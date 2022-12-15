Kızılelma göklerde: 'Daha fazla yerde tutamadık uçtu'

Milli ve insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma’dan sevindiren haber geldi. Kısa süre önce taksi ve koşu testini tamamlayan Kızılelma ilk kez havalandı. Baykar tarafından 2021 yılında başlatılan proje kapsamında milli ve özgün olarak geliştirilen Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma, çeşitli testlerin ardından dün ilk kez havalandı. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Kızelma’nın havalandığı ana ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından “Daha fazla yerde tutamadık uçtu! Rabbimize şükürler olsun” mesajıyla paylaştı.

TÜRKİYE HAVACILIK TARİHİ İÇİN MİLAT

Baykar CEO’su Haluk Bayraktar ise Kızılelma’nın Türkiye havacılık tarihi için milat olduğunu vurguladı: “Yüzde 100 Baykar öz sermayesi ile 2021 yılında başlayan Kızılelma projesinde ilk uçuşumuzu 1 yıl gibi rekor bir sürede tamamladık. Vatanımıza ve milletimize, kalbi Türkiye ile birlikte atan tüm coğrafyalara hayırlı olsun.”

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Agresif manevra, düşük radar izi

TCG Anadolu gibi kısa pistli gemilere iniş-kalkış kabiliyetine sahip olacak şekilde geliştirilen Bayraktar Kızılelma, denizaşırı görevlerde önemli rol üstlenecek. Agresif manevralarla insanlı savaş uçakları gibi hava-hava muharebesi gerçekleştirebilecek olan Kızılelma, harp sahasında dengeleri değiştirecek. Tasarımından elde edeceği düşük radar izi sayesinde en zorlu görevleri başarıyla gerçekleştirecek olan uçağın 6 ton kalkış ağırlığına sahip olması hedefleniyor. Kızılelma 1500 kilogram faydalı yük taşıma kapasitesiyle büyük bir güç çarpanı olacak.