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Spor

Aslan'ın sol bek hedefi Wendell

Yeni sezonda sol bek bölgesini güçlendirmek isteyen Galatasaray, son olarak Porto'nun 29 yaşındaki Brezilyalı oyuncusunu gündemine aldı. Sarı-kırmızılı yöneticiler, Portekiz ekibi ve Wendell'in temsilcileriyle mali şartları görüşüyor.

Umut Yılmaz
09:28 . 13/06/2023 Salı
Yeni Şafak
Wendell'in Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 5 milyon euro.

Wendell'in Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 5 milyon euro.

Galatasaray, şampiyon olarak tamamladığı 2022-2023 sezonunda en büyük problemi sol bek bölgesinde yaşadı. Devre arasında Van Aanholt ile yollarını ayıran sarı-kırmızılı takım, kiraladığı Adekugbe'nin de 1 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmadı. Kontratı biten Emre Taşdemir'in de takımdan ayrılmasıyla sol bekte bir tek opsiyon Kazımcan Karataş kaldı.


Galatasaray yaz transfer döneminde bu bölgeyi güçlendirmek isterken, Liverpool'un Yunan sol beki Konstantinos Tsimikas'tan sonra Porto'dan Wendell'i gündemine aldı. Portekiz ekibiyle temaslara başlayan sarı-kırmızılı takım, oyuncu için mali şartları araştırıyor. Porto'nun Wendell için 5 milyon eurodan pazarlıklara başlaması bekleniyor.


Portekiz'de her şeyi kazandı

Brezilya'da Iraty altyapısında yetişen ve daha sonra ülkesinde Londrina, Parana ve Gremio formaları giyen Wendell, 2014 yılında Bayer Leverkusen'e transfer olarak Avrupa'ya 'Merhaba' dedi. 29 yaşındaki oyuncu, 2021-2022 sezonunda ise 4.3 milyon euro karşılığında Porto'ya transfer oldu. Porto ile başarılı iki sezon geçiren Wendell, ilk sezonunda Portekiz Ligi ve Portekiz Kupası'nı kazandı. Bu sezon 44 maça çıkan ve 2 gol ve 5 asistlik katkı sağlayan tecrübeli oyuncu, Portekiz Lig Kupası ve Portekiz Süper Kupası'nı kazandı.






#Galatasaray
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#Porto
36 dakika önce
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