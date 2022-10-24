Özgün Kabine bugün toplanıyor 24 Ekim Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta başlayacak?
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Kabine bugün toplanıyor! 24 Ekim Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta başlayacak?

Kabine toplantısı kararlarında bu hafta dar gelirliye ve esnafa yönelik yeni adımlar görüşülecek. Bartın Amasra'daki maden ocağı patlaması, başörtüsüne anayasal güvence teklifine ilişkin konuların gündemin ana maddelerinden olması bekleniyor. Gözler Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde...Peki, kabine toplantısı bu hafta ne zaman, bugün mü yapılacak? 24 Ekim Kabine Toplantısı saat kaçta yapılacak? İşte ayrıntılı bilgiler...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bugün Kabine Toplantısı var mı? 24 Ekim Kabine Toplantısı saat kaçta yapılacak?
Kabine Toplantısı

Kabine Toplantısı bugün var mı sorusu gündemdeki yerini aldı. İki haftada bir Pazartesi günleri Başkan Erdoğan'ın liderliğinde düzenlenen toplantı için bu hafta da araştırmalar başladı. Geçtiğimiz toplantılarda aktarılan ulaşım desteği ve esnaf kredisi ile ilgili detaylar da gündemde. Kabine Toplantısı saat kaçta, ne zaman, gündemi neler soruları yanıt arıyor. Sözleşmeli, taşeron ve EYT ilgilileri yeniden Bakanlar Kurulu toplantısına odaklandı.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında düzenlenen Kabine toplantısı, 24 Ekim Pazartesi günü gerçekleşecek. Toplantısının saati henüz belli değin ancak 15:00'de yapılması bekleniyor.

MASADAKİ KONULAR

Ekonomik, iç ve dış politikaya, terörle mücadeleye dair konuların ele alınacağı toplantıda anayasa değişikliğine dair değerlendirmelerinde olması bekleniyor.

SON KABİNE TOPLANTISI KARARLARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iç ve dış siyasete yönelik değerlendirmelerde bulundu ve ardından öğrenci ile esnaflara müjdeyi açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde;

"Bir müjdede üniversite öğrencilerimize vermek istiyorum. Ulaşım desteği sağlayacağız. Yılda 2 defa verilecek bu destek sayesinde 150 bin öğrencimiz ailelerin yanına herhangi bir yük getirmeden gidecek.

Kredi üst limitlerini 350 bin liradan 500 bin liraya, iş yeri edindirme ve taşıt kredisi limitini 1 milyon liradan 1,5 milyon liraya yükseltiyoruz.

Esnafımız için Halkbank vasıtasıyla 60 ay vadeyle ve yüzde 7,5 faiz oranıyla istifade edebilecekleri 100 milyar liralık bir kredi kampanyası başlatıyoruz.

Genç girişimcilerimizin kredilerini 300 bin liraya yükseltirken yaş sınırını da 35'e çıkarıyoruz.

Doğal gaz depolarımızı yüzde 100 doldurarak talepteki muhtemel artışlara ve beklenmedik kesintilere karşı hazırlığımızı yaptık."

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