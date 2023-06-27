Bayram namazı ne zaman kılınır? Bayram namazı kılınışı, bayram namazının kaç rekat oluğuna dair tüm ayrıntıları Diyanet İşleri Başkanlığı ilmihalini baz alarak sizlerle paylaştık. Ayrıca Bayram namazı kılınışı video anlatımı da izleyebilirsiniz. Bayram namazı Hanefî mezhebinde , cuma namazının vücûb şartlarını taşıyan kimselere vâciptir. Şâfiî ve Mâlikîler'e göre müekked sünnet, Hanbelîler'e göre ise farz-ı kifâyedir.

Bayram namazına giderken yolda tekbir getirilir mi?

Bayram namazına giderken yolda tekbir getirilir. Bu tekbirler ramazan bayramında sessiz, kurban bayramında ise açıktan yapılır. Camiye varıldıktan sonra her ikisinde de namaz vaktine kadar hep birlikte tekbir alınır. Camide vaaz ediliyorsa oturup sessizce dinlenir. Peki, bayram namazı nasıl kılınır? Bayram namazı kaç rekat? Bayram namazında kaç tekbir alınır?

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR? BAYRAM NAMAZINA NASIL NİYET EDİLİR?

Bayram Namazının birinci rekat kılınışı:

1) Cemaat düzgün sıralar halinde imamın arkasında yer alır ve "Niyet ettim Allah rızası için Kurban Bayramı namazını kılmaya, uydum imama" diye niyet eder.

2) imam "Allahu Ekber" deyip ellerini yukarıya kaldırınca. Cemaat de "Allahu Ekber"diyerek ellerini yukarıya kaldırıp göbeği altına bağlar.

3) Hem imam, hem de cemaat gizlice "Sübhaneke"yi okur. Bundan sonra üç kere tekbir alınır. Tekbirlerin alınışı şöyledir:Birinci Tekbir: imam yüksek sesle, cemaat da onun peşinden gizlice "Allahu Ekber"diyerek (iftitah tekbirinde oldugu gibi) ellerini yukarıya kaldırıp sonra aşağıya salıverirler. Burada kısa bir süre durulur.ikinci Tekbir: ikinci defa "Allahu Ekber" denilerek eller yukarıya kaldırılıp yine aşağıya salıverilir ve burada da birincide oldugu kadar durulur.Üçüncü Tekbir: Sonra yine "Allahu Ekber" denilerek eller yukarıya kaldırılır ve aşağıya salıverilmeden bağlanır.

4) Bundan sonra imam, gizlice "Euzü Besmele", açıktan Fatiha ve bir sure okur .(Cemaat bir şey okumaz, imamı dinler)

5) Rüku ve secdeler yapılarak ayağa (ikinci rek'ata) kalkılır ve eller bağlanır.

Bayram Namazının ikinci rekat kılınışı:

6) imam gizlice Besmele, açıktan da Fatiha ve bir sure okur. Sure bitince imam yüksek sesle, cemaat da içinden(birinci rek'atta oldugu gibi) üç kere daha tekbir alır, üçüncü tekbirden sonra eller bağlanmadan, dördüncü tekbir ile rükua varılır,.sonra da secdeler yapılarak oturulur.

7) Oturuşta. İmam ve cemaat, Ettehiyyatü. Allahumme salli, Allahumme barik ve Rabbena atina... duasını okuyarak önce sağa, sonra sola selam verip namazı bitirirler. Namazdan sonra hutbe okunur. Kurban bayramı namazının kılınışı da bunun gibidir. Sadece niyeti değişiktir.

Kadınlar bayram namazı ile sorumlu mudur?

İslam âlimlerinin ittifakına göre kadınlar, cuma ve bayram namazlarıyla yükümlü değildirler (Semerkandî, Tuhfe, II, 161, 166; Halîl, Muhtasar, 45, 47; İbn Rüşd, Bidâye, I, 157; Şirbînî, Muğni’l-muhtâc, I, 462). Bununla birlikte Hz. Peygamber (s.a.s.), kadınları bayram namazına katılmaya teşvik etmiştir (Buhârî, Îdeyn, 15, 21; Hac, 81; Müslim, Salâtü’l-îdeyn, 1-3, 10-12). Bu itibarla kadınlar, şartların elverişli olması halinde cuma ve bayram namazlarına katılabilirler.

BAYRAM NAMAZI KILINIŞI (VİDEOLU ANLATIM)

2023 BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Diyanet İşleri Başkanlığının ramazana özel sitesinde yer alan duyuruya göre, illerdeki 2023 Kurban Bayram namazı saatleri şöyle:

ADANA 05:54 ADIYAMAN 05:41 AFYONKARAHİSAR 06:09 AĞRI 05:17 AKSARAY 05:56 AMASYA 05:43 ANKARA 05:57 ANTALYA 06:13 ARDAHAN 05:14 ARTVİN 05:18 AYDIN 06:22 BALIKESİR 06:18 BARTIN 05:55 BATMAN 05:29 BAYBURT 05:27 BİLECİK 06:08 BİNGÖL05:29 BİTLİS 05:24 BOLU 06:00 BURDUR 06:13 BURSA 06:12 ÇANAKKALE 06:22 ÇANKIRI 05:52 ÇORUM 05:47 DENİZLİ 06:18 DİYARBAKIR 05:33 DÜZCE 06:01 EDİRNE 06:18 ELAZIĞ 05:35 ERZİNCAN 05:31 ERZURUM 05:23 ESKİŞEHİR 06:07 GAZİANTEP 05:46 GİRESUN 05:32 GÜMÜŞHANE 05:29 HAKKARİ 05:19 HATAY 05:53 IĞDIR 05:12 ISPARTA 06:12 İSTANBUL 06:10 İZMİR 06:24 KAHRAMANMARAŞ 05:47 KARABÜK 05:55 KARAMAN 06:02 KARS 05:14 KASTAMONU 05:49 KAYSERİ 05:50 KIRIKKALE 05:55 KIRKLARELİ 06:15 KIRŞEHİR 05:54 KİLİS 05:48 KOCAELİ 06:07 KONYA 06:04 KÜTAHYA 06:10 MALATYA 05:39 MANİSA 06:22 MARDİN 05:32 MERSİN 05:58 MUĞLA 06:22 MUŞ 05:26 NEVŞEHİR 05:53 NİĞDE 05:55 ORDU 05:34 OSMANİYE 05:51 RİZE 05:24 SAKARYA 06:05 SAMSUN 05:40 SİİRT 05:26 SİNOP 05:42 SİVAS 05:41 ŞANLIURFA 05:40 ŞIRNAK 05:25 TEKİRDAĞ 06:16 TOKAT 05:41 TRABZON 05:27 TUNCELİ 05:32 UŞAK 06:14 VAN 05:19 YALOVA 06:09 YOZGAT 05:50 ZONGULDAK 05:57

Toplum Barısı Açısından Bayramın Önemi

Bayram; Allah'ı bir, Peygamberi bir, Kitabı bir, aynı kıbleye yönelen, aynı heyecanı taşıyan Müslümanların sevinçlerini paylaştığı mukaddes bir gündür.Mü'minler; Allah'ın emrini yerine getirmek maksadıyla, bir ay boyunca imsak vaktinden aksama kadar en tabii hakları olan yemeyi, içmeyi terk ederek insani adeta melekleştiren oruç ibadetinin manevi zevkini duyarlar."Düşmanla savaşın küçük cihat, nefisle savasın büyük cihat" olarak kabul edildiği bu mücadelede mü'minler büyük bir zafer kazanarak kulluk imtihanında gösterdikleri basarının sevincini taşırlar.Çok mübarek bir gün olan bayramda, kutsal mekânlar olan camilerde topluca ibadet etmenin suruna eren Müslümanların arsa yükselen tekbir sesleri, kalbilerimizdeki imanın açık bir delili, yan yana gelerek. Omuz omuza vererek cemaat halinde kılınan bayram namazları Müslümanlar arasındaki birlik ve beraberliğin en güzel göstergesidir.

Kadınlar Bayram namazına gidebilir mi?

Hz. Peygamber döneminde kadınların sabah namazına gittiklerine dair rivayetler yanında, Hz. Peygamber'in kadınları bayram namazına katılmaya teşvik ettiğine dair rivayetler de bulunmaktadır (Tecrîd-i Sarîh Tercümesi, I, 98-99; II, 222-223, 311, 510-511, 891). Bu hadislerden birinde Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur: "Henüz kocaya gitmemiş genç kızlar, perde arkasında yaşayan kadınlar (zevâtü hudûr) ve hayızlı kadınlar evlerinden çıksınlar; hayır ve müminlerin duasına (davet) şahit olsunlar. Hayızlı kadınlar, namaz kılınan yerden uzak dursunlar" (Tecrîd-i Sarîh Tercümesi, I, 234-235).

Bayram namazı ne zaman kılınır?

Bayram namazının vakti, güneşin doğuşu sırasındaki kerâhet vaktinin çıkmasından sonradır. Bir mazeret sebebiyle bir beldede bayram namazı birinci gün kılınamamışsa, ramazan bayramı 2. gün, kurban bayramı ise 2. gün yine kılınamazsa 3. gün kılınabilir. Ancak bayram namazı özürsüz olarak terkedilmişse artık kılınmaz, kurban bayramı ise kerâhetle birlikte 2. veya 3. gün kılınabilir.

Bayram namazı sıhhat şartı

Bayram namazının sıhhat şartları, Hanefîler'e göre, hutbe hariç, cuma namazının sıhhat şartları ile aynıdır. Sadece hutbenin hükmü bakımından aralarında fark vardır. Yani cuma namazında hutbe sıhhat şartı olduğu halde, bayram namazında sünnettir. Yine hutbe cuma namazında namazdan önce, bayram namazında ise namazdan sonra okunur.

Şâfiîler'e göre kadınlar da bayram namazı ile yükümlüdürler. Şu var ki bu namazın cemaatle kılınması şart olmayıp, münferiden de kılınabilir, fakat camide cemaatle kılınması daha faziletlidir.

Bayram namazını kılmanın hükmü nedir?

Bayram namazı, biri Ramazan Bayramı’nda diğeri Kurban Bayramı’nda olmak üzere yılda iki defa kılınan iki rekatlık bir namazdır. Kendilerine cuma namazı farz olan kimselere bayram namazı kılmak Hanefîlere göre vâcip, Şâfiîlere göre sünnettir.

Bayram namazı kimlere vaciptir?

Bayram namazı akıllı, ergenlik çağına erişmiş, sağlıklı, hür ve mukim (misafir olmayan) erkeklere vaciptir. Kadınlar da bayanlar için bölüm ayrılan camilerde bayram namazlarına katılabilir.

Bayram namazının diğer namazlardan farkı nedir?

Bayram namazının diğer namazlardan kılınış bakımından farkı, her rekâtında üçer fazla tekbir olmasıdır.

Bu ilâve tekbirler vâcip olup birinci rekâtta kıraatten önce, ikinci rekatta kıraatten sonra alınır.

Hutbe cuma namazında namazdan önce, bayram namazında ise namazdan sonra okunur.

Cuma namazında hutbe sıhhat şartı olduğu halde, bayram namazında sünnettir.

Bayram namazını kaçıran kimse ne yapmalıdır?

Hanefî mezhebine göre bayram namazının cemaatle kılınması şarttır.

Herhangi bir sebepten dolayı bayram namazını cemaatle kılamayan kimsenin bunu kaza etmez. Bu kişinin tek başına bayram namazını kılması da gerekmez.

Bayram namazı ne zaman kılınır?

Bayram namazı bayramın birinci günü sabah namazının ardından güneş doğduktan sonra kılınır.

Bayram günlerinde oruç tutulabilir mi?

Bayram günleri, oruç tutmanın yasak olduğu günlerin başında gelir. Ramazan Bayramı’nın birinci gününde ve Kurban Bayramının dört gününde oruç tutmak tahrîmen mekruhtur (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 395-396).

Bayramda niçin oruç tutulmaz?