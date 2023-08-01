’ın Kozluk ilçesinde virajı alamayan otomobil dereye yuvarlandı, kazada 2 kişi hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İşte detaylar.

’ın Kozluk ilçesinde virajı alamayan otomobil dereye yuvarlandı, kazada 2 kişi hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İşte detaylar.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince güçlükle araçtan çıkarılan 2 kişinin cansız bedeni Kozluk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Devamlı ölümlü kazaların yaşandığı yolda çelik bariyerlerin olmaması vatandaşların tepkisine neden oldu.