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20 Mayıs Pazartesi okullar tatil mi? MEB açıklaması geldi mi?

19 Mayıs bu yıl Pazar gününe denk gelmekte. 19 Mayıs etkinliklerine katılacak öğrenciler 19 Mayıs’ın ertesi günü olan 20 Mayıs’ta okulların açık olup olmadığını sorguluyor. Peki, 20 Mayıs Pazartesi okullar tatil mi, 20 Mayıs’ta okul var mı? Liselere 20 Mayıs tatil mi, 19 Mayıs’ın ertesi günü tatil mi?

17:55 - 17/05/2024 Cuma
Güncelleme: 17:55 - 17/05/2024 Cuma
Yeni Şafak
Pazartesi günü okul var mı, 20 Mayıs'ta okullar tatil mi?
Pazartesi günü okul var mı, 20 Mayıs'ta okullar tatil mi?

Pazartesi günü okullar tatil mi? 20 Mayıs Pazartesi resmi tatil mi, okul var mı? soruları 19 Mayıs nedeniyle sorgulanmakta. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı bu sene çeşitli etkinliklerle kutlanacak. 19 Mayıs sonrası 20 Mayıs Pazartesi okulların tatil olup olmadığı ise merak ediliyor. Öğrenciler ve veliler ise 20 Mayıs okulların tatil durumunu merak ediyor. Peki 20 Mayıs Pazartesi okullar tatil mi?

20 MAYIS OKULLAR TATİL MI?

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatil olduğu için tüm eğitim kurumları kapalı oluyor. Ancak 2024 yılı yani bu yıl 19 Mayıs Pazar gününe denk geliyor. 20 Mayıs Pazartesi ise resmi tatil olmayacağı için okullar açık olacak.

19 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatil olarak mevzuatta yer almaktadır. Atatürk’ün bu tarihte Samsun’a Çıkışı ve Kurtuluş Mücadelesini başlatması ile bu tarih resmi tatil ilan edilmiştir ve günümüzde kutlanmaktadır.

2024 RESMİ TATİLLER

1 Ocak Pazartesi: Yılbaşı

9 Nisan Salı: Ramazan Bayramı arifesi

10 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı 1. gün

11 Nisan Perşembe: Ramazan Bayramı 2. gün

12 Nisan Cuma: Ramazan Bayramı 3. gün

23 Nisan Salı: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs Çarşamba: İşçi Bayramı

19 Mayıs Pazar: Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

15 Haziran Cumartesi: Kurban Bayramı arifesi

16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı 1. gün

17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı 2. gün

18 Haziran Salı: Kurban Bayramı 3. gün

19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı 4. gün

15 Temmuz Pazartesi: Demokrasi ve Milli Birlik Günü

30 Ağustos Cuma: Zafer Bayramı

29 Ekim Salı: Cumhuriyet Bayramı



#19 Mayıs
#okul tatil haberi
#MEB
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20 Mayıs Pazartesi okullar tatil mi? MEB açıklaması geldi mi?