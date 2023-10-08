Çaykur Rizespor - Samsunspor canlı skor, maç sonucu, özeti
Trendyol Süper Lig 8. haftasında Çaykur Rizespor evinde Samsunspor’u konuk ediyor. Çaykur Didi Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetiyor. Çaykur Rizespor'a rakip olduğu son yedi resmi maçın sadece birini kaybeden Samsunspor bu maçla birlikte bir çıkış yakalamak istiyor.
Çaykur Rizespor - Samsunspor canlı skor
Çaykur Rizespor ile Samsunspor 45. kez karşılaşıyor
Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig’de yarın oynayacağı Samsunspor ile resmi maçlarda 45. kez karşılaşacak.
Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında Çaykur Rizespor yarın saat 13.30’da sahasında Samsunspor ile mücadelede edecek. Ligde ilk 7 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan yeşil-mavililer, topladığı 11 puanla 8. sırada yer alıyor. Rizespor geçtiğimiz hafta deplasmanda Fenerbahçe’ye 5-0’lık skorla mağlup oldu.
Çaykur Rizespor ilk 11
- Gökhan Akkan
- Attila Mocsi
- Emir Han Topçu
- Eray Korkmaz
- Halil İbrahim Pehlivan
- Gustavo Sauer
- Benhur Keser
- Mithat Pala
- Dal Varesanovic
- Jonjo Shelvey
- Martin Minchev
Samsunspor ilk 11
- Okan Koçuk
- Yunus Emre Çift
- Soner Gönül
- Zeki Yavru
- Rick van Drongelen
- Emre Kılınç
- Carlo Holse
- Soner Aydoğdu
- Mickael Tirpan
- Moryke Fofana
- Landry Dimata