Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ikinci maçında Ajax'a konuk olacak.

Beşiktaş - Ajax maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

28 Eylül Salı (yarın) akşamı Amsterdan Johan Cruyff Arena'da oynanacak karşılaşma 20:45'te başlayacak ve Fransız hakem Benoit Bastien tarafından yönetilecek.

Mücadele Exxen Platformu üzerinden yayınlanacak.

Beşiktaş 11 oyuncudan yoksun gitti

Sakatlıklardan dolayı oldukça şanssız günler geçiren Siyah beyazlılar, Hollanda'ya tam 12 futbolcudan yoksun gitti. Sakatlıkları geçmeyen Atiba, Vida, Teixeria, Mehmet Topal, Larin, Pjanic, Vida, Necip, Welinton, N'Koudou, Kovid-19 pozitif olan Montero ve Amsterdam'a giden kafilede yer almadı.

Kadroda Serdar Saatçı dışında stoper yok

Beşiktaş'ın 17 kişilik kadrosunda 2 kaleci, 3 altyapı futbolcusu olduğu göz önüne alındığında, teknik direktör Sergen Yalçın'ın elinde sahaya süreceği 10 futbolcu ve 2 yedek kalıyor. Üstelik stoperler Vida, Welinton ve Montero'nun yokluğuna, stoper oynayabilen Atiba, Necip ve Mehmet Topal eklendiğinde, siyah beyazlıların altyapı futbolcusu Serdar Saatçı dışında stoperinin de olmadığı bir kadro mevcut.

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Teknik direktör Sergen Yalçın'ın kalan futbolculardan nasıl bir kadro çıkartacağı ve stoperde Serdar'ın yanında kimi oynatacağı büyük merak konusu.

Kaleyi Ersin'e emanet edecek olan Yalçın sağ bekte Rosier ve sol bekte de N'Sakala'ya görev verecek. Serdar'ın yanında Umut Meraş'ı oynatması beklenen Yalçın'ın Josef'i de stoper çekmesi ikinci bir alternatif. Josef'in stoperde oynaması halinde orta sahada Oğuzhan-Kenan - Salih- Can Bozdoğan'a görev vermesi santrforda da Batshuayi'yi oynatması bekleniyor.

Umut Meraş'ın stoperde oynaması halindeyse orta sahanın Josef- Kenan-Oğuzhan-Salih-Rıdvan'dan oluşması ikinci ihtimal.

Beşiktaş'ın Ajax maçı muhtemel 11'i

Siyah beyazlıların Ajax karşısındaki muhtemel on biri: