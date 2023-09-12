Mevlid Kandili tarihi yaklaşıyor. Diyanet 2023 dini günler takvimini sene başında yayınlamıştı. 2023 Dini günler takvimine göre yılın son kandili olan Mevlid Kandili ne zaman idrak edilecek? Müslümanlar ve İslam alemi için mübarek ve önemli olan Mevlid Kandili gecesinde neler yapılır, nasıl ibadet edilir? İşte Mevlid Kandili tarihi.

MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN 2023?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2023 dini günler takvimine göre;

Mevlid Kandili bu yıl 26 Eylül Salı günü idrak edilecek.

MEVLİD KANDİLİ ANLAMI NEDİR?

Mevlid Kandili ya da Veladet Kandili, İslam dininin peygamberi olan Muhammed bin Abdullah'ın doğum gecesi ve aynı zamanda hicri rebiülevvel ayının on ikinci gecesidir. İslam Nebisi, Ashab-ı Kiram, Emevîler ve Abbâsîler dönemlerinde herhangi bir kutlama örneğine rastlanmayan rebiülevvel ayının on ikinci gecesi olan Mevlid Kandili, ilk defa hicretten yaklaşık üç yüz elli yıl kadar sonra Mısır'da, Şii Fâtımî Devleti döneminde kutlanmaya başlamıştır.

MEVLİD KANDİLİNİN FAZİLETİ NEDİR?

Genel olarak, Mevlid Kandili, Müslümanlar için dini ve manevi bir öneme sahip bir gündür. Bu günü özel dualarla, ibadetlerle ve hayır işleriyle değerlendirmek, Müslümanlar için büyük bir fazilet olarak kabul edilir.

İşte Mevlid Kandili'nin bazı faziletleri:

Peygamber Sevgisi

Mevlid Kandili, İslam peygamberi Muhammed'in doğumunu kutlama fırsatı sunar ve Müslümanlar için Peygamber Muhammed'e olan sevgiyi artırmak için bir vesiledir. Peygamber sevgisi İslam'ın temel prensiplerindendir.

Dualar ve İbadet

Mevlid Kandili, Müslümanlar için dua etmek ve ibadet etmek için özel bir zaman dilimidir. Bu gecede yapılan duaların kabul edileceğine inanılır ve Müslümanlar, günahlarından tövbe etmek ve Allah'tan rahmet dilemek için bu fırsatı değerlendirirler.

İyilik ve Sadaka

Mevlid Kandili, sadaka vermenin ve ihtiyaç sahiplerine yardım etmenin özellikle önemli olduğu bir gündür. Müslümanlar, bu günde cömertliklerini gösterirler ve ihtiyaç sahiplerine yardım ederek sevap kazanmaya çalışırlar.

Kuran Okuma

Bu özel gecede Kuran'ı okuma ve Peygamber Muhammed'in hayatı hakkında bilgi edinme önemlidir. Bu, İslam'ın temel kaynaklarına dönme ve dini bilgiyi artırma fırsatı sunar.

Manevi Yenilenme

Mevlid Kandili, Müslümanlar için manevi bir yenilenme ve ruhsal bir temizlenme fırsatıdır. Bu günde günahları terk etme ve daha iyi bir Müslüman olma çabası içinde olmak önemlidir.

MEVLİD NE DEMEKTİR?

Mevlid, "doğum zamanı" demektir. Kur'an'da yer almamaktadır. İslam'da Muhammed'in doğum günü farklı mezheplerde kutlanır. Sünniler, rebiülevvel ayının on birinci gecesini on ikinciye bağlayan geceyi (Miladi 25-26 Nisan 571 tarihine Muhammed'in doğum gününe rastlaması nedeniyle Mevlid kutlanır.), Şiiler ise on yedinci günü, Mevlid Günü ve on yediye dönen geceyi de Mevlid Gecesi olarak adlandırırlar.

MEVLİD KANDİLİNDE ORUÇ TUTULUR MU?

Dini kaynaklara göre Mevlid Kandili'nde oruç tutulmasına dair herhangi bir bilgi yer almamasına karşın, Mevlid Kandili gecesi, Resulullah’ın doğum zamanında görülen hâlleri, mucizeleri okumak, dinlemek, öğrenmek çok sevaptır. Bugün veya ertesi gün oruç tutmakta mahzur yoktur. Tutmak savap olarak nitelendirilebilir. İslam âlimleri Mevlid Kandili gecesine çok önem vermişlerdir. O nedenle özel gece için oruç tutmak yapılacak önemli ibadetler arasındadır.



