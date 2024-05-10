|
Özgün

Mayıs ayı aile destek ödemeleri yattı mı? 2024 Aile destek ödemeleri sorgulama

Geçtiğimiz ay Ramazan Bayramı nedeniyle erken yatan aile destek ödemesi için tarih duyuruldu. Peki, aile destek ödemesi mayıs 2024 ne zaman yatacak? Aile destek ödemesi yattı mı? Mayıs ayı aile destek ödemeleri ne zaman hesaplara geçecek? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş konuya ilişkin açıklamada bulundu. İşte Mayıs ayı aile destek ödemesi sorgulama ekranı

16:04 - 10/05/2024 Cuma
Güncelleme: 15:44 - 10/05/2024 Cuma
Yeni Şafak
Aile destek ödemesi
Aile destek ödemesi

Aile destek yardımının ne zaman yatacağı mayıs ayı devam ederken gündeme gelen konulardan olmayı sürdürüyor. Aile Destek Paketi ödeme bilgisi görüntüleme ekranı, hak sahipleri tarafından kontrol ediliyor. Sosyal yardım parası ödeme takvimi, Mayıs ayıyla beraber araştırılıyor. Ödemeler, düzenli olarak Program dahilinde yapılan ödeme tutarları hanedeki kişi başına düşen aylık gelirin dahil olduğu gelir aralıklarına belirleniyor. Diğer taraftan 12 ay sürecek desteğin bitiş tarihi de gündeme geldi.

AİLE DESTEK ÖDELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini bugün itibarıyla hesaplara yatırmaya başladıklarını belirtti.

AİLE DESTEK ÖDEMESİ SORGULAMA

Vatandaşlar ödemelerin hesaplarına yatırılıp yatırılmadığını e-Devlet üzerinden kolayca sorgulayabiliyor.

12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2024 yılı Haziran ayı için olup bu dönemin ödemesi takip eden Temmuz ayında gerçekleştirilerek söz konu destek programı sona erecek.

AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMESİ NE KADAR?

Hak sahibi hanelere sağlanacak destek tutarları, hanedeki kişi başına düşen aylık gelirin dâhil olduğu gelir aralıklarına göre belirleniyor.

Bu kapsamda kişi başına düşen gelir tutarı aralıklarına göre;

450 TL ve altı: 1.250

450 TL üzeri ─ 911,15 TL ve altı: 1.100

911,15 TL üzeri ─ 1372,30 TL ve altı: 950

1372,30 TL üzeri ─ 5.667,37 TL’den az 850 olarak ödemeler gerçekleştiriliyor.



#Aile Destek Ödemeleri
#aile bakanlığı
#aile destek yardımı
18 dakika önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Mayıs ayı aile destek ödemeleri yattı mı? 2024 Aile destek ödemeleri sorgulama