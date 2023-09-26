Sosyal medyada yapılan paylaşımlar ardından kandil günleri bit kez daha gündeme geldi. İslam dünyası için mübarek ve manevi güzelliklere sahip olan kandil gecelerinde, ibadetlerini idrak etmeye hazırlanan vatandaşlar, "Bugün kandil mi? 26 Eylül ne kandili?" gibi sorulara yanıt arıyor.

BUGÜN KANDİL Mİ, NE KANDİLİ? 26 EYLÜL 2023

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dini günler takvimine göre Mevlid Kandili , 26 Eylül Salı günü (bugün) idrak ediliyor.

2023 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

23 Ocak PAZARTESİ: ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI

26 Ocak PERŞEMBE: REGAİB KANDİLİ

17 Şubat CUMA: MİRAC KANDİLİ

6 Mart PAZARTESİ: BERAT KANDİLİ

23 Mart PERŞEMBE: RAMAZAN BAŞLANGICI

17 Nisan PAZARTESİ: KADİR GECESİ

20 Nisan PERŞEMBE: AREFE

21 Nisan CUMA: RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün)

22 Nisan CUMARTESİ: RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün)

23 Nisan PAZAR: RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün)

27 Haziran SALI: AREFE

28 Haziran ÇARŞAMBA: KURBAN BAYRAMI (1.Gün)

29 Haziran PERŞEMBE: KURBAN BAYRAMI (2.Gün)

30 Haziran CUMA: KURBAN BAYRAMI (3.Gün)

1 Temmuz CUMARTESİ: KURBAN BAYRAMI (4.Gün)

19 Temmuz ÇARŞAMBA: HİCRİ YILBAŞI

28 Temmuz CUMA: AŞURE GÜNÜ

26 Eylül SALI: MEVLİD KANDİLİ

MEVLİD NE DEMEK?

Sözlükte "doğum yeri ve zamanı" anlamına gelen mevlid, İslam kültüründe özellikle Hazreti Muhammed'in doğumunu, bu kapsamda yapılan törenleri ve yazılan eserleri ifade etmek için kullanılıyor.

Osmanlı, Memlük, Eyyubi ve Fatimi devletleri döneminde Hazreti Muhammed'in doğum gününün resmi törenlerle kutlanılmasının yanı sıra Türk ve Arap edebiyatında peygamber sevgisinin işlendiği eserler kaleme alındı.

Peygamber Sevgisi

Mevlid Kandili, İslam peygamberi Muhammed'in doğumunu kutlama fırsatı sunar ve Müslümanlar için Peygamber Muhammed'e olan sevgiyi artırmak için bir vesiledir. Peygamber sevgisi İslam'ın temel prensiplerindendir.

Dualar ve İbadet

Mevlid Kandili, Müslümanlar için dua etmek ve ibadet etmek için özel bir zaman dilimidir. Bu gecede yapılan duaların kabul edileceğine inanılır ve Müslümanlar, günahlarından tövbe etmek ve Allah'tan rahmet dilemek için bu fırsatı değerlendirirler.

İyilik ve Sadaka

Mevlid Kandili, sadaka vermenin ve ihtiyaç sahiplerine yardım etmenin özellikle önemli olduğu bir gündür. Müslümanlar, bu günde cömertliklerini gösterirler ve ihtiyaç sahiplerine yardım ederek sevap kazanmaya çalışırlar.

Kuran Okuma

Bu özel gecede Kuran'ı okuma ve Peygamber Muhammed'in hayatı hakkında bilgi edinme önemlidir. Bu, İslam'ın temel kaynaklarına dönme ve dini bilgiyi artırma fırsatı sunar.

Manevi Yenilenme

Mevlid Kandili, Müslümanlar için manevi bir yenilenme ve ruhsal bir temizlenme fırsatıdır. Bu günde günahları terk etme ve daha iyi bir Müslüman olma çabası içinde olmak önemlidir.

Mevlid, "doğum zamanı" demektir. Kur'an'da yer almamaktadır. İslam'da Muhammed'in doğum günü farklı mezheplerde kutlanır. Sünniler, rebiülevvel ayının on birinci gecesini on ikinciye bağlayan geceyi (Miladi 25-26 Nisan 571 tarihine Muhammed'in doğum gününe rastlaması nedeniyle Mevlid kutlanır.), Şiiler ise on yedinci günü, Mevlid Günü ve on yediye dönen geceyi de Mevlid Gecesi olarak adlandırırlar. Bu iki tarih arasındaki hafta, 1989 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı desteği ile, günümüzde sadece Türkiye'de kutlanan Kutlu Doğum Haftası ilan edilmiştir.

Kandil geceleri, İslam'ın ilk zamanlarında var olan bir âdet olmayıp hicri 3. asırdan itibaren kutlanmaya başlanmıştır. Anadolu'da Osmanlı Devleti Padişahı II. Selim'den itibaren bu kutlama gün ve geceler, minarelerde kandil yakılmasıyla birlikte kandil adını almıştır. Kadir Gecesi'nden başka kandil gecesi, Kur'an'da yer almaz.







