​Bugün (21 Mayıs) hava nasıl olacak?

Meteorolojinin yapmış olduğu hava durumu tahminine göre. ülkemizin güneybatı ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Güney Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri ile Rize, Artvin, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği ifade edildi İşte detaylar...
Hava nasıl olacak? 21 Mayıs 2022
- MARMARA
- Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
- EDİRNE 11°C, 29°C
- Az bulutlu ve açık
- İSTANBUL 11°C, 24°C
- Az bulutlu ve açık
- KIRKLARELİ 10°C, 26°C
- Az bulutlu ve açık
- KOCAELİ 11°C, 30°C
- Az bulutlu ve açık
- EGE
- Parçalı ve çok bulutlu, Güney Ege'nin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- A.KARAHİSAR 6°C, 25°C
- Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- DENİZLİ 12°C, 28°C
- Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- İZMİR 16°C, 29°C
- Parçalı ve çok bulutlu
- MANİSA 15°C, 31°C
- Parçalı bulutlu
- AKDENİZ
- Parçalı ve az bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin çok bulutlu ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- ADANA 17°C, 33°C
- Parçalı ve az bulutlu
- ANTALYA 20°C, 27°C
- Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri çok bulutlu ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- HATAY 16°C, 30°C
- Parçalı ve az bulutlu
- MERSİN 18°C, 28°C
- Parçalı ve az bulutlu
- İÇ ANADOLU
- Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
- ANKARA 7°C, 25°C
- Parçalı ve az bulutlu
- ÇANKIRI 6°C, 25°C
- Parçalı ve az bulutlu
- ESKİŞEHİR 8°C, 27°C
- Parçalı ve az bulutlu
- KONYA 9°C, 24°C
- Parçalı ve az bulutlu
- BATI KARADENİZ
- Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
- BOLU 5°C, 24°C
- Parçalı ve az bulutlu
- DÜZCE 9°C, 30°C
- Parçalı ve az bulutlu
- SİNOP 13°C, 21°C
- Parçalı ve az bulutlu
- ZONGULDAK 11°C, 23°C
- Parçalı ve az bulutlu
- ORTA ve DOĞU KARADENİZ
- Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Rize ve Artvin çevrelerinin sağanak yağışlı, yarın (Cumartesi) az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
- AMASYA 7°C, 27°C
- Parçalı ve az bulutlu
- ORDU 9°C, 19°C
- Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) az bulutlu
- SAMSUN 11°C, 22°C
- Parçalı ve az bulutlu
- TRABZON 10°C, 18°C
- Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) az bulutlu
- DOĞU ANADOLU
- Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yarın (Cumartesi) az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
- ERZURUM -2°C, 17°C
- Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) az bulutlu
- KARS -1°C, 16°C
- Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) az bulutlu
- MALATYA 6°C, 23°C
- Parçalı ve az çok bulutlu
- VAN 5°C, 16°C
- Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) az bulutlu
- GÜNEYDOĞU ANADOLU
- Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
- DİYARBAKIR 10°C, 26°C
- Parçalı ve az bulutlu
- GAZİANTEP 12°C, 27°C
- Az bulutlu
- SİİRT 11°C, 25°C
- Parçalı ve az bulutlu
- ŞANLIURFA 16°C, 28°C
- Az bulutlu