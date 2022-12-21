Kırıkkale TOKİ sonuçları canlı yayında açıklanıyor! Kırıkkale TOKİ kura sonuçları ve isim listesi

TOKİ Kırıkkale kura çekimi yarın canlı yayınla yapılacak. TOKİ kura sonuçları en sık araştırılan konu başlıklarından bir tanesi oluyor. Kırıkkale Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi çerçevesinde Kırıkkale merkezde 200, Keskin 79, Bahşılı 53, Delice 126 ve Karakeçili'de de 123 adet olmak üzere toplam 581 konutun kura çekimi, 22 Aralık 2022 tarihinde saat 10:00'da İl Müftülüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirileceği bildirildi. Peki; TOKİ Kırıkkale kura çekimi sonuçları belli oldu mu? İşte 2022 TOKİ Kırıkkale 2+1, 3+1 kura sonuçları, yedek ve asil isim listesi sorgulama ekranı.

Kırıkkale TOKİ kura sonuçları açıklandı mı?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, TOKİ Kırıkkale kura çekimi, Yozgat Belediyesi Büyük Sinema'da 22 Aralık 2022 Perşembe günü saat 10:00'da gerçekleştiriliyor. Sonuçlar kura çekilişi ile birlikte belli oluyor.

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Kırıkkale TOKİ kura çekilişi canlı nasıl izlenir?

Noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilecek kura çekilişi, TOKİ’nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden takip edilebilecek. Kura sonrası ev sahibi olmaya hak kazanan talihlilerin isim listesine TOKİ'nin resmi adresinden ulaşılabilecek. Kırıkkale sosyal konut kura çekimi sonuçları canlı yayını aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

Kırıkkale TOKİ kura sonuçları nasıl öğrenilir?

TOKİ Kırıkkale kura çekimi, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı TOKİ'nin resmi sosyal medya hesapları ve Youtube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanıyor. Noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilen kura çekilişi sonuçları ile ev sahibi olmaya hak kazanan vatandaşların isim listesi sorgulaması TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden yapılabiliyor.

TOKİ KURA SONUÇLARI NİHAİ İSİM LİSTESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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