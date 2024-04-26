2024 EKPSS sınav tarihi merak ediliyor. ÖSYM tarafından her iki yılda bir düzenlenen EKPSS bu sene gerçekleştirilecek. Sınava girmek için heyecanla bekleyen adaylar "2024 EKPSS ne zaman, hangi gün?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, ÖSYM sınav takvimine göre 2024 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı tarihi...

2024 EKPSS NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimi sonrasında EKPSS sınav tarihi belli oldu.

Buna göre; EKPSS sınavı 28 Nisan 2024 Pazar günü saat 10.15'te başlayacak ve tek oturumda tamamlanacak.

EKPSS KAÇ DAKİKA VE KAÇ SORU VAR?

Sınavda adaylara engel gruplarına ve öğrenim düzeylerine uygun Genel Yetenek ve Genel Kültür Testleri uygulanacak. Testlerde toplam 60 soru bulunacak ve sınav süresi 60 dakika olacak.

Adayların engel gruplarına ve öğrenim düzeylerine uygun hazırlanmış testler, adayların engel durumlarına göre sınav uygulamaları ile gerçekleştirilecek.

EKPSS SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI

28 Nisan 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (2024-EKPSS) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni 15 Nisan 2024 tarihinde saat 15.00’ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecektir.

2024 EKPSS HAKKINDA

Sınava ortaöğretim grubunda 72 bin 67 aday, lisans grubunda 22 bin 95 aday, ön lisans grubunda 20 bin 984 aday başvurdu.

Adayların öğrenim düzeyleri ve engel grupları için ayrı soru kitapçıkları hazırlandı. Adaylara 60 sorudan oluşan 'genel yetenek' ve 'genel kültür' testleri uygulanacak.

Testleri cevaplama süresi 60 dakika olacak ancak engel gruplarına göre 20, 30 ve 40 dakika olmak üzere farklı ek süre verilecek.







