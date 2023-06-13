Spor haberleri : Süper Lig'e yükselen Çaykur Rizespor'da teknik direktörlük görevine getirilen İlhan Palut ile 1 yıllık sözleşme imzalandı. Kariyerinde başarılı olan, değerli bir kişiliğe sahip Palut ile yola devam edeceklerini belirten Turgut, "Önceliğimiz bir, beraber ve aile olma vurgusu üzerinden gitmek. Bir ve beraber oldukça, aynı zamanda birbirimize sahip çıktıkça, daha güzel şeyler başaracağız." dedi.

PALUT: "BURADA GÜZEL GÜNLER YAŞAYACAĞIZ"

Teknik direktör İlhan Palut, hedeflerinin örtüştüğü bir camiaya geldiğini vurgulayarak, "İnşallah hep beraber aile olarak en güzelini yapacağız. Burada olduğum için mutluyum." diye konuştu.

Rize'nin futbola tutkun bir şehir olduğunun altını çizen Palut, "Burada daha önce görev yapan her antrenör, yönetim ve teknik direktör, enerjisini sonuna kadar kullanmıştır. Çaykur Rizespor'un, uzun süredir Süper Lig'de var olan potansiyelini başarıya ve ligin özel takımı olma hedefine tam olarak yöneltemediğini görüyoruz. Ben sadece bu takımın teknik anlamda en önemli kişisiyim. Bu şehir, yönetim, tüm camianın dinamikleriyle inşallah harekete geçecek. Burada güzel günler yaşayacağız." ifadelerini kullandı.

Palut, Çaykur Rizespor'u Süper Lig'de sürekliliği olan özel bir takım yapmaya çalışacaklarına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Herkese, 'Çaykur Rizespor çok iyi bir takım ve çok iyi mücadele ediyor' dedirteceğiz. Çaykur Rizespor zaten çok saygın bir kulüp. Futbol anlamında da tüm spor kamuoyunun beğenisini ve saygınlığını kazanan, Süper Lig'de devamlı bulunan bir takım olmasını hep beraber sağlayacağız. Güzel günler yaşayacağız. Tabii ki güven ağır bir yük. Karşılığını vermeniz gerekiyor. İnşallah tüm bilgi birikimimizi Çaykur Rizespor'un başarısı için yönlendirip, gösterilen ilgiye karşılık vermeye çalışacağız."

Takımın son zamanlarda sergilediği performanstan hiç kimsenin memnun olmadığını anlatan Palut, "Çaykur Rizespor'un artık Süper Lig'de ses getiren, istikrarlı bir yapıya bürünmesi gerekiyor. Yönetimimizin; alt ligden üst lige yükselme mücadelesini sürdüren, Süper Lig'de sürekli küme düşmeye aday bir takım görüntüsünü değiştirmek ve başarılı olmak istediğini gördüm. Bu görüş benim de antrenörlük ilkelerimle tamamen örtüşüyordu. Bu noktada Çaykur Rizespor'un yeni serüveninde şehre, kulübe yardımcı olmak istedim." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni sezon çalışmalarına 29 Haziran'da Rize'de başlayacaklarını duyuran Palut, konuşmasının ardından 1 yıllık sözleşmeyi imzaladı.

Öte yandan, bir grup taraftar tulum eşliğinde horon oynayarak Palut'a sevgi gösterisinde bulundu.



