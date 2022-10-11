TOKİ arsa başvuru kılavuzu: TOKİ arsa sorularına kısa cevaplar

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut proje kampanyasının ikinci ayağı olan TOKİ arsa başvuruları 10 Ekim itibariyle başladı ve 7 Kasım’a kadar sürecek. Arsa için başvurular Ziraat Bankası şubelerine yapılacak. TOKİ arsa yapımı çeşitli illerde 1 milyon konut arsası ve 28 ilde 10 bin iş yeri olarak belirlendi. Arsalar yüzölçümü planlama durumuna göre yaklaşık 350 metrekare ile 500 metrekare arasında değişecek. TOKİ arsaları elektrik, su altyapıları tamamlanmış, imar planı yapılmış ve inşaat yapmaya hazır şekilde teslim edilecek. TOKİ Sosyal Konut Projesi'nin ikinci ayağını oluşturan arsa satışları için başvurular devam ederken Bakanlık, merak edilen 16 soruya yanıt verdi. ''Konut arsası alan ne zaman ev yaptırabilecek'' sorusunda kura ve ödeme tarihlerine işte yanıtlar...

REKLAM

TOKİ arsalarına kaç kat ev yapılacak?

Kura ile vatandaşımıza verilecek arsalarımız iki gruptan oluşuyor. İlk grupta 350 ila 500 metrekarelik alanlardan oluşan en fazla brüt 150 metrekare konut yapmaya müsait müstakil parsel şeklindeki arsalar, ikinci grupta müşterek parseller bulunuyor. Müşterek parsellerde hak sahipleri çoğunluk sağlar ve inşa konusunda yardım talep ederlerse TOKİ Başkanlığımız buradaki konutları yapma hususunda destek olacak. Bu parsellerde binalar zemin artı 4 katı, 5 katı geçmeyecek. Müstakil parsellerde ise hak sahipleri belirlenen proje doğrultusunda evlerini inşa edebilir. Bu yıl Aralık ayı itibariyle planları onaylanan illerde ve ilçelerde hak sahibi belli olan arsaların tapuları verilmeye başlanacak. 2 yıl içerisinde etaplar halinde arsaların altyapı çalışmaları tamamlanacak.

Konut arsası alan ne zaman ev yaptırabilecek?

Tahsis edilen müstakil arsalar üzerine; arsa tahsis tarihinden itibaren ilk yıl içerisinde (altyapısı tamamlanmış ise) konut inşaatına başlanması, 2 yılda nüve kısmının tamamlanması şart olacak. Müşterek parseller için kura çekimi yapıldıktan sonra tapu senedinin tarihinden itibaren en geç bir yıl içinde (altyapısı tamamlanmış ise) konutunu yapmaya başlamaları ve imar planı koşullarına göre tüm bloklar için zemin kat taban döşeme seviyesini en geç 2 yıl içinde bitirmeleri şart olacak.

TOKİ arsa tapuları ne zaman verilecek?

Bu yıl Aralık ayı itibariyle planları onaylanan illerde ve ilçelerde hak sahibi belli olan arsaların tapularını vermeye başlanılacak. 2 yıl içerisinde de etaplar halinde tüm arsaların altyapı çalışmaları tamamlanacak.

Sosyal konut başvurusu yapan vatandaşlar konut arsasına da başvurabilecek mi?

''Vatandaşlar hem konuta hem de konut amaçlı arsaya başvuru yapabilir. Her ikisinin de kurasına katılabilir. Şayet ikisi birden çıkarsa birini tercih edebilecek''

TOKİ arsa fiyatı ne kadar?

TOKİ sosyal konut projesinde iki çeşit arsa mevcut. Müstakil arsaların fiyatı 192 bin 500 liradan başlayacak ve taksitleri de 1.604 liradan başlayacak. İkinci seçenek ise hisseli parseller. Hisseli parseller 150 metrekare olacak. Hisseli arsalar 112 bin 500 liradan başlayan fiyatlar ve 937 liradan başlayan taksitlerle vatandaşa sunulacak.

TOKİ arsa başvuru ücreti ne kadar?

İlk evim, ilk iş yerim projesi kapsamında konut ve arsa başvuru ücreti belirlenen hesaplara 500 TL, iş yeri için ise 2.000 bin TL yatırılması gerekir.

ÖZGÜN TOKİ hangi ilde arsa satışı olduğunu açıkladı: İl il arsa yerleri

ÖZGÜN TOKİ Diyarbakır arsa satışında 30 bin kontenjan ayrıldı: Diyarbakır TOKİ arsaları nerede?