Özgün Meteorolojiden Bursa için sarı kodlu uyarı geldi
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Meteoroloji'den Bursa için sarı kodlu uyarı geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi için ‘çok kuvvetli yağış’ uyarısı yaptı. Meteoroloji Bursa için sarı uyarıda bulundu. İşte 20 Kasım Pazar Bursa için hava durumu uyarısı haberin detaylar.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bursa hava durumu: Hava nasıl olacak, yağış var mı
Meteoroloji Bursa hava durumu

Meteoroloji hava tahmin durumunu raporunu paylaştı. Bugün 22.00'dan başlayıp yarın saat 22.00'a kadar sürmesi beklenen uyarı da şu ifadelere yer verildi: "Rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 kilometre/saat), zaman zaman hamleli kısa süreli fırtına (60-80 kilometre/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi, ulaşımda aksamalar, ağaç ve direklerin devrilmesi ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

Bursa Valiliği'nden sarı uyarı

Bursa Valiliği şiddetini arttıran fırtınanın meydana getirebileceği aksiliklere karşı halkı tedbirli olması konusunda uyardı.

Valilk tarafından yapılan açıklama şu şekilde;

"Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezince yapılan son değerlendirmelere göre; ilimizde rüzgârın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), zaman zaman hamleli kısa süreli fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden, meydana gelmesi muhtemel ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

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