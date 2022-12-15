Ekonomi Kızılelma göklerde Daha fazla yerde tutamadık uçtu
SAVUNMA SANAYİ

Kızılelma göklerde: 'Daha fazla yerde tutamadık uçtu'

Baykar tarafından geliştirilen Kızılelma, ilk uçuşunu yaptı. Twitter'dan Kızılelma'nın uçuş videosunu paylaşan Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, "Daha fazla yerde tutamadık uçtu! Rabbimize şükürler olsun" diye yazdı. Kızılema (MİUS) 5 saat havada kalış süresi, 3500 feet operasyonel irtifası ve yüksek manevra kabiliyetiyle öne çıkıyor.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Kızılelma göklerde: Daha fazla yerde tutamadık uçtu
​Baykar tarafından geliştirilen Kızılelma, ilk uçuşunu yaptı.

Milli ve insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma’dan sevindiren haber geldi. Kısa süre önce taksi ve koşu testini tamamlayan Kızılelma ilk kez havalandı. Baykar tarafından 2021 yılında başlatılan proje kapsamında milli ve özgün olarak geliştirilen Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma, çeşitli testlerin ardından dün ilk kez havalandı. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Kızelma’nın havalandığı ana ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından “Daha fazla yerde tutamadık uçtu! Rabbimize şükürler olsun” mesajıyla paylaştı.

TÜRKİYE HAVACILIK TARİHİ İÇİN MİLAT

Baykar CEO’su Haluk Bayraktar ise Kızılelma’nın Türkiye havacılık tarihi için milat olduğunu vurguladı: “Yüzde 100 Baykar öz sermayesi ile 2021 yılında başlayan Kızılelma projesinde ilk uçuşumuzu 1 yıl gibi rekor bir sürede tamamladık. Vatanımıza ve milletimize, kalbi Türkiye ile birlikte atan tüm coğrafyalara hayırlı olsun.”

Agresif manevra, düşük radar izi

TCG Anadolu gibi kısa pistli gemilere iniş-kalkış kabiliyetine sahip olacak şekilde geliştirilen Bayraktar Kızılelma, denizaşırı görevlerde önemli rol üstlenecek. Agresif manevralarla insanlı savaş uçakları gibi hava-hava muharebesi gerçekleştirebilecek olan Kızılelma, harp sahasında dengeleri değiştirecek. Tasarımından elde edeceği düşük radar izi sayesinde en zorlu görevleri başarıyla gerçekleştirecek olan uçağın 6 ton kalkış ağırlığına sahip olması hedefleniyor. Kızılelma 1500 kilogram faydalı yük taşıma kapasitesiyle büyük bir güç çarpanı olacak.

Savunma sanayi atağa kalktı: Proje hacmi 75 milyar dolara ulaştı
EKONOMİ
Savunma sanayi atağa kalktı: Proje hacmi 75 milyar dolara ulaştı
Asgari ücrette son viraj

Asgari ücrette son viraj

​İkinci toplantı dün yapıldı.
SMO tek çatı altında

SMO tek çatı altında

​Askeri polis teşkilatı etkinleşecek.
Türkmen gazını Batıya taşıyalım

Türkmen gazını Batı'ya taşıyalım

​Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkmenistan'a 'enerji' merkezli ziyaret gerçekleştirdi.
Kızılelma göklerde

Kızılelma göklerde

'Daha fazla yerde tutamadık uçtu'

Sofya Göktaş'ı iade ediyor

Sofya Göktaş'ı iade ediyor

​Necip Hablemitoğlu suikastında önemli gelişme.

AB'nin Yunan ağzına sert tepki

AB'nin Yunan ağzına sert tepki

​Dışişleri Bakanlığı karardan rahatsız.
Ukrayna'da hava savaşları

Ukrayna'da hava savaşları

​ABD Fransa ve İtalya'dan hava savunma sistemi.
Turistin kart başı harcaması 610 dolara çıktı

Turistin kart başı harcaması 610 dolara çıktı

​Nevşehir'de yüzde 55 artış.
Sağlıklı Yaş Alma Birimleri geliyor

Sağlıklı Yaş Alma Birimleri geliyor

​Kan alma işlevi evde yapılacak.
İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay ceza

İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay ceza

​'YSK üyelerine hakaret'
Dünya Kupası'nda finalin adı belli oldu

Dünya Kupası'nda finalin adı belli oldu

Fransa, Fas'ı yenerek final maçında Arjantin'in rakibi oldu.
Bağcıklarını kopardılar<br>yine de durduramadılar

Bağcıklarını kopardılar
yine de durduramadılar

Kylian Mbappe'ye oynanan sert oyun etkinliğini kırmaya yetmedi.

Piyasaların merakla beklediği karar belli oldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.