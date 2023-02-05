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Bitlis'te okullar tatil mi?
Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kentte devam eden kar nedeniyle 302 köy yolunun kapandığını bildirdi.
Kurtkan, vatandaşların ulaşımda sıkıntı yaşamaması, yolların kısa sürede açılması için çalıştıklarını ifade etti. Belediye ve Karayolları ekipleri de ara cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışması yürüttü. Yoğun kar yağışının etkisini sürdürdüğü kentte araçlar karla kaplandı, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.
Vatandaşlar evlerinin damında, iş yerlerin önünde ve araçların üzerinde biriken karları temizledi.
Bitlis'te olumsuz hava şartları ve kar yağışı nedeniyle okullar pazartesi günü için tatil edildi.
İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz, yaptığı yazılı açıklamada, yoğun kar yağışının kentte etkisini sürdürdüğünü belirtti.