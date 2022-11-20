Meteoroloji'den Bursa için sarı kodlu uyarı geldi

Meteoroloji hava tahmin durumunu raporunu paylaştı. Bugün 22.00'dan başlayıp yarın saat 22.00'a kadar sürmesi beklenen uyarı da şu ifadelere yer verildi: "Rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 kilometre/saat), zaman zaman hamleli kısa süreli fırtına (60-80 kilometre/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi, ulaşımda aksamalar, ağaç ve direklerin devrilmesi ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

🔊Meteorolojik Uyarı

Kuvvetli Lodosun 20.11.2022 Pazar Günü Batı Kesimlerde Etkili Olmaya Devam Edeceği Tahmin Ediliyor! pic.twitter.com/G4hQ9I1Dtf — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) November 19, 2022

Bursa Valiliği'nden sarı uyarı

Bursa Valiliği şiddetini arttıran fırtınanın meydana getirebileceği aksiliklere karşı halkı tedbirli olması konusunda uyardı.

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Valilk tarafından yapılan açıklama şu şekilde;

"Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezince yapılan son değerlendirmelere göre; ilimizde rüzgârın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), zaman zaman hamleli kısa süreli fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden, meydana gelmesi muhtemel ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."