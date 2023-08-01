|
Özgün

Batman’da feci kaza: 2 ölü

Batman’ın Kozluk ilçesinde virajı alamayan otomobil dereye yuvarlandı, kazada 2 kişi hayatını kaybetti. Devamlı ölümlü kazaların yaşandığı yolda çelik bariyerlerin olmaması vatandaşların tepkisine neden oldu. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. İşte detaylar.

14:40 . 1/08/2023 Salı
Yeni Şafak
Batman Haberleri

Batman Haberleri

’ın Kozluk ilçesinde virajı alamayan otomobil dereye yuvarlandı, kazada 2 kişi hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İşte detaylar.

OTOMOBİL DEREYE YUVARLANDI, 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kaza, dün öğle saatlerinde İpekyolu Caddesi Pisyar Köprüsü viyadüğünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürekli kazaların yaşandığı Pisyar Köprüsü viyadüğünde virajı alamayan 34 ECT 428 plakalı otomobil dereye yuvarlandı. Hurdaya dönen araçta Bitlis Tatvan nüfusuna kayıtlı 2 kişi feci şekilde can verdi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince güçlükle araçtan çıkarılan 2 kişinin cansız bedeni Kozluk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Devamlı ölümlü kazaların yaşandığı yolda çelik bariyerlerin olmaması vatandaşların tepkisine neden oldu.

Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.


#Batman
#Kozluk
#Batman haberleri
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Hakan’lı Inter hazırlık maçında PSG’yi 2-1 mağlup etti