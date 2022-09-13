TOKİ arsa satışları ne zaman başlıyor? İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ arsa başvuru ve şartları

TOKİ vasıtasıyla 81 ilde sosyal konutlar inşa edilecek. Bunun yanında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Emlak Konut öncülüğünde gayrimenkul firmalarıyla konut kampanyası başlatılacak. Geçtiğimiz haftalarda açıklanan ofislerin eve dönüşümü için de çalışmalar hızlandı. İstanbul'da 10 bin ülke genelinde ise 40 bin arz fazlası kiralanamayan ya da satılamayan ofisler dönüştürülerek konuta çevrilecek. Başvuru yapmak isteyenler ise arsa satışı başvuru şartlarını araştırıyor. TOKİ arsa başvuru ücreti ne kadar? TOKİ arsa başvuru şartları, kimler TOKİ arsa başvurusunda bulunabilir?

TOKİ arsaları nerede? TOKİ arsa satışı hangi illerde yapıyor?

TOKİ 2022 - Sosyal Konut Projesi dahilinde tam 40 ilde toplamda 499 arsa alımına dair merak edilenler vatandaşlarca araştırılıyor. Arsalar Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Nevşehir, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Uşak, Van ve Zonguldak illerinde yer alıyor.

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TOKİ arsa satışları ne zaman başlayacak?

Çevrim içi katılım için başvurular, 20 Eylül 2022 Salı günü saat 10.30 itibarıyla sona erecek. Açık artırma, 21-22 Eylül'de saat 10.30'da iki ayrı oturum halinde Ankara Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki Bakanlık Konferans Salonu'nda ve İzmir Bayraklı'daki Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi'nde yapılacak.

TOKİ arsaları kaç liradan satılacak?

TOKİ arsa satış taksitleri ne kadar olacak? Arsaların ödemesi, yüzde 25 peşin, yıllık yüzde 9 fark, 24 ay vadeyle yapılacak. Arsa satışları, KDV'den ve tapu harcından muaf olacak.

ÖZGÜN Ankara TOKİ sosyal konut ve arsa sayısı, başvuru şartları ve ücreti, taksit ve ödeme planı

ÖZGÜN İzmir TOKİ sosyal konut ve arsa sayısı, başvuru şartları ve ücreti, taksit ve ödeme planı