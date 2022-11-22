Özgün Ne kadar emekli maaşı alırım? SGK 4A 4B 4C Emekli Maaşı Hesaplama
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Ne kadar emekli maaşı alırım? SGK 4A 4B 4C Emekli Maaşı Hesaplama

EYT son dakika haberleri yakından takip edilirken, Emeklilikte Yaşa Takılanlara yönelik yapılacak düzenlemeden 1,5 milyon kişi yararlanacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT’ye ilişkin yasal düzenlemenin aralık ayında Meclise geleceğini açıkladı. Emeklilik için gün sayanlar da şimdiden ne kadar maaş alacaklarının hesabını yapmaya başladı. Peki bugün emekli olsam ne kadar emekli maaşı alırım? Emekli maaşları ne kadar? Ne kadar emekli maaşı alırım sorgulaması nereden nasıl yapılır? İşte detaylar.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
EMEKLİ MAAŞ SORGULAMA: Kim ne kadar emekli parası alacak, maaş hesaplaması nasıl nereden yapılır?
Emekli maaş hesaplama: Ne kadar emekli aylığı alırım?

Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayı enflasyon verilerini bugün açıkladı. TÜFE'de (2003=100) 2022 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %4,95, bir önceki yılın Aralık ayına göre %42,35, bir önceki yılın aynı ayına göre %78,62 ve on iki aylık ortalamalara göre %44,54 artış gerçekleşti.

  • 6 aylık enflasyon oranı: 42,35
  • SSK ve Bağ-Kur Temmuz zammı: 42,35
  • Memur enflasyon farkı: 34,85
  • Memur toplu sözleşme zammı: 7
  • Memur ve memur emeklisi zam oranı: 41,85
  • Ek zam beklentisi: 3
  • Ek zamlı memur zam oranı: 44,85

Emekli memur zammı ne kadar?

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte temmuz memur ve emeklinin alacağı zam oranı belli oldu. Buna göre memurlar yüzde 41,85'lik zammı garantilemiş oldu. SSK ve Bağkur Emeklileri ise maaşlarına yüzde 42,85 oranında zam alacak.

Memur maaşı ne kadar?
Memur maaşı ne kadar?

En düşük memur emeklisi maaşı ne kadar?

  • En düşük memur maaşı 9 bin liranın üzerine çıktı. Memur emeklisi maaşı ise 6 bin lira oldu. Bağkur emekli maaşı 4 bin 197 lira oldu.

En düşük emekli maaşı ne kadar?

  • En düşük emekli maaşı 3.500 TL olarak belirlendi. TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda 2.500 TL olan en düşük emekli maaşının 3.000 TL'ye çıkarılmasını öngören madde değiştirilerek 3.500 TL'ye yükseltildi.

Emekli maaş sorgulama nasıl yapılır?

SGK kapsamında sigorta sistemi 4A, 4B ve 4C olmak üzere üçe ayrılıyor. Bu noktada çalışılan sigorta sistemi, ödenen primler hesaplanırken prim ödeme gün sayısı, sigortalılık süresi ve yaş faktörleri dikkate alınıyor.

Emekli maaş hesaplama nereden yapılıyor?

Emekli maaşı hesaplama işlemi, ödenen prim günü, yaş ve sigortalılık süresine göre farklılık gösteriyor. Maaş sorgulama işlemi e-Devlet üzerinden de yapılabiliyor. Peki emekli olunca ne kadar maaş alırım? İşte detaylar...

SGK üzerinden emekli maaş hesaplaması nasıl yapılır?

4A SGK emeklisi vatandaşların emekli maaşlarını hesaplamak isterken yapması gereken tek işlem “uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/” adresine giderek “TC Kimlik Numarası, SSK Sicil Numarası, Baba Adı, Nüfus İl ve Doğum Tarihi” gibi bilgiler ile sorgusunu tamamlamak. Emekli maaşınız çalıştığınız devre boyunca yatırdığınız primlerle orantılı olarak hesaplanır.

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Bağ-Kur emeklisi maaş hesaplaması nereden yapılır?

4A yani SGK’lı vatandaşların yanında bir de kendi sigortasını kendileri ödeyen Bağkurlular bulunmakta. 4B Bağ-Kur emeklisi olan vatandaşlar ise e-Devlet sistemine giriş yaparak kolaya alacakları maaş tutarını görüntüleyebilir. Bu işlem için hizmet dökümü sayfasında yer alan 4B emekli maaşı hesaplama linkine tıklayarak esnaf veya tarım işçisi seçeneklerini seçmeniz gerekmektedir.

4C emeklisi maaş sorgulaması nasıl, nereden yapılır?

4A ve 4B’de olduğu gibi emekli maaş sorgulamasını hem SGK üzerinden hem de e devlet kapısı yardımıyla yapabilmekte.

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