte merak ediliyor. Emekli olmaya hak kazananlar ya da bankalarla yaptıkları anlaşma sona eren emekliler, maaşlarının yatması karşılığında bankalardan promosyon alabiliyorlar. Peki emekliye en yüksek promosyon ödemesi veren bankalar hangileri?

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYON

Ziraat Bankası'nın emeklilere maaşa göre verdiği promosyon miktarları ise şöyle:

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Bankamız aracılığı ile alan müşterilerimize Bankamızca;

3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL,

3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL,

7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL,

10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL tutarında olmak üzere,

3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır.

GARANTİ BANKASI EMEKLİ PROMOSYON

Garanti Bankası emeklilere 7.500 TL'ye varan nakit promosyona ek, kredi kartı ile 500 TL harcamanıza 1.000 TL bonus fırsatı, toplam 8500 TL promosyon sunuyor. Ayrıca bankanın maaşa göre verdiği promosyon miktarı şu şekilde:

Garanti BBVA'da emekli maaşı 3.500 TL'ye kadar olan emeklilere 4.500 TL,

3.500 – 7.500 TL arasında olan emeklilere 5.250 TL,

7.500 – 10.000 TL arasında olan emeklilere 6.750 TL

10.000 TL ve üstünde olan emeklilere 7.500 TL tutarında nakit promosyon avantajı sunulmaktadır.

ING BANK EMEKLİ PROMOSYON

ING Bank, maaşını bankaya taşıyan SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emeklilerine maaş tutarına göre ek koşulsuz 10.000 TL’ye varan nakit promosyon veriyor. Ayrıca Otomatik Fatura Talimatı uygulamasından yararlanan emeklilere 5.000 TL’ye varan ek nakit promosyon vererek toplamda 15.000 TL'ye varan nakit promosyon vaadediyor. Yeni emekliler ve EYT ile emekli olanlar da, emekli maaş promosyonundan yararlanabilirler.

ING Bank ayrıca yaptığı açıklamada promosyon miktarını şöyle belirtiyor:

1 aylık toplam gelir/aylık tutarınız,3.500 TL’ye (3.500 TL hariç) kadar ise 6.000 TL,

3.500 TL - 7.500 TL (7.500 TL hariç) arası ise 7.000TL,

7.500 TL - 10.000 TL (10.000 TL hariç) arası ise 9.000 TL,

10.000 TL ve üzeri ise 10.000 TL nakit promosyon ödemesi alırsınız.

İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYON

T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yapılan anlaşma ile 1 Kasım 2022 - 31 Ocak 2024 tarihleri arasında geçerli kampanya çerçevesinde ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) 7.500 TL’ye varan promosyon ödemesinden faydalanabiliyor.

Bankanın promosyon tablosu ise şu şekilde:

3.500 TL'ye (3.500 TL hariç) kadar olanlar 4.500 TL,

3.500 TL - 7.500 TL (7.500 TL hariç) arasında olanlar 5.250 TL,

7.500 TL - 10.000 TL (10.000 TL hariç) arasında olanlar 6.750 TL,

10.000 TL ve daha fazla olanlar 7.500 TL.

YAPI KREDİ EMEKLİ PROMOSYON

31 Ocak 2024 tarihine kadar SGK emekli aylığı üç yıl boyunca Yapı Kredi’den alma taahhüdü veren müşterilerimiz 9.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabileceklerdir.

Promosyon taahhütnamesinin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 3.499 TL'ye kadarsa 4.500 TL; 3.500 TL-7.499 TL arasındaysa 5.250 TL; 7.500 TL- 9.999 TL arasındaysa 6.750 TL; 10.000 TL’ nin üzerindeyse 7.500 TL nakit promosyon ödenecek.

Ek Ödül Taahhütnamesi’nin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde iki yeni fatura ödeme talimatı verilmesi durumunda maaş baremi bağımsız 500 TL ek nakit ödül ödenecek.

AKBANK EMEKLİ PROMOSYON

SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşını 01-31 Ocak 2024 tarihleri arasında Akbank’a taşıyan ve 3 yıl boyunca maaşını Akbank'tan almayı taahhüt eden emeklililer 10.000 TL’ye varan banka promosyonlarından faydanalabilecek.

Buna ek olarak kampanya dönemi içerisinde, Axess veya Wings kredi kartına tanımlanacak 5 yeni otomatik fatura ödeme talimatı için fatura başına 400 TL, toplamda 2.000 TL chip-para ile 12.000 TL ödül fırsatından yararlanabilecekler.

Bankanın maaşa göre verdiği promosyon miktarları ise şu şekilde:

3.500 TL altı aylık alanlara 6.000 TL,

3.500 - 7.499 TL için 7.000 TL,

7.500 - 9.999 TL için 9.000 TL,

10.000 TL ve üzeri için 10.000 TL.

VAKIFBANK EMEKLİ PROMOSYON

Bankadan açıklanan emekli maaş promosyon tablosu şu şekilde:

1 (bir) aya isabet eden emekli maaşı tutarı;

3.500.-TL ye (3.500.-TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 3.000.- TL,

3.500 - 7.500.-TL (7.500.-TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 3.500.- TL,

7.500 – 10.000.-TL (10.000.-TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 4.500.- TL,

10.000.-TL ve üzeri olanlara 3 yıl için toplam 5.000.- TL

3 (üç) yıllık süre için peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılacaktır.

HALKBANK EMEKLİ PROMOSYON

Maaşını 3 yıl boyunca Bankamız aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri promosyon ödemesinden faydalanabilmektedir.

01.11.2022 tarihinden itibaren geçerli olan promosyon tutarları ise şöyle:

3.500 TL altı 3.000 TL

3.500 - 7.499 TL 3.500 TL

7.500 - 9.999 TL 4.500 TL

10.000 TL ve üzeri 5.000 TL

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DENİZBANK

Emekli maaşını DenizBank’tan 3 yıl süre ile alma sözü veren emeklilere 5.000 TL’ye varan promosyon banka tarafından veriliyor.

0-3.499 TL Arası Maaş Alanlar 3.000 TL

3.500-7.499 TL Arası Maaş Alanlar 3.500 TL

7.500-9.999 TL Arası Maaş Alanlar 4.500 TL

10.000 TL ve üzeri Maaş Alanlar 5.000 TL

QNB FİNANSBANK

Banka, 8.000 TL 'ye varan nakit promosyon ve CardFinans Emekli kredi kartından yıllık 1.200 TL indirim olmak üzere toplamda 9.200 TL'ye varan emeklilik promosyonu vadediyor. Promosyon tablosu ise şu şekilde:

Ortalama Aylık Maaş Tutarı 0-3.499TL aralığı 4.800TL promosyon

Ortalama Aylık Maaş Tutarı 3.500-7.499TL aralığı 5.600TL promosyon

Ortalama Aylık Maaş Tutarı 7.500-9.999TL aralığı 7.200TL promosyon