Bugün hava nasıl olacak? 9 Eylül İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu

Türkiye’nin genelinde yağışsız, güneşli bir hava görülüyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklıkları batı kesimlerden başlayarak artmaya başlıyor ve hafta sonunda mevsim normalleri üzerine çıkıyor. Denizlerde rüzgar genellikle orta kuvvette esiyor. Yalnızca Orta Ege’de rüzgar orta kuvvetin üzerinde, kuvvetli esiyor.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? (9 EYLÜL)

Marmara Bölgesinde bulutsuz, güneşli bir gökyüzü görülüyor. Sıcaklık İstanbul’da 29, Edirne’de 32, Kocaeli’de 34 derece ölçülüyor. Cumartesi günü sıcaklık birkaç derece daha yükseliyor.

Ege Bölgesinde de güneşli bir hava var. Sıcaklık iç kesimlerde 28-29 derecelerde ölçülüyor, cumartesi günü 30 derecenin üzerine çıkıyor. Kıyı kesimlerde sıcaklık 33-36 derecelerden 35-37 derecelere çıkacak.

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Akdeniz Bölgesinde de güneş bolca görülüyor. Sıcaklık ise bölgede 33 ile 36 derece arasında ölçülüyor. Hafta sonu da güneş görülmeye devam ediyor.

İç Anadolu Bölgesinde hava az bulutlu ve güneşli. Sıcaklık Ankara ve Kayseri’de 28, Eskişehir’de 30, Sivas’ta 26 derece ölçülüyor. Hafta sonu gökyüzü durumunu koruyor, sıcaklıklar ise artıyor.

Karadeniz Bölgesinde yağış yok hava parçalı ve az bulutlu. Hafta sonu da bölgede yağış beklenmiyor. Sıcaklıklar da 25 derecelerden 30 derecelere çıkıyor.

Doğu Anadolu Bölgesinin kuzey kesimlerinde hava parçalı ve az bulutlu, kalan kentlerde ise güneş daha fazla görülüyor. Sıcaklık Kars ve Erzurum’da 25-26, diğer yerlerde ise 29-30 derecelerde ölçülüyor.

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Güneydoğu Anadolu Bölgesinde önümüzdeki üç ünlük dönemde güneş bolca görülüyor. Sıcaklıklar yükselmeye başladı, 35-36 derecelerde ölçülen hava sıcaklığı Pazar günü 37-38 derecelere çıkacak.

HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji'nin son Hava Durumu raporuna göre Türkiye yeni bir sıcak hava dalgasının etkisi altına girecek. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen de sosyal medya hesabından sıcak hava dalgasına karşı uyardı.

Prof. Dr. Şen, "Bugünden itibaren hafta sonu dahil yaz havası Türkiye'de... Hatta Ege'de, Marmara'nın doğusunda ve güneydoğuda aşırı sıcaklar olacak" mesajını paylaştı.

Şen, "Yağmur Türkiye'ye pazartesi sabah giriş yapacak. İstanbul ve Batı Karadeniz dahil pazartesi ve salı günü devam edecek. Batı Karadeniz'in Bartın, İnebolu, Bozkurt çevrelerinde kuvvetli yağış var. İstanbul da iyi yağış alacak. Cuma İstanbul'da Sıcaklık 31 derece, pazartesi 26 derece" dedi.

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