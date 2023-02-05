Vatandaşlar tatil planlarını resmi tatillere göre yapıyor. 2023 yılının ilk resmi tatili olan yılbaşı pazara denk geldi. Mübarek üç ayların başlamasıyla birlikte Ramazan Bayramı da yaklaşıyor. Dini bayramlarımızdan Ramazan ve Kurban Bayramı ile 1 Mayıs, 15 Temmuz, 30 Ağustos, 29 Ekim'de resmi tatil olmakta. Peki 2023’ün resmi tatilleri hangi günlere denk geliyor? 2023’te kaç gün tatil var? İşte, 2023 yılının resmi ve dini tatilleri.