Özgün Can Gönül kimdir? Can Gönül futbolcu Gökhan Gönülün kardeşi mi?
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Can Gönül kimdir? Can Gönül futbolcu Gökhan Gönül'ün kardeşi mi?

Milli Futbolcu Gökhan Gönül, kendisinin kardeşi olduğunu iddia eden 27 yaşındaki Can Gönül'ün kim olduğu merak ediliyor. Katıldığı bir televizyon programında Rizesporlu Gökhan Gönül'ün kardeşi olduğunu iddia eden Can gönül kimdir, kaç yaşındadır? Can Gönül Gökhan Gönül'ün kardeşi mi?

Haber Merkezi Yeni Şafak
Can Gönül kimdir? Can Gönül futbolcu Gökhan Gönülün kardeşi mi?
can gönül

Gökhan Gönül’ün kardeşi olduğunu söyleyen Can Gönül’ün açıklaması sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Peki, Gökhan Gönül kardeşi Can Gönül kimdir? Çaykur Rizesporlu futbolcu Gökhan Gönül'den Can Gönül ile ilgili merakla beklenen açıklama geldi.

CAN GÖNÜL KİMDİR?

DHA’nın haberine göre Gökhan Gönül’ün annesi, babası ve diğer kardeşlerinin kendi nüfus kayıt örneğindeki anne, baba ve kardeş isimleriyle uyduğunu ifade eden Can Gönül, “İki yaşımda yetiştirme yurduna verilmişim. O yaşımdan 18 yaşıma kadar zaten devlet bana sahip çıktı. 18 yaşından sonra bana memuriyet hakkı tanındı. Memur olabilmek için gittiğim kurumda benden evraklar istendi. Evraklar arasında nüfus kayıt örneği de vardı. Bende nüfus kayıt örneğimi aldığımda orada ailemi gördüm. Orada yazılı isimler vardı ama bunlar benim ailem mi değil mi bilmiyorum. Kim olduklarını da bilmiyordum. İlk kez denk geldim o isimlere. Hayatımda ilk kez nüfus kayıt örneği görmüştüm.” dedi.

İzmit'te yetiştirme yurdunda büyüyen Can Gönül (27), milli futbolcu Gökhan Gönül'ün doğum tarihini televizyondan öğrendikten sonra kendi elindeki nüfus kayıt örneğindeki kişiyle doğum tarihinin ve ismin aynı olduğunu fark ettiğini söyleyerek " Anne baba isimleri de aynı, Gökhan Gönül’ün evlenme tarihi bile benim nüfus kayıt örneğimdeki isimle uyuşuyor. Bu durumda Gökhan Gönül’ün ağabeyim olduğunu düşündüm. Benim kimseden bir beklentim yok, sadece ailemin kim olduğunu bilmek istiyorum" dedi.

CAN GÖNÜL GÖKHAN GÖNÜL'ÜN KARDEŞİ Mİ?

Milli Futbolcu Gökhan Gönül, kendisinin kardeşi olduğunu iddia eden 27 yaşındaki Can Gönül'ün iddiasını doğruladı. Show TV'de yayınlanan Didem Arslan'la Vazgeçme programına bağlanan Gökhan Gönül, Can Gönül'ün kardeşi olduğunu belirterek "3 kardeştik, 4 olduk" ifadelerini kullandı.

İzmit’te yetiştirme yurdunda büyüyen 27 yaşındaki Can Gönül, Didem Arslan Yılmaz’ın sunduğu Vazgeçme programına katıldı. Programa bağlanan Gökhan Gönül "Kardeşimiz olduğunu yeni öğrendik. 3 kardeştik, 4 olduk. Can bizim kardeşimizdir“ dedi. Gönül, "Can, 3-4 gündür annen baban sana ulaşmaya çalışıyor" deyince, Can Gönül de gözyaşlarına hakim olamadı.

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