Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yoğun gündemle toplandı: EYT ve sözleşmeli personel masada
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplandı. Çalışma hayatına ilişkin milyonlarca kişinin merakla beklediği çalışmalar Kabine Toplantısı'nda ele alınacak. EYT düzenlemesi, geçici işçiler, sözleşmeli personel ile taşeronların durumu toplantıda değerlendirilecek.
Milyonlarca kişiyi ilgilendiren konular Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan Kabine Toplantısı'nda ele alınacak. Kabine Toplantısı'nda, yaklaşık 6 milyon kişiyi ilgilendiren EYT düzenlemesi değerlendirilecek. Sona yaklaşılan çalışmanın detayları konuşulacak.
Sözleşmelilere kadro çalışması
Ayrıca, kamudaki 550 bin sözleşmeliye yönelik kadro çalışması, mevsimlik ve geçici işçilerin durumu ile taşeron işçilerin kadroya alınması için yürütülen çalışmalar da görüşülecek.
Başörtüsü için referandum çağrısı
Başörtüsü düzenlemesi de kabinenin gündeminde olacak. Hazırlıkları tamamlanan anayasa değişiklik teklifi ele alınacak.
Cumhurbaşkanı'nın muhalefete yaptığı referandum çağrısının ardından yol haritası görüşülecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrasında, gündemde öne çıkan konulara ilişkin açıklama yapacak.