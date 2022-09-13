Özgün TOKİ arsa satışları ne zaman başlıyor? İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ arsa başvuru ve şartları
ÖZGÜN HABERLER

TOKİ arsa satışları ne zaman başlıyor? İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ arsa başvuru ve şartları

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün saat 14:00’da açıklayacak. TOKİ'nin yapacağı 250 bin konut, 100 bin altyapılı konut arsası ve 10 bin iş yeri için özel kontenjanlar ayrıldı. TOKİ sosyal konut projesi kapsamında ilk kez arsa satışı gerçekleştirecek. Proje kapsamında satışa sunulacak 100 bin arsa, elektrik, su ve doğal gaz altyapıları tamamlanmış, imar planları bulunan ve inşaat yapmaya hazır şekilde teslim edilecek. Arsa için başvuruda bulunmak isteyenler ‘TOKİ'den arsa nasıl alınacak, başvurular nereye, nasıl yapılacak? TOKİ arsa satışı başvuru şartları nelerdir?’ sorusunun cevabını araştırıyor. TOKİ arsa başvuru ücreti ne kadar? TOKİ arsa başvuru şartları:

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
TOKİ arsaları nerede? TOKİ arsa satışı hangi illerde yapıyor?
TOKİ arsa satışları ne zaman başlıyor?

TOKİ vasıtasıyla 81 ilde sosyal konutlar inşa edilecek. Bunun yanında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Emlak Konut öncülüğünde gayrimenkul firmalarıyla konut kampanyası başlatılacak. Geçtiğimiz haftalarda açıklanan ofislerin eve dönüşümü için de çalışmalar hızlandı. İstanbul'da 10 bin ülke genelinde ise 40 bin arz fazlası kiralanamayan ya da satılamayan ofisler dönüştürülerek konuta çevrilecek. Başvuru yapmak isteyenler ise arsa satışı başvuru şartlarını araştırıyor. TOKİ arsa başvuru ücreti ne kadar? TOKİ arsa başvuru şartları, kimler TOKİ arsa başvurusunda bulunabilir?

TOKİ arsaları nerede? TOKİ arsa satışı hangi illerde yapıyor?

TOKİ 2022 - Sosyal Konut Projesi dahilinde tam 40 ilde toplamda 499 arsa alımına dair merak edilenler vatandaşlarca araştırılıyor. Arsalar Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Nevşehir, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Uşak, Van ve Zonguldak illerinde yer alıyor.

TOKİ arsa satışları ne zaman başlayacak?

Çevrim içi katılım için başvurular, 20 Eylül 2022 Salı günü saat 10.30 itibarıyla sona erecek. Açık artırma, 21-22 Eylül'de saat 10.30'da iki ayrı oturum halinde Ankara Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki Bakanlık Konferans Salonu'nda ve İzmir Bayraklı'daki Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi'nde yapılacak.

TOKİ arsaları kaç liradan satılacak?

TOKİ arsa satış taksitleri ne kadar olacak? Arsaların ödemesi, yüzde 25 peşin, yıllık yüzde 9 fark, 24 ay vadeyle yapılacak. Arsa satışları, KDV'den ve tapu harcından muaf olacak.

Ankara TOKİ sosyal konut ve arsa sayısı, başvuru şartları ve ücreti, taksit ve ödeme planı
ÖZGÜN
Ankara TOKİ sosyal konut ve arsa sayısı, başvuru şartları ve ücreti, taksit ve ödeme planı

İzmir TOKİ sosyal konut ve arsa sayısı, başvuru şartları ve ücreti, taksit ve ödeme planı
ÖZGÜN
İzmir TOKİ sosyal konut ve arsa sayısı, başvuru şartları ve ücreti, taksit ve ödeme planı

Erzurum TOKİ sosyal konut ve arsa sayısı, başvuru şartları ve ücreti, taksit ve ödeme planı
ÖZGÜN
Erzurum TOKİ sosyal konut ve arsa sayısı, başvuru şartları ve ücreti, taksit ve ödeme planı

Hayalet SİHA geliyor

Hayalet SİHA geliyor

​Görüntüleri sızdırıldı: İşte Bayraktar TB4.
Dört ilde FETÖ operasyonu

Dört ilde FETÖ operasyonu

Emniyet mahrem yapılanmasına 15 gözaltı kararı.
Ev sahiplerinden ihtarname oyunu

​'Gerçek değilse tazminat öderler'

​LGBT aleyhindeki yayınlara yaptırım uygulayacaklar.

Ermenistan'dan Laçın ve Kelbecer'de provokasyon.

​Elon Musk ile Twitter arasındaki kriz büyüyor

​Yeni İskeçe Müftüsü Trampa: Batı Trakya'yı unutmayın.

​Kılıçdaroğlu: Erdoğan ile Miçotakis savaş kartını oynuyor.
Erzincan'da dehşete düşüren olay

Erzincan'da dehşete düşüren olay

​İki çocukları vardı: Eşini 20 bıçak darbesiyle öldürdü.

​Akaryakıt kaçırma düzenekleri pes dedirtti

Avrupa'yı korkutan açıklama.

​Meteoroloji il il uyardı.

​On binler PKK'ya lanet yağdırdı.

​Enerji krizi rotayı Türkiye'ye kırdırdı.

​Sel tarımın kalbini vurdu. Tüm ekinler zayi oldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.