Aile destek yardımının ne zaman yatacağı mayıs ayı devam ederken gündeme gelen konulardan olmayı sürdürüyor. Aile Destek Paketi ödeme bilgisi görüntüleme ekranı, hak sahipleri tarafından kontrol ediliyor. Sosyal yardım parası ödeme takvimi, Mayıs ayıyla beraber araştırılıyor. Ödemeler, düzenli olarak Program dahilinde yapılan ödeme tutarları hanedeki kişi başına düşen aylık gelirin dahil olduğu gelir aralıklarına belirleniyor. Diğer taraftan 12 ay sürecek desteğin bitiş tarihi de gündeme geldi.
AİLE DESTEK ÖDELERİ NE ZAMAN YATACAK?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini bugün itibarıyla hesaplara yatırmaya başladıklarını belirtti.
AİLE DESTEK ÖDEMESİ SORGULAMA
Vatandaşlar ödemelerin hesaplarına yatırılıp yatırılmadığını e-Devlet üzerinden kolayca sorgulayabiliyor.
12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2024 yılı Haziran ayı için olup bu dönemin ödemesi takip eden Temmuz ayında gerçekleştirilerek söz konu destek programı sona erecek.
AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMESİ NE KADAR?
Hak sahibi hanelere sağlanacak destek tutarları, hanedeki kişi başına düşen aylık gelirin dâhil olduğu gelir aralıklarına göre belirleniyor.
Bu kapsamda kişi başına düşen gelir tutarı aralıklarına göre;
450 TL ve altı: 1.250
450 TL üzeri ─ 911,15 TL ve altı: 1.100
911,15 TL üzeri ─ 1372,30 TL ve altı: 950
1372,30 TL üzeri ─ 5.667,37 TL’den az 850 olarak ödemeler gerçekleştiriliyor.