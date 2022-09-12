Ekonomi Kamuda kadro için son viraja girildi Farklılıklar bulunuyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kamuda kadro için son viraja girildi: Farklılıklar bulunuyor

Kamuda kadro için son viraja giren yüz binlerce sözleşmeli personel birçok kuruma dağılmış durumda. Sözleşmeli personelin istihdamına ilişkin mevzuat da çeşitli.

Abone Ol Google News
Mehmet Güney Yeni Şafak
Kamuda kadro için son viraja girildi: Farklılıklar bulunuyor
Arşiv.

Kamuda halen görev yapan sözleşmeli personele ilişkin yasal dayanak toplamı çalıştıkları kuruma göre 48’i buluyor. Sözleşmelilerin kadroya alınmasında son viraja girilirken, söz konusu personelin istihdamına ilişkin yasal dayanaklar da kurumuna göre çeşitleniyor.

FARKLILIKLAR BULUNUYOR

Yeni Şafak’ın incelemesine göre; süre, kaynak ve dayanak açısından sözleşmeli personel arasında farklılıklar bulunuyor. Yasal dayanaklar arasında Devlet Memurları Kanunu’nun yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve kurum mevzuatları da var. Milli Saraylar İdaresi, Gençlik Spor Hizmetleri, KOSGEB, Türk Akreditasyon Kurumu, İller Bankası, belediyeler, PTT, Dil Tarihi Kurumu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Anayasa Mahkemesi kuruluşları ve TRT mevzuatı da sözleşmeli personel istihdamına imkan sağlıyor. Milli Eğitim, Sağlık Bakanlığı ve Diyanet, Devlet Opera ve Balesi, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Türkiye Kalkınma Bankası, Türkiye Adalet Akademisi, Gelir İdaresi Başkanlığı, TOKİ, ÖSYM gibi kurumların mevzuatı da sözleşmeli personel istihdamına açık.

Sözleşmeli personele kadro düzenlemesinde neler var, hangi haklar olacak?
ÖZGÜN
Sözleşmeli personele kadro düzenlemesinde neler var, hangi haklar olacak?
3 puan 3 golle

3 puan 3 golle

​Galatasaray deplasmanda Kasımpaşa'yı mağlup etti.
Yerli bilmecesi

Yerli bilmecesi

​Kasımpaşa, 2 yerli oyuncu ile mi sahaya çıktı?
Yerli otomobil TOGGun yollara çıkacağı tarih: Hep birlikte bineceğiz

​Geri sayım başladı: TOKİ evlerine kimler başvurabilir?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Bursa'da konuşuyor

​Telefonunu tavada yakıp, kendisini odaya kilitledi.

Tarih verildi: Geri sayım başladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.