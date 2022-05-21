Bugün (21 Mayıs) hava nasıl olacak? Meteoroloji son dakika hava durumu tahminlerini yayınladı. Değerlendirmelere göre, yurt genelinde sıcak havalar devam ederken yapılan tahminlere göre Rize, Artvin, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. İstanbul'da ise hava sıcaklıkları 24 derece olacak. Peki, hava nasıl olacak? İşte, Meteoroloji İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 21 Mayıs hava durumu ve haberin detayları sizlerle...

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