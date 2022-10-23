TOKİ müstakil konut arsaları nasıl olacak?

TOKİ'nin sosyal konut başvurusunda son haftaya girilirken 81 il ve 694 ilçede dar gelirliler için geliştirilecek olan 1 milyon arsaya vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Başvurular 7 Kasım'a kadar sürecek, sorasında kura çekimi ile hak sahipleri belirlenecek. Peki TOKİ müstakil 350 ila 550 metre kare arsalara yapılacak evler nasıl olacak?

Müstakil konut arsaları nasıl olacak?

TOKİ müstakil arsa ya da müşterek arsa olmasına bakılmaksızın tüm altyapı çalışmaları kamu tarafından yapılacak. Elektrik, su, kanalizasyon, stabilize yol altyapıları 2 yılda etaplar halinde tamamlanacak.

350 ila 550 metrekarelik alanlardan oluşan müstakil arsada, hak sahipleri imar planına göre en çok 150 metrekare büyüklüğünde evini yaptırabilecek. İsteyenler, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın hazırlandığı örnek projelerden faydalanacak. Müstakil arsalar üzerine; arsa tahsis tarihinden itibaren, ilk yıl içerisinde konut inşaatına başlanması, ikinci yılda nüve kısmının tamamlanması şartı aranacak.

TOKİ müşterek konut arsalarına binalar nasıl yapılacak, kaç kat olacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 13 Eylül'de açıkladığı Sosyal Konut Projesi'ndeki 'İlk Evim Arsa'da yapılacak binalarla ilgili bilgiler paylaşıldı. Buna göre, müşterek konut arsalarında yapılacak binaların zemin artı 4 ve artı 5 katı geçmeyeceğini, tapuların ise aralık ayında verilmeye başlanacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "1 milyon konut arsası. Alt yapı TOKİ'den, proje desteği TOKİ'den, istenirse yapım desteği de TOKİ'den. Vatandaşlarımız müstakil arsaya başvurabilir, kendi evini yapabilir. Müşterek parsellerde ise 5 katı geçmeyecek binalarda oturabilir" ifadelerini kullandı.

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Bakan Kurum, müstakil konut arsalarının; En fazla bürüt 150 metrekare konut yapmaya müsait ve 350 ila 500 metrekarelik alanlar olduğunu, müşterek konut arsalarının ise zemin artı 4 ve artı 5 katı geçmeyecek, bina yapmaya müsait, hak sahipleri çoğunluk sağlanır ve inşa konusunda yardım talep edilirse TOKİ Başkanlığının destek olacağını belirtti.

1 MİLYON KONUT ARSASI!



📌 Altyapı TOKİ’den!

📌 Proje desteği TOKİ’den!

📌 İstenirse yapım desteği de TOKİ’den!



Vatandaşlarımız müstakil arsaya başvurabilir, kendi evini yapabilir.



Müşterek parsellerde ise 5 katı geçmeyecek binalarda oturabilir! pic.twitter.com/Gfx14VdhwU — Murat KURUM (@murat_kurum) October 17, 2022

Hem konuta hem de arsaya başvurulur mu?

TOKİ konuta başvuran arsaya da başvurur mu? Eylül ayında açıklanan 250 bin sosyal konut projesine başvuru yapanlar isterse arsa için de başvuru yapabilecek. Kurada hem ev hem de arsa çıkarsa, birini seçecek. Ancak ev ve işyeri ya da arsa ve işyeri ikisi birlikte alınabilir.

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Arsa taksitleri sabit mi olacak?

“Arsa taksitleri sabit mi olacak yoksa örneğin konutta olduğu gibi memur maaş artışına endeksli bir 6 aylık periyotlarla artan bir taksit tutarı mı olacak?” sorusu üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, şu yanıtı verdi:

“Sabit olacak. Bugün açıkladığımız fiyatlar, 10 yıl süreç içerisinde geçerli olacak. Faizsiz bir şekilde vatandaşlarımız ödeyecekler, ister yıllık isterse aylık tercih edebilecekler. Peşinatlarını ödedikten sonra kalan 108 ay vade oluyor ki bir yıl sonra başlayacak ilk taksit veya aylar itibarıyla de yapabilir. Vatandaşımız, faizsiz bir şekilde sabit taksitle arsa bedellerini ödeyebilir.”

Bakan Kurum, konutta olduğu gibi arsa başvuruları için gençlere, emeklilere ya da farklı toplumsal kesimlere ayrı bir kontenjan ayrılıp ayrılmadığına ilişkin soru üzerine, “7,5 milyon başvuruya baktığınızda aslında neredeyse yüzde 30'unu gençlerimiz yapmış, yani 2 milyonu aştı gençlerimizin başvurusu. Burada özel bir kontenjan ayırmadık ne gençlerimize ne emeklilerimize ne şehit gazi ailelerimize, 1 milyon arsamıza vatandaşlarımız dilediği gibi başvurabilir. Herhangi bir kontenjan yok. Zaten sayı da her kesime yetecek her kesimi kucaklayacak şekliyle belirlendi. Dolayısıyla bir kontenjanımız söz konusu değil.” diye konuştu.

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350 milyon metrekare alanda,

81 il 694 ilçede,

1 milyon arsa!



Vatandaşlarımız SABİT TAKSİTLE, FAİZSİZ arsa alabilecek.



İsteyen müstakil eve sahip olacak, çoğunluk sağlanırsa 5 katı geçmeyecek binalar yapılabilecek.



Proje ve yapım desteği TOKİ’den! pic.twitter.com/IDhajnaehM — Murat KURUM (@murat_kurum) October 12, 2022

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