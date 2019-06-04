Bayram Mesajları: Kısa anlamlı resimli ve güzel Ramazan Bayramı mesajları
En güzel kısa Bayram mesajları haberimizde. Müslümanlar için büyük bir öneme sahip olan ve kutsal olan iki bayram bulunmaktadır. Bayramlar'da Müslümanlar sevdiklerine, ailelerine ve akrabalarına bayram mesajları göndererek tebriklerde bulunurlar. 3 Haziran Bayram arefesi 4 Haziran ise Bayramın 1.gününe denk gelmektedir. Ramazan orucunun bitmesiyle ve Şevval ayının başlamasıyla bayramda başlar. En güzel, kısa, anlamlı cuma mesajlarını haberimizde sizlere sunuyoruz.
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Kısa bayram mesajları ve en güzel ve anlamlı bayram mesajları için haberimize bakınız. Ramazan ayının sona ermesi ve orucun bitmesiyle Ramazan Bayramı başlamış oldu. Müslümanlar için büyük öneme sahip olan iki bayramından ilki olan Ramazan Bayramı arefesi 3 Haziran gününe denk gelmektedir. 4 Haziran 2019 günü ise Bayramın 1.günüdür. Whatsapp, Facebook, İnstragram ve Twitter gibi sosyal paylaşım platformaların da Müslümanların bayramalarını kutlamak, tebrik etmek için kısa, anlamlı ve güzel bayram mesajları yenisafak.com'da.
Müslümanların iki büyük bayramından biri. Ramazan ayında tutulan bir aylık orucun bitiminde Şevval ayının ilk üç günü Müslümanların bayram günleridir. Ramazan bayramına, o gün fıtır sadakası verilmesinden dolayı "Fıtır bayramı" adı da verilmektedir. 2016 kısa anlamlı güzel Ramazan Bayramı mesajı! Resulullah (s.a.s) Medine'ye hicret ettiği zaman Medinelilerin eğlenip neşelendigi iki bayramları vardı. Hz. Peygamber Medinelilere özgü olan, cahiliye izleri taşıyan bu bayramların yerine bütün müslümanların sevinip eğleneceği İslâm'ın iki bayramını onlara haber verdi: "Allahu Teâlâ size, kutladığınız bu iki bayramın yerine, daha hayırlısını, Ramazan bayramı ile Kurban bayramını hediye etti" (Sünen-i Ebû Dâvud, Salat, 239). Bayram, Ramazan çıkıp bayramın başladığı Şevval hilalini görmekle, havanın bulutlu olması durumunda da Ramazan'ı otuz gün tutmakla başlar. Ramazan'ın yirmi dokuzunda hilal görünürse, ertesi gün Şevval'in biridir ve bayram yapılır (Sünen-i Ebû Dâvud, 3/306).
Ramazan bayramı, bir aylık oruçtan sonra yeme-içmenin ve her türlü helal nimetten yararlanmanın mübah olduğu; müslümanların eğlenip birbirlerini ziyaret ettikleri, hediyeleştikleri; çocuklarin, fakirlerin ve kimsesizlerin sadaka verilerek sevindirildiği; kısaca İslâmî kardeşliğin toplumun her kesiminde canlı olarak yaşandığı; bütün bunlarla birlikte Allah'a karşı da sorumluluklarının bilinciyle topluca namaz kılıp birbirine nasihat ettikleri sevinç günleridir. Ramazan bayramında yapılması vâcib olan fıtır sadakası vermek, bayram namazı kılmak gibi ibadetlerin yanında sünnet, müstehab olanları da vardır. Ramazan'ın ilk gününde oruç tutmak ise haramdır.
BAYRAM NAMAZI NE ZAMAN KILINIR?
Bayram namazının vakti, güneşin doğuşu sırasındaki kerâhet vaktinin çıkmasından sonradır. Bir mazeret sebebiyle bir beldede bayram namazı birinci gün kılınamamışsa, ramazan bayramı 2. gün, kurban bayramı ise 2. gün yine kılınamazsa 3. gün kılınabilir. Ancak bayram namazı özürsüz olarak terkedilmişse artık kılınmaz, kurban bayramı ise kerâhetle birlikte 2. veya 3. gün kılınabilir.
2019 BAYRAM MESAJLARI
Bugün ilk işimiz, (bayram) namazı kılmak, sonra dönüp kurban kesmektir. Kim böyle yaparsa sünnetimize uymuş olur. ( Buhari, İdeyn, 3) Kurban Bayramınız mübarek olsun.
"Biz her ümmete kurban kesmeyi meşru kıldık ki kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanlar üzerine Allah'ın adını ansınlar..." (Hacc, 22/34) Bayramınız mübarek olsun, hayırlı bayramlar.
Bayramlar, insanlar arasındaki karşılıklı sevgi ve saygının perçinlendiği günlerdir. Bayramlar, insanların birbirleriyle olan dargınlıklarını unuttukları, barıştıkları, kardeşçe kucaklaştıkları günlerdir. Kurban Bayramınız mübarek olsun.
Kalplerde sevgi olsun, gözlerimiz ışık dolsun. Kurban Bayramınız mübarek olsun.
Bu güzel günlerin coşkusunu ailenizle, sevdiklerinizle birlikte doyasıya yaşamanız temennisiyle kurban bayramınız mübarek olsun.
Allah İbrahim (a.s.) gibi itaatkar, İsmail (a.s.) gibi teslimiyet gösterenlerden eylesin. Bayramınız mübarek olsun.
Allah'u Teala bu mübarek Kurban Bayramınızı hayırlı işlerinizin başlangıcı olarak kabul etsin. Bayramınız hayırlı ve mübarek olsun.
Sağlıklı, huzurlu, mutlu ve umutlu bir gelecek dileğiyle... Kurban Bayramınız mübarek olsun.
Neşe, sevinç, mutluluk ve huzur dolu bayramlar geçirmenizi dilerim. Kurban Bayramınız mübarek olsun.
Bu güzel günlerin coşkusunu ailenizle, sevdiklerinizle birlikte doyasıya yaşamanız temennisiyle... Kurban bayramınız mübarek olsun.
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