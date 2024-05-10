Bakan Göktaş duyurdu: Ödemeler hesaplara yatırılıyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, açıklanan işsizlik rakamları sonrası sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Bakan Işıkhan paylaşımında; istihdamın 32 milyon 588 bin kişiye ulaşarak tarihi zirvesini yenilediğini belirterek, “İstihdam sayımız mart ayında bir önceki aya göre 139 bin kişi, bir önceki yıla göre ise 1 milyon 372 bin kişi artarak 32 milyon 588 bin kişi ile tarihi zirvesini yeniledi” dedi.