Emekli ocak zammı için geri sayım sürüyor. Türkiye'de, emekli zammı, her yıl Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez yapılır. Ocak ayında yapılan zam, bir önceki yılın Aralık ayı enflasyon oranı dikkate alınarak yapılır. Temmuz ayında yapılan zam ise, bir önceki yılın Temmuz-Aralık ayları enflasyon oranı dikkate alınarak yapılır.

2023 yılı Temmuz ayı emekli zammı, geçen yılın Temmuz-Aralık ayları enflasyon oranı olan %35.25 oranında belirlenmiştir. Ek zam ile beraber Temmuz emekli maaşı zammı yüzde 25'e yükseldi.

Emekli zammı ile birlikte, en düşük emekli maaşı 7.500 TL'ye yükseltilmiştir.

Emekli zammı , emeklilerin yaşam standartlarını korumak ve emeklilerin ekonomik refahını artırmak amacıyla yapılır. Emekli zammı, emeklilerin maaşlarını enflasyon karşısında korumaya yardımcı olur.

Emekli maaşlarına zam ne zaman yapılacak?

Emekli maaşları ne kadar zam yapılacağı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde yaptığı açıklamaların ardından sorgulanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk kabine toplantısı sonrası emekli memurların maaşlarıyla ilgili bir müjde vereceklerini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu anda bakanlığımız çalışmasını yapıyor, ilk Kabine toplantımızdan sonra yeni müjdemizi inşallah emekli memurlarımıza açıklayacağız." ifadelerini kullandı.

Devlet Bahçeli'den emekli maaşı açıklaması

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, emekli maaşına ilişkin, “Cumhurbaşkanlığı hükümeti çok yönlü bir çalışma içerisinde. Kısa sürede sonuç verir diye düşünüyoruz” dedi.

Emekli zammı nasıl belirlenir?

Emekli zammı, aşağıdaki faktörlere göre belirlenir: Enflasyon oranı: Enflasyon oranı, emekli zammı için en önemli faktördür. Enflasyon oranı ne kadar yüksek olursa, emekli zammı da o kadar yüksek olur.

Hükümetin politikaları: Hükümetin ekonomik politikaları da emekli zammı üzerinde etkili olabilir. Hükümet, emeklilerin refahını artırmak için emekli zammı oranını yükseltebilir.

Kamuoyu baskısı: Kamuoyu baskısı da emekli zammı üzerinde etkili olabilir. Emekli vatandaşlar, emekli zammı oranının yükseltilmesi için hükümete baskı yapabilir.

Türkiye'de, emekli zammı ile ilgili çalışmalar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülür. Bakanlık, emekli zammı oranını belirlemek için enflasyon oranı, hükümet politikaları ve kamuoyu baskısı gibi faktörleri dikkate alır.

En düşük emekli maaşı ne kadar?

En düşük emekli maaşı Ocak 2023'te 5500 TL'ye Temmuz öncesi ara dönemde ise 7500 TL'ye yükseltildi. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 6 aylık yüzde 25 zam Meclis'ten geçti. Emekliye zam ve memur maaşları düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek. En düşük SSK, Bağ-Kur emekli maaşı bu dönemde 7.500 TL olarak uygulanacak. En düşük emekli maaşı Aralık 2021'de 3500 TL olarak uygulanıyordu. Ocak 2023'te önce 5500 TL'ye ardından 7500 TL'ye yükseltildi. 2023 yılı için artış yüzde 114'ü aştı.

En düşük memur emeklisi maaşı 9.876 TL.

En düşük memur emeklisi maaşı da yüzde 25'lik artış sonrası 9.876 TL olarak uygulanacak. Öte yandan SSK, Bağ-Kur emeklisi, dul ve yetim aylığı alanlara yüzde 4-5 ek ödeme yapılıyor. Kök maaşı 5.083,68 TL'nin altında olanlar yüzde 5 üzerinde olanlar ise yüzde 4 ek ödeme alıyor. Bu sınır yüzde 25'luk emekli zammı öncesi 4.066,95 TL olarak uygulanıyordu.

Emekli enflasyon zam oranı ne kadar?

Ağustos ayında enflasyon aylık yüzde 9,09 olarak gerçekleşti. Buna göre SGK ve Bağ-Kur emeklileri Temmuz ayı için yüzde 9,49, Ağustos ayı için de yüzde 9,09 enflasyon farkını şimdiden hak etmiş oldu. Böylece sadece 2 ayda alacakları zam oranı yüzde 19,44 oldu. Ancak bu zam Ocak ayındaki maaşlara yansıyacağı için her ay açıklanan aylık enflasyonu oranında birikimli olarak hesaplanacak. Geriye Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarının enflasyon verilerinin açıklanması bekleniyor.

Memur emeklisi ne kadar zamlı maaş alacak?

Hem şu ana kadar gerçekleşen orana hem de tahminlere göre yeni aylıklar şöyle değişecek:

Müsteşar (1/1)

Mevcut maaş: 35.911,25

Yüzde 35.73 zamlı maaş: 48.742,34

Yüzde 49.46 zamlı maaş: 53.672,95

Yüzde 51.46 zamlı maaş: 54.391,18

Genel müdür (1/1)

Mevcut maaş: 31.783,75

Yüzde 35.73 zamlı maaş: 43.140,08

Yüzde 49.46 zamlı maaş: 47.503,99

Yüzde 51.46 zamlı maaş: 48.139,67

Şube müdürü (Lisans - 1/4)

Mevcut maaş: 14.810,00

Yüzde 35.73 zamlı maaş: 20.101,61

Yüzde 49.46 zamlı maaş: 22.135,03

Yüzde 51.46 zamlı maaş: 22.431,23

Memur (Lisans - 1/4)

Mevcut maaş: 12.062,50

Yüzde 35.73 zamlı maaş: 16.372,43

Yüzde 49.46 zamlı maaş: 18.028,61

Yüzde 51.46 zamlı maaş: 18.269,86

Öğretmen (1/4)

Mevcut maaş: 14.810,00

Yüzde 35.73 zamlı maaş: 20.101,61

Yüzde 49.46 zamlı maaş: 22.135,03

Yüzde 51.46 zamlı maaş: 22.431,23

Kaymakam 1. sınıf (1/4)

Mevcut maaş: 20.871,25

Yüzde 35.73 zamlı maaş: 28.328,55

Yüzde 49.46 zamlı maaş: 31.194,17

Yüzde 51.46 zamlı maaş: 31.611,60

Başkomiser (1/4)

Mevcut maaş: 15.188,75

Yüzde 35.73 zamlı maaş: 20.615,69

Yüzde 49.46 zamlı maaş: 22.701,11

Yüzde 51.46 zamlı maaş: 23.004,88

Polis memuru (1/4)

Mevcut maaş: 14.935,00

Yüzde 35.73 zamlı maaş: 20.271,28

Yüzde 49.46 zamlı maaş: 22.321,85

Yüzde 51.46 zamlı maaş: 22.620,55

Hemşire (Lisans - 1/4)

Mevcut maaş: 14.810,00

Yüzde 35.73 zamlı maaş: 20.101,61

Yüzde 49.46 zamlı maaş: 22.135,03

Yüzde 51.46 zamlı maaş: 22.431,23

Mühendis (1/4)

Mevcut maaş: 14.810,00

Yüzde 35.73 zamlı maaş: 20.101,61

Yüzde 49.46 zamlı maaş: 22.135,03

Yüzde 51.46 zamlı maaş: 22.431,23

Teknisyen (Lise -1/4)

Mevcut maaş: 10.632,50

Yüzde 35.73 zamlı maaş: 14.431,49

Yüzde 49.46 zamlı maaş: 15.891,33

Yüzde 51.46 zamlı maaş: 16.103,98

Pratisyen hekim (1/4)

Mevcut maaş: 25.906,25

Yüzde 35.73 zamlı maaş: 35.162,55

Yüzde 49.46 zamlı maaş: 38.719,48

Yüzde 51.46 zamlı maaş: 39.237,61

Profesör (1/4)

Mevcut maaş: 28.350,00

Yüzde 35.73 zamlı maaş: 38.479,46

Yüzde 49.46 zamlı maaş: 42.371,91

Yüzde 51.46 zamlı maaş: 42.938,91

İmam-hatip

Mevcut maaş: 14.810,00

Yüzde 35.73 zamlı maaş: 20.101,61

Yüzde 49.46 zamlı maaş: 22.135,03

Yüzde 51.46 zamlı maaş: 22.431,23

Avukat (1/4)

Mevcut maaş: 14.810,00

Yüzde 35.73 zamlı maaş: 20.101,61

Yüzde 49.46 zamlı maaş: 22.135,03

Yüzde 51.46 zamlı maaş: 22.431,23

Kök maaş nedir, nasıl hesaplanır?

Bilindiği üzere maaş hesaplamaları 'Kök maaş' üzerinden yapılıyor ve bu rakam en düşük emekli maaşını altında kalırsa tamamlanıyor. Kök maaşa önce zam oranı uygulanıyor ve ardından ek ödemesi hesaplanıp emekliye ödeme yapılıyor. Rakam 7.500 TL'nin altındaysa buna tamamlanıyor.

Memur, SSK ve Bağ-kur zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak?

İlk ödeme her ayın 15'in maaşlarını alan memurlara olacak. İkinci ödeme SSK, Bağ-Kur emeklilerine yapılacak. SSK'lılar emekli maaşlarını her ayın 17'si ila 26'sı arasında Bağ-Kur'lular ise 25 ila 28'in alıyor.

Üçüncü ödeme memur emeklisi için olacak. Memur emeklisi Temmuz maaşlarını ayın 1 ila 5'i arasında aldı. Burada oluşan zam farkı SGK'nın açıklayacağı tarihte hesaplara yatacak. Bu da genelde ayın sonuna doğru oluyor.

Yıllara göre asgari ücret ve en düşük emekli maaşı (4a)



