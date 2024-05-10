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Okullar ne zaman kapanacak 2024? Yaz tatili hangi tarihte başlayacak? MEB son dakika açıklamalar...

"Okullar ne zaman kapanacak 2024?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2023/2024 eğitim öğretim yılının ne zaman sona ereceği arama motorlarında en çok arananlar arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı takvime göre okulların kapanacağı tarih belli oldu. Peki, okullar ne zaman kapanıyor? İşte yaz tatilinin başlayacağı o tarih...

16:23 - 10/05/2024 Cuma
Yeni Şafak
Okullar ne zaman kapanacak 2024?
Okullar ne zaman kapanacak 2024?

"Okullar ne zaman kapanacak 2024? Yaz tatili hangi tarihte başlayacak?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı çalışma takvimi ile okullar ne zaman kapanacak? sorusu yanıt buldu. MEB takvimine göre ikinci dönem, 5 Şubat Pazartesi günü başladı ve ikinci dönem ara tatili ise 8-12 Nisan arasında gerçekleşti. Aylardır yazılı ve sözlü sınavlarda yorulan milyonlarca öğrenci yaz tatili planlarına başlarken, okullar ne zaman kapanacak? sorusunun yanıtına odaklandı.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR?


Bu yıl ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için ilk ders zili 11 Eylül’de çaldı. Öğrenciler Kasım ayında ilk ara tatilini yaparken Ocak-Şubat ayları arasında ise Sömestr tatili tamamlandı.


İkinci dönemde ara tatil ise 8-12 Nisan tarihleri arasında yapıldı. Yoğun ve yorucu geçen öğrenciler için eğitim öğretim yılı faaliyetleri 14 Haziran 2024 tarihinde sona erecek. Haziran’ın ikinci haftasının tamamlanmasıyla öğrenciler karnelerini alacak.

2023-2024 YAZ TATİLİ KAÇ GÜN SÜRECEK?


Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre 14 Haziran’da yaz tatili başlayacak. Bir sonraki eğitim öğretim yılı ise 9 Eylül 2024 tarihinde başlayacak. Önümüzdeki yılın detaylı takvimi dönem başlamadan duyurulacak. Takvim ile birlikte ara tatil ve yarıyıl tatili programı belli olacak.

MERKEZİ SINAVLAR HAZİRAN’DA YAPILACAK


Ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin katılacağı Liselere Geçiş Sistemi Merkezi sınavı 2 Haziran Pazar günü organize edilecek.


Alan Yeterlilik Testi, Temel Yeterlilik Testi ve Yabancı Dil Testi olarak üç farklı oturumda yapılacak üniversite sınavı 8-9 Haziran 2024 tarihinde yapılacak.

MEB YENİ MÜFREDAT TASLAĞINI AÇIKLADI


Milli Eğitim Bakanlığı uzun süredir hazırlık içinde olduğu yeni müfredatın taslağını erişime açtı. Müfredattaki değişiklikler 2024-2025 eğitim öğretim yılından itibaren kademeli olarak hayata geçirilecek.


Müfredat ilkokul birinci sınıf, ortaokul beşinci sınıf ve lise dokuzuncu sınıflarda kademeli şekilde uygulanmaya başlanacak.

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