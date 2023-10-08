|
Özgün

Çaykur Rizespor - Samsunspor canlı skor

Geçen sezon 1. Lig'den Süper Lig'e yükselen 2 takım; Samsunspor ve Çaykur Rizespor Süper Lig'in 8. haftasında karşı karşıya geldi. Rizespor, 13. dakikada Mithat Pala’nın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. İşte Çaykur Rizespor - Samsunspor canlı skor, dakika dakika kritik pozisyonlar.

14:27 . 8/10/2023 Pazar
Yeni Şafak
Çaykur Rizespor - Samsunspor canlı skor, maç sonucu, özeti

Çaykur Rizespor - Samsunspor canlı skor, maç sonucu, özeti

Trendyol Süper Lig 8. haftasında Çaykur Rizespor evinde Samsunspor’u konuk ediyor. Çaykur Didi Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetiyor. Çaykur Rizespor'a rakip olduğu son yedi resmi maçın sadece birini kaybeden Samsunspor bu maçla birlikte bir çıkış yakalamak istiyor.

Çaykur Rizespor - Samsunspor canlı skor

Çaykur Rizespor ile Samsunspor 45. kez karşılaşıyor

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig’de yarın oynayacağı Samsunspor ile resmi maçlarda 45. kez karşılaşacak.

Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında Çaykur Rizespor yarın saat 13.30’da sahasında Samsunspor ile mücadelede edecek. Ligde ilk 7 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan yeşil-mavililer, topladığı 11 puanla 8. sırada yer alıyor. Rizespor geçtiğimiz hafta deplasmanda Fenerbahçe’ye 5-0’lık skorla mağlup oldu.

Çaykur Rizespor ilk 11

  1. Gökhan Akkan
  2. Attila Mocsi
  3. Emir Han Topçu
  4. Eray Korkmaz
  5. Halil İbrahim Pehlivan
  6. Gustavo Sauer
  7. Benhur Keser
  8. Mithat Pala
  9. Dal Varesanovic
  10. Jonjo Shelvey
  11. Martin Minchev

Samsunspor ilk 11

  1. Okan Koçuk
  2. Yunus Emre Çift
  3. Soner Gönül
  4. Zeki Yavru
  5. Rick van Drongelen
  6. Emre Kılınç
  7. Carlo Holse
  8. Soner Aydoğdu
  9. Mickael Tirpan
  10. Moryke Fofana
  11. Landry Dimata

Süper Lig güncel puan durumu


#Çaykur Rizespor
#Samsunspor
#süper lig
#canlı skor
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Beşiktaş-İstanbulspor Maç Kadrosu ilk 11’ler (Trendyol Süper Lig 8. hafta)