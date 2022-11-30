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Bolu TOKİ kura çekimi canlı yayın: Bolu TOKİ kura sonuçları isim listesi

TOKİ Bolu 2+1 ve 3+1 kura sonuçları için nefesler tutuldu. TOKİ sosyal konut projesinde kura çekimi il il yapılmaya devam ediyor. 1-7 Aralık tarihleri arasında, 7 ilde 13.807 konut için kura çekilecek. İstanbul Tuzla’dan sonra şimdi de Bolu TOKİ kura çekilişleri Dörtdivan, Kıbrıscık, Mengen, Merkez ve Yeniçağa'da yapılacak. Peki, Bolu TOKİ kura çekimi ne zaman? TOKİ Bolu sosyal konut kura çekilişi canlı yayını nasıl izlenecek? Bolu TOKİ sonuçları asil ve yedek isim listesi sorgulama nasıl yapılacak? İşte detaylı bilgiler...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
CANLI: Bolu TOKİ kura çekilişi canlı yayın: Bolu TOKİ sonuçları, 2+1 3+1 konutları asil ve yedek isim listesi sorgulama!
Bolu Toki kura sonuçları

TOKİ sosyal konut projesinde kura çekimleri tüm hızıyla sürüyor. 1 Aralık 2022 tarihi itibariyle başlayacak üçüncü etap kura çekilişi ise 7 Aralık 2022'ye kadar devam edecek. 7 ilde gerçekleştirilecek kura çekimlerinde 13 bin 807 hak sahibi belirlenecek. 1 Aralık'ta 902 konut için Bolu'da kura çekilişi yapılacak.

Bolu TOKİ kura çekililişi ne zaman saat kaçta?

TOKİ sosyal konut projelerine yoğun ilgi gösterilmesinin ardından 8 milyon kişinin başvuru gerçekleştirdiği açıklanmıştı. Bolu TOKİ sosyal konut projesi için kura çekimi tarihi 1 Aralık 2022 Perşembe günü olarak duyuruldu. Bolu kuraları TOKİ'nin Youtube kanalından saat 10.00'dan sonra canlı izlenebilecek.

E-DEVLET BOLU TOKİ KURA SONUCU SORGULAMA EKRANI

Bolu’da TOKİ hangi ilçelere konut yapacak?

TOKİ 5 bin 615 ev için ilk temeli attı. Temel atılan şehirler arasında Bolu’da yer alıyor. Bolu’da Dörtdivan, Kıbrıscık, Mengen, Merkez ve Yeniçağa TOKİ konutları yapılacak.

TOKİ kurası çıkmayanlar başvuru ücret iadesini ne zaman alacak?

"Başvuru dönemi içinde" başvuru bedelini alarak başvurusunu iptal edebilir. Daha sonra asil hak sahibi olmayanların başvuru bedelleri kuradan sonra 5 işgünü sonra iade edilecek. Başvurusu iptal edilenler de kurayı beklemeden başvuru bedelini iade alabilecekler.

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