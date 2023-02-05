|
İkinci dönem ara tatil tarihi
2022-2023 eğitim öğretim yılının 12 Eylül 2022'de başlayan birinci dönemi 20 Ocak'ta sona erdi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), geçen yıl düzenlediği yaz okulunun kapsamını genişleterek, bu yıl ilk kez yarıyıl tatilinde de ücretsiz kurs düzenledi. Yarıyıl tatilinde eğlenceli ve yenilikçi öğrenme yaklaşımlarını içeren ücretsiz kurslar, "bilim", "sanat", "matematik" ve "İngilizce" alanlarında açıldı. Öğrenciler ve öğretmenler, bulundukları illerde açılan kurslardan yararlandı.
İlk ve ortaöğretim kurumlarında eğitim gören yaklaşık 19 milyon öğrenci iki haftalık yarıyıl tatilinin ardından yarın tekrar okullarına gitmeye başlayacak.
Öğrenciler, 17-20 Nisan 2023'te ise ikinci ara tatillerini yapacak.
Mili Eğitim Bakanlığı 2023-2023 eğitim öğretim yılı 16 Haziran 2023'te sona erecek. İkinci yarıyılın başlamasıyla 5 milyon öğrenci için kademeli olarak ücretsiz yemek uygulamasına da geçilecek.
İçişleri Bakanlığınca valiliklere gönderilen ikinci yarıyılda alınacak tedbirlere ilişkin genelgeye göre okul servisleri 6 Şubat'tan itibaren bir hafta boyunca kesintisiz denetlenecek ve eğitim-öğretim yılı süresince planlı denetimlere devam edilecek.