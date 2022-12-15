Özgün Bayraktar Kızılelma özellikleri neler?
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Bayraktar Kızılelma özellikleri neler?

Kızılelma savaş uçağı ile ilgili detaylar merak kazandı. Baykar Teknoloji tarafından tasarım ve geliştirme çalışmaları tamamlanan insansız savaş uçağı 'Bayraktar Kızılelma TEKNOFEST KARADENİZ'de ilk kez sergileniyor. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Twitter'dan Kızılelma'nın uçuşunu gösterdi. Pistten kalkıp yükselişini gerçekleştiren Kızılema'yı Bayraktar "Daha fazla yerde tutamadık uçtu! Rabbimize şükürler olsun" diyerek gökyüzüne uğurladı. Bayraktar Kızılelma'nın uçuş performansı, hızı, kalkış süresi, manevra kabiliyeti, yük kapasitesi gibi teknik özellikleri merak ediliyor. Bayraktar Kızılelma özellikleri nedir?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bayraktar Kızılelma teknik özellikleri: Uçuş performansı, hızı, kalkış süresi, manevra kabiliyeti, yük kapasitesi
Bayraktar Kızılelma özellikleri

Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma, teker kesme testinden sonra ilk kez havalandı. İşte Bayraktar Kızılelma hakkında merak edilenler…

BAYRAKTAR KIZILELMA HAVALANDI

Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma, taksi ve koşu testini başarıyla tamamlamıştı. Test sürüşünden başarıyla geçen Kızılelma ilk kez havalandı. Kızelma'nın havalandığı anları sosyal medyadan paylaşan Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, "Daha fazla yerde tutamadık uçtu! Rabbimize şükürler olsun" ifadelerini kullandı.

BAYRAKTAR KIZILELMA ÖZELLİKLERİ

Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilme çalışmaları devam eden muharip insansız uçak sistemi BAYRAKTAR KIZILELMA (MİUS), geleceğin muharebe konseptine yön veriyor. Baykar tarafından geliştirilen ve dünyada oyunu değiştiren Bayraktar İHA/SİHA'ların tecrübesiyle yola çıkılarak geliştirme çalışmaları yürütülen muharip insansız uçak sistemi, geleceğin teknolojileriyle donatılarak hizmet edecek.

Agresif manevralarla hava-hava muharebesi icra edebilecek olan BAYRAKTAR KIZILELMA (MİUS), düşük radar kesitiyle güvenlik güçleri için güç çarpanı olacak. Kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyetine sahip olacak olan BAYRAKTAR KIZILELMA (MİUS), gövde içinde taşıyacağı mühimmatları ile belirlenen hedeflere taarruz gerçekleştirebilecek.

KIZILELMA TEMEL UÇUŞ PERFORMANS KRİTERLERİ

500 Nm Görev Yarı Çapı

35.000 Feet Operasyonel İrtifa

5 Saat Havada Kalış Süresi

6 Ton Maksimum Kalkış Ağırlığı

0.6 Mach Seyir Hızı

1500 Kilogram Faydalı Yük Kapasitesi

Gelişmiş Özellikler

Otomatik İniş ve Kalkış

Düşük Görünürlük

Yüksek Manevra Kabiliyeti

Görüş Hattı ve Görüş Hattı Ötesi Haberleşme

Kısa Pistli Uçak Gemilerinden Kalkış ve İniş Kabiliyeti

AESA Radar İle Yüksek Durumsal Farkındalık

KIZILELMA NEDİR?

Osmanlılarca, Hıristiyan dünyasının merkezi olan Roma’daki kilisenin kızıl bakırdan kubbesi anıştırılarak, ulaşılacak, ele geçirilecek en uzak ve en son coğrafi uç, nokta anlamında Roma ve Viyana kentlerine verilen simgesel addır.

Kızılelma göklerde: 'Daha fazla yerde tutamadık uçtu'
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