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TOKİ müstakil konut arsaları nasıl olacak?

TOKİ arsa başvuruları devam ediyor. başvurular 7 Kasım’da sona erecek. TOKİ arsa başvurusu müstakil ve müşterek olmak üzere iki bölümde devam ediyor. 350 ila 500 metrekare müstakil parsel şeklindeki arsalarda toplam bedeli 192 bin 500 lira için taksit tutarı 1604 lira ve 10 yıl vade. Hisseli parsel şeklindeki arsalarda toplam 112 bin 500 lira için taksit tutarı 937 lira ve 10 yıl vade. Müşterek arsalara inşa edilecek binalar zemin artı 4-5 katı geçmeyecek. Arsalar evler iki yıl içinde tamamlanacak. Peki müstakil konut arsalara evler nasıl olacak? TOKİ 350 ila 550 metre müstakil arsalara kaç metre kare ev yapılacak?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
TOKİ 350, 550 metre müstakil arsalara kaç metre kare ev yapılacak?
TOKİ müstakil 350 ila 550 metre kare arsalara yapılacak evler nasıl olacak?

TOKİ'nin sosyal konut başvurusunda son haftaya girilirken 81 il ve 694 ilçede dar gelirliler için geliştirilecek olan 1 milyon arsaya vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Başvurular 7 Kasım'a kadar sürecek, sorasında kura çekimi ile hak sahipleri belirlenecek. Peki TOKİ müstakil 350 ila 550 metre kare arsalara yapılacak evler nasıl olacak?

Müstakil konut arsaları nasıl olacak?

TOKİ müstakil arsa ya da müşterek arsa olmasına bakılmaksızın tüm altyapı çalışmaları kamu tarafından yapılacak. Elektrik, su, kanalizasyon, stabilize yol altyapıları 2 yılda etaplar halinde tamamlanacak.

350 ila 550 metrekarelik alanlardan oluşan müstakil arsada, hak sahipleri imar planına göre en çok 150 metrekare büyüklüğünde evini yaptırabilecek. İsteyenler, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın hazırlandığı örnek projelerden faydalanacak. Müstakil arsalar üzerine; arsa tahsis tarihinden itibaren, ilk yıl içerisinde konut inşaatına başlanması, ikinci yılda nüve kısmının tamamlanması şartı aranacak.

TOKİ müşterek konut arsalarına binalar nasıl yapılacak, kaç kat olacak?

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 13 Eylül'de açıkladığı Sosyal Konut Projesi'ndeki 'İlk Evim Arsa'da yapılacak binalarla ilgili bilgiler paylaşıldı. Buna göre, müşterek konut arsalarında yapılacak binaların zemin artı 4 ve artı 5 katı geçmeyeceğini, tapuların ise aralık ayında verilmeye başlanacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "1 milyon konut arsası. Alt yapı TOKİ'den, proje desteği TOKİ'den, istenirse yapım desteği de TOKİ'den. Vatandaşlarımız müstakil arsaya başvurabilir, kendi evini yapabilir. Müşterek parsellerde ise 5 katı geçmeyecek binalarda oturabilir" ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum, müstakil konut arsalarının; En fazla bürüt 150 metrekare konut yapmaya müsait ve 350 ila 500 metrekarelik alanlar olduğunu, müşterek konut arsalarının ise zemin artı 4 ve artı 5 katı geçmeyecek, bina yapmaya müsait, hak sahipleri çoğunluk sağlanır ve inşa konusunda yardım talep edilirse TOKİ Başkanlığının destek olacağını belirtti.

Hem konuta hem de arsaya başvurulur mu?

TOKİ konuta başvuran arsaya da başvurur mu? Eylül ayında açıklanan 250 bin sosyal konut projesine başvuru yapanlar isterse arsa için de başvuru yapabilecek. Kurada hem ev hem de arsa çıkarsa, birini seçecek. Ancak ev ve işyeri ya da arsa ve işyeri ikisi birlikte alınabilir.

Arsa taksitleri sabit mi olacak?

“Arsa taksitleri sabit mi olacak yoksa örneğin konutta olduğu gibi memur maaş artışına endeksli bir 6 aylık periyotlarla artan bir taksit tutarı mı olacak?” sorusu üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, şu yanıtı verdi:

“Sabit olacak. Bugün açıkladığımız fiyatlar, 10 yıl süreç içerisinde geçerli olacak. Faizsiz bir şekilde vatandaşlarımız ödeyecekler, ister yıllık isterse aylık tercih edebilecekler. Peşinatlarını ödedikten sonra kalan 108 ay vade oluyor ki bir yıl sonra başlayacak ilk taksit veya aylar itibarıyla de yapabilir. Vatandaşımız, faizsiz bir şekilde sabit taksitle arsa bedellerini ödeyebilir.”

Bakan Kurum, konutta olduğu gibi arsa başvuruları için gençlere, emeklilere ya da farklı toplumsal kesimlere ayrı bir kontenjan ayrılıp ayrılmadığına ilişkin soru üzerine, “7,5 milyon başvuruya baktığınızda aslında neredeyse yüzde 30'unu gençlerimiz yapmış, yani 2 milyonu aştı gençlerimizin başvurusu. Burada özel bir kontenjan ayırmadık ne gençlerimize ne emeklilerimize ne şehit gazi ailelerimize, 1 milyon arsamıza vatandaşlarımız dilediği gibi başvurabilir. Herhangi bir kontenjan yok. Zaten sayı da her kesime yetecek her kesimi kucaklayacak şekliyle belirlendi. Dolayısıyla bir kontenjanımız söz konusu değil.” diye konuştu.

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