Aile destek yardımının ne zaman yatacağı mayıs ayı devam ederken gündeme gelen konulardan olmayı sürdürüyor. Aile Destek Paketi ödeme bilgisi görüntüleme ekranı, hak sahipleri tarafından kontrol ediliyor. Sosyal yardım parası ödeme takvimi, Mayıs ayıyla beraber araştırılıyor. Ödemeler, düzenli olarak Program dahilinde yapılan ödeme tutarları hanedeki kişi başına düşen aylık gelirin dahil olduğu gelir aralıklarına belirleniyor. Diğer taraftan 12 ay sürecek desteğin bitiş tarihi de gündeme geldi.