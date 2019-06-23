Beylikdüzü Seçim Sonuçları - 2019 İstanbul Beylikdüzü Oy Oranları Seçim Sonuçları

23 Haziran İstanbul Beylikdüzü seçim sonuçları. İstanbul Belediye Başkanlığı için İstanbul ve Beylikdüzü seçim sonuçları, oy oranları ve oy sayıları belli olmaya başladı. İstanbul'da her ilçe kritik öneme sahip. Peki, Beylikdüzü seçim sonuçları, Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu'nun oy oranları kaç? İşte İstanbul Beylikdüzü seçim sonuçları.

BEYLİKDÜZÜ SEÇİM SONUÇLARI

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI

23 HAZİRAN İSTANBUL SEÇİMLERİ

İSTANBUL'DA OY VERME İŞLEMİ SONA ERDİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yenileme Seçimi için oy verme işlemi 17.00 itibariyle sona erdi.İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yenileme Seçimi için İstanbul genelinde 08.00 itibari ile başlayan oy verme işlemi 17.00 itibariyle sona erdi. Oy verme işleminin bitmesiyle sandıklar açılmaya başlanıyor.

BEYLİKDÜZÜ İLÇE BİLGİLERİ

Beylikdüzü, İstanbul’un batıdaki ilçelerinden biridir. Güneyinde Marmara Denizi, doğusunda Avcılar, batısında Büyükçekmece, kuzeyinde ise Esenyurt ilçeleri vardır. Yüzölçümü 360 km² dir.

Beylikdüzü İstanbul'un gecekondu yapılaşması olmayan nadir ilçelerinden birisidir. Toplu konut projeleri ve lüks sitelere ev sahipliği yapan ilçede belediyenin yaptığı araştırmaya göre, yaşayanların yüzde 40'ının üniversite mezunudur. Beylikdüzü İstanbul'un en kozmopolit ilçelerinden biridir, bu özelliği bir Türkiye mozayiği gibidir ve ilçede hatırı sayılı sayıda yabancı vatandaş da ikamet etmektedir. Beylikdüzü ilçesi kişi başına 10M²'yi aşan yeşil alanları ile bir Avrupa kenti standartındadır. Beylikdüzü ilçesinin hemen hemen her sokağı ve caddesinde simetrik aralıklarla ağaçlar bulunmaktadır. Geniş caddeleri, bulvarları, kaldırımları ve yeşil alanları ile Beylilkdüzü İstanbul'un planlı kentleşmiş yeni yüzünü temsil etmektedir. Beylikdüzü daha da yeşilleşmeye devam etmektedir. Cumhuriyet Mahallesi ve Adnan Kahveci Mahallesi arasında kalan dev vadide Yeşil Vadi Botanik Parkı yapımı sürmektedir. Kumkapı'da bulunan İstanbul Su Ürünleri Hali, Beylikdüzü ilçesi Gürpınar sahiline taşınmıştır. Bu durum ilçede yaşayan çevreye duyarlı kişilerin Su Ürünleri Hali'nin körfezi ve sahili kirleteceği ve Beylikdüzü'ne trafik yükü getireceği için büyük tepkisine yol açmıştır.

Mahalleler

Beylikdüzü ilçesi, 10 mahalleden oluşmaktadır.

Adnan Kahveci

Barış

Büyükşehir

Cumhuriyet

Dereağzı

Gürpınar

Kavaklı

Marmara

Sahil

Yakuplu

İklim

Beylikdüzü sahillerinde deniz suyunun ortalama sıcaklığı 14.4 °C'dır.[10] Yıllık ortalama yağış 54.2 mm'dir, en az Ağustos ayında en fazla Aralık ayında yaşanır. Aralık rüzgarların en hakim olduğu aydır. Beylikdüzü'nde maksimum kar kalınlığı 60 cm'dir.[10] Beylikdüzü denizden ortalama 150 metre yüksekte kaldığı için İstanbul'un merkez ilçelerine nazaran daha nemsiz, temiz ve rüzgarlı bir havaya sahiptir ve kışları sert geçmektedir. Beylikdüzü'nün hemen hemen her yerinde ağaçlık alanlar bulunduğu için mevsim geçişleri bir görsel şölene dönüşmektedir.[11]

Ekonomi

Beylikdüzü ekonomisi genel olarak sanayi ve ticarete dayalıdır. İlçede Türkiye'nin en büyük konteyner limanı olan Ambarlı Limanı yer almaktadır. Ambarlı Limanı dünyada en büyük 50 konteyner limanı içerisinde yer almaktadır. Ambarlı Limanı'nın doğusunda bulunan Yakıt Dolum Ve Dağıtım Tesisleri ve Termik Santral ilçe ekonomisinde önemli bir yer tutmaktadır. Ambarlı Limanı'nın yanına West Istanbul Marina inşa edilmiştir. İlçede Beylikdüzü Organize Sanayi Bölgesi çatısı altında Birlik Sanayi Sitesi, Bakırcılar Sanayi Sitesi, Mermerciler Sanayi Sitesi ve Beysan Sanayi sitesi ilçe ekonomisinin sanayi dalını oluşturur. Beylikdüzü Beykent bölgesinde Arçelik fabrikası bulunmaktadır. İlçede zirai faaliyet olarak arıcılık yapılmaktadır, Gürpınar bölgesinde ise balıkçılık önemli bir geçim kaynağıdır. İstanbul Su Ürünleri Hali Gürpınar'dadır. Son 5 yılda ilçe ekonomisi daha çok konaklama sektörüne kaymıştır. 2014 Yılı verilerine göre ilçede 5000 konutluk dev bir kısa süreli ev kiralama sektörü oluşmuştur. Beylikdüzü günlük kiralık ev ilanlarına internet üzerinde sıkça rastlayabilirsiniz. Metrobüs hattının 24 saat hizmet vermesiyle İstanbul'un her İlçesinden bu evlere çok ciddi talep olmaktadır.