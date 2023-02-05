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Bitlis’te okullar tatil mi? Bitlis Milli Eğitim il müdürlüğünden açıklama geldi

Okul tatil haberleri yarıyıl tatilinin yarın bitiyor olması nedeniyle öğrencilerin gündeminde. Meteoroloji'den 25 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı geldi. Türkiye'nin en fazla kar alan illerinden Bitlis'te, belediye ekipleri vatandaşların sıkıntı yaşamaması için karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Yarıyıl tatilinin sona eriyor olması nedeniyle Bitlisli öğrenciler yarın okulların tatil edilip edilmediğini araştırıyor. Bitlis İl Milli Eğitim Müdürlüğünden okul tatili açıklaması geldi. Peki Bitlis’te yarın hangi ilçelerde okullar tatil?

13:28 . 5/02/2023 Pazar
Yeni Şafak
Bitlis'te okullar tatil mi?

Bitlis'te okullar tatil mi?

Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kentte devam eden kar nedeniyle 302 köy yolunun kapandığını bildirdi.

Kurtkan, vatandaşların ulaşımda sıkıntı yaşamaması, yolların kısa sürede açılması için çalıştıklarını ifade etti. Belediye ve Karayolları ekipleri de ara cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışması yürüttü. Yoğun kar yağışının etkisini sürdürdüğü kentte araçlar karla kaplandı, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Vatandaşlar evlerinin damında, iş yerlerin önünde ve araçların üzerinde biriken karları temizledi.

Bitlis’te yarın (6 Şubat Pazartesi) okullar tatil mi?

Bitlis'te olumsuz hava şartları ve kar yağışı nedeniyle okullar pazartesi günü için tatil edildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz, yaptığı yazılı açıklamada, yoğun kar yağışının kentte etkisini sürdürdüğünü belirtti.

Bitlis’te hangi ilçelerde okullar tatil edildi?

  • Korkmaz, ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar da göz önünde bulundurularak 6 Şubat Pazartesi günü,
    kent merkezi, Güroymak
    ve
    Hizan
    ilçelerinde eğitim öğretim yapılmayacağını aktardı. Mutki Kaymakamlığından yapılan açıklamada da ilçedeki olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın okulların kapalı olacağı duyuruldu. Açıklamada, kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

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Bitlis’te okullar tatil mi? Bitlis Milli Eğitim il müdürlüğünden açıklama geldi
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