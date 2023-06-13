Aslan'ın sol bek hedefi Wendell

Galatasaray, şampiyon olarak tamamladığı 2022-2023 sezonunda en büyük problemi sol bek bölgesinde yaşadı. Devre arasında Van Aanholt ile yollarını ayıran sarı-kırmızılı takım, kiraladığı Adekugbe'nin de 1 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmadı. Kontratı biten Emre Taşdemir'in de takımdan ayrılmasıyla sol bekte bir tek opsiyon Kazımcan Karataş kaldı.

Brezilya'da Iraty altyapısında yetişen ve daha sonra ülkesinde Londrina, Parana ve Gremio formaları giyen Wendell, 2014 yılında Bayer Leverkusen'e transfer olarak Avrupa'ya 'Merhaba' dedi. 29 yaşındaki oyuncu, 2021-2022 sezonunda ise 4.3 milyon euro karşılığında Porto'ya transfer oldu. Porto ile başarılı iki sezon geçiren Wendell, ilk sezonunda Portekiz Ligi ve Portekiz Kupası'nı kazandı. Bu sezon 44 maça çıkan ve 2 gol ve 5 asistlik katkı sağlayan tecrübeli oyuncu, Portekiz Lig Kupası ve Portekiz Süper Kupası'nı kazandı.