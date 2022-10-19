TOKİ işyeri başvuruları devam ediyor: 28 ilde 10 bin sanayi sitesi satışı yapacak

TOKİ işyeri için başvurular 10 EKİM 2022 Tarihinde başladı. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin ikinci ayağını oluşturan sanayi sitesi için başvurular 07 Kasım 2022 tarihinde sona erecek. Başvurular e-devlet üzerinden ve İl Merkezlerinde Halk Bankası, İlçelerde Ziraat Bankası Şubelerinden yapılacaktır.

TOKİ işyeri başvurusu şartları neler?

Üretim ve istihdama katkıda bulunmak, daha sağlıklı bir ortamda iş hayatının devamlılığını sağlamak amacıyla; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen İlk İşyerim projelerinde üretilen dükkanların, mesleğini fiilen icra eden ilgili Oda üyesi, vergi mükellefi esnaflar ile ustalık veya işyeri açma belgesi bulunan çalışanlara uygun peşinat ve ödeme koşulları ile faydalandırılması planlanmaktadır.

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1- Başvuru Şartları: • TC Vatandaşı olmak. • Projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olmak veya o il sınırlarında faaliyette bulunuyor olmak. • Başvuru tarihi itibari ile 18 yaşını doldurmuş olmak. • Ustalık Belgesi, İşyeri Açma Belgesi, İlgili Oda Kayıt Belgesi, Vergi Levhası, ve e-Ticaret yapıldığına dair bilgileri gösterir belgelerden birine sahip olmak. • Kendisinin, eşinin ve 18 yaşından küçük çocukları mülkiyetinde işyeri olmaması.

TOKİ işyeri ödemeleri nasıl olacak?

Ödeme Şartları:

TOKİ işyeri başvuru bedeli : 2.000 ₺

• İhale sonrası yaklaşık dükkan bedeli üzerinden %10 peşinat bedeli.

• Kalan bakiye borç banka sözleşmesi sonrasında başlamak üzere 120 Ay vade (6 aylık dönemlerde Memur maaşı artış oranında artış uygulanacaktır).

e-DEVLET ÜZERİNDEN TOKİ İŞ YERİ BAŞVURUSU YAPMAK İÇİN TIKLAYIN

TOKİ kura çekilişi ne zaman, kura sonuçları ne zaman belli olacak?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Mart 2023’e kadar kuralar çekilecek. Noter huzurunda, adaletli bir şekilde yapılacak. Dileyenler yerinde görecek, dileyenler de canlı yayından takip edebilecek. İlk gün ya da son gün başvuran arasında bir fark olmayacak. Kura sonrasında da gerekli işlemler gerçekleştirilecek. Sosyal konut projesinde inşaatları 2 yılda tamamlamayı hedefliyoruz. Depremle mücadelede de önemli bir adım olacak bu bizim için.” dedi.

TOKİ işyerleri kaç metre kare olacak?

Bakan Kurum TOKİ işyerlerine ilişkin şu bilgileri verdi: "İlk İş Yerim projesini 7 bölgeye dağıtmaya çalıştık. Şırnak’ta, Hakkari’de, doğuda çok büyük potansiyel var. Bizim 50 metrekarelik de 200 metrekarelik de iş yerlerimiz var. Üzerine kayıtlı iş yeri olmayan vatandaşlarımız bunlar için başvuruda bulunabilecekler. Biz gençlerimize, kendi işinin sahibi olma fırsatını veriyoruz. Vatandaşımız aidat öder gibi iş yerini kurabilecek. O 50 metrekarelik dükkandan sonra belki bir fabrika kuracaklar.

İşyeri açma belgesi olmayanlar TOKİ işyeri başvurusu yapar mı?

İş yeri açma belgesi olmayanlar bu projeye başvuramayacak. İş yeri açma belgesiyle, ustalık belgesiyle gidip başvurulacak. 7 Kasım’a kadar İlk İş Yerim başvuruları devam ediyor. Sonrasında kura süreçleri başlayacak."

TOKİ işyeri nerelerde var?

Proje kapsamında ilk etapta planlanan 10 bin iş yerinden, en çoğu 1000 iş yeriyle Ankara'da olacak, İzmir'de 700, Bursa, Konya, Adana, Malatya, Gaziantep ve Şanlıurfa'da 500'er iş yeri yapılacak. Bunlar dışında iş yeri yapılacak illerin tam listesi ise şöyle:

TOKİ işyeri listesi

Adana TOKİ satılış işyerleri nerede var?

ADANA SARIÇAM ADANA İLİ SARIÇAM İLÇESİ İLK İŞYERİM PROJESİ

Afyonkarahisar TOKİ işyeri nereye yapılacak?

AFYONKARAHİSAR İLİ DİNAR İLÇESİ AFYONKARAHİSAR İLİ EMİRDAĞ İLÇESİ AFYONKARAHİSAR İLİ ŞUHUT İLÇESİ AFYONKARAHİSAR İLİ BAŞMAKÇI İLÇESİ İLK İŞYERİM PROJESİ

Aksaray’da TOKİ işyeri nerede var?

AKSARAY İLİ MERKEZ İLÇESİ İLK İŞYERİM PROJESİ AKSARAY İLİ ESKİL İLÇESİ İLK İŞYERİM PROJESİ

Ankara’da TOKİ işyeri dükkan nerede, hangi ilçede?

ANKARA İLİ GÖLBAŞI İLÇESİ İLK İŞYERİM PROJESİ

Balıkesir’de TOKİ işyeri dükkan nerede?

BALIKESİR İLİ ALTIEYLÜL İLÇESİ İLK İŞYERİM PROJESİ

Bursa’da TOKİ dükkan işyeri nerede hangi ilçede?

BURSA İLİ YILDIRIM İLÇESİ İLK İŞYERİM PROJESİ

Çorum TOKİ dükkan işyeri nerede, hangi ilçede?

ÇORUM İLİ MERKEZ İLÇESİ İLK İŞYERİM PROJESİ

TOKİ işyeri Denizli’de hangi ilçede, nerede?

DENİZLİ İLİ MERKEZEFENDİ İLÇESİ İLK İŞYERİM PROJESİ DENİZLİ İLİ BABADAĞ İLÇESİ İLK İŞYERİM PROJESİ DENİZLİ İLİ BOZKURT İLÇESİ İLK İŞYERİM PROJESİ

Diyarbakır TOKİ işyeri dükkan nerede, hangi ilçede?

DİYARBAKIR İLİ BAĞLAR İLÇESİ İLK İŞYERİM PROJESİ

TOKİ dükkan işyeri Erzurum’da nerede, hangi ilçede?

ERZURUM İLİ YAKUTİYE İLÇESİ İLK İŞYERİM PROJESİ

TOKİ dükkan işyeri Eskişehir’de nerede hangi ilçede?

ESKİŞEHİR İLİ ODUNPAZARI İLÇESİ İLK İŞYERİM PROJESİ

TOKİ işyeri dükkan Gaziantep’te nerede, hangi ilçede?

GAZİANTEP İLİ OĞUZELİ İLÇESİ İLK İŞYERİM PROJESİ

TOKİ dükkan işyeri Isparta’da nerede hangi ilçede?

ISPARTA İLİ MERKEZ İLÇESİ İLK İŞYERİM PROJESİ

TOKİ dükkan işyeri İzmir projesi nerede, hangi ilçede?

İZMİR İLİ KEMALPAŞA İLÇESİ İLK İŞYERİM PROJESİ İZMİR İLİ TORBALI İLÇESİ İLK İŞYERİM PROJESİ İZMİR İLİ ALİAĞA İLÇESİ İLK İŞYERİM PROJESİ

TOKİ Kastamonu dükkan işyeri hangi ilçede, nerede?

KASTAMONU İLİ TAŞKÖPRÜ İLÇESİ İLK İŞYERİM PROJESİ KASTAMONU İLİ TOSYA İLÇESİ İLK İŞYERİM PROJESİ

TOKİ dükkan işyeri Kayseri’de nerede var, hangi ilçede?

KAYSERİ İLİ MELİKGAZİ İLÇESİ İLK İŞYERİM PROJESİ

TOKİ dükkan işyeri Kocaeli’de nerede, hangi ilçede?

KOCAELİ İLİ BAŞİSKELE İLÇESİ İLK İŞYERİM PROJESİ

TOKİ işyeri Konya projesi hangi ilçede, nerede?

KONYA İLİ ÇUMRA İLÇESİ İLK İŞYERİM PROJESİ KONYA İLİ MERAM İLÇESİ İLK İŞYERİM PROJESİ KONYA İLİ SELÇUKLU İLÇESİ İLK İŞYERİM PROJESİ

TOKİ işyeri Malatya projesi nerede, hangi ilçede?

MALATYA İLİ YEŞİLYURT İLÇESİ İLK İŞYERİM PROJESİ

TOKİ dükkan işyeri Manisa’da nerede, hangi ilçede?

MANİSA İLİ ŞEHZADELER İLÇESİ İLK İŞYERİM PROJESİ

TOKİ işyeri dükkan Mersin’de nerede hangi ilçede?

MERSİN İLİ ANAMUR İLÇESİ İLK İŞYERİM PROJESİ

TOKİ işyeri dükkan Ordu’da nerede hangi ilçede var?

ORDU İLİ PERŞEMBE İLÇESİ İLK İŞYERİM PROJESİ

TOKİ işyeri dükkan Samsun’da nerede var?

SAMSUN İLİ ÇARŞAMBA İLÇESİ İLK İŞYERİM PROJESİ

TOKİ işyeri dükkan Sivas’ta nerede var, hangi ilçede?

SİVAS İLİ MERKEZ İLÇESİ İLK İŞYERİM PROJESİ

TOKİ işyeri dükkan Şanlıurfa’da hangi ilçede, nerede var?

ŞANLIURFA İLİ EYYÜBİYE İLÇESİ İLK İŞYERİM PROJESİ

TOKİ işyeri dükkan Şırnak’ta nerede var?

ŞIRNAK İLİ MERKEZ İLÇESİ İLK İŞYERİM PROJESİ

TOKİ işyeri dükkan Tekirdağ’da nerede, hangi ilçede?

TEKİRDAĞ İLİ SÜLEYMANPAŞA İLÇESİ İLK İŞYERİM PROJESİ

TOKİ işyeri dükkan Trabzon’da nerede var, hangi ilçede?

TRABZON İLİ OF İLÇESİ İLK İŞYERİM PROJESİ

TOKİ işyeri dükkan Van’da nerede, hangi ilçede?

VAN İLİ EDREMİT İLÇESİ İLK İŞYERİM PROJESİ

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