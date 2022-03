​Cuma günü Allah'ın hoşuna giden ibadetler

Müminlerin bayramı olan Cuma, inananlar için bir rahmet vesilesidir. Efendimiz (s.a.v)'in güneşin üzerine doğduğu en hayırlı gün cuma günüdür buyurduğu bu günde Allah'ın hoşuna giden ibadetler nelerdir?

CUMA GÜNÜ YAPILACAK İBADETLER VE AMELLER

İnananlar için bir rahmet ve mağfiret vesilesi olan müminlerin bayramı Cuma günü önemine binaen yapılacak ibadet ve sünnetler Müslümanlar için Allah'a yaklaşma vesilesidir.

1. GUSÜL ABDESTİ ALMAK

İlmihal kitaplarında ilk "taharet" konularından başlaması İslam'ın temizliğe verdiği önemle birlikte her ibadet ve ahlakın temelinin temizliğe dayandırılması görülüyor. Kur'an-ı Kerim'de pek çok ayette buna vurgu yapılmış, Efendimiz'in hadislerinde de temizliğin önemi ön plana çıkarılmıştır. Peygamberimizi; "Her kim Cuma günü abdest alırsa ne iyi eder; hele boy abdesti alırsa, o daha iyidir." buyurmuştur. (Ebu Davud, Taharet 128/ Tirmizi, Cuma 5)

2- KİŞİSEL TEMİZLİK

Müslüman, şahsi olarak temizliğine önem veren biridir. Efendimiz(s.a.v); "Peygamberlerin sünneti (fıtrat) beştir- yahut beş şey fıtrat gereğidir-: Sünnet olmak, kasıkları tıraş etmek, tırnakları kesmek, koltuk altını temizlemek, bıyıkları kırpmak" buyurarak kişisel temizliğin önemine dikkat çekmiştir. (Buhari, Libas 51, 62, 64 Müslim, Taharet 49, 50)

3-GÜZEL KOKU SÜRMEK

Cuma müminlerin sevinç günüdür. Bu günde güzel kokular sürünür ve özenle giyinir. Peygaberimiz bir hadis-i şerifinde şöyle buyurmaktadır; "Bir kimse Cuma günü gusül abdesti alır, elinden geldiği kadar temizlenir; ya kendi özel kokusundan veya evinde bulunan güzel kokudan sürünür ve evinden çıkar, iki kişinin arasına girmez, sonra üzerine farz olan namazı kılar, imam hutbe okurken susup onu dinlerse, o cuma ile öteki cuma arasındaki günahları bağışlanır." (Buhari, Cuma 8)

4- SADAKA VERMEK

Sadaka belaları def ettiği gibi Allah'a yaklaşmanın, şükrün, nimetin en güzel yoludur. Hem toplumsal birlikteliği sağlamakta hem de insanın üzerindeki sıkıntı ve hezeyanları gidermektedir. Efendimiz sadaka hususunda "Her birinizin her bir eklemi için günde bir sadaka vermesi gerekir. İşte bu sebeple her tesbih bir sadaka, her hamd bir sadaka, her tehlil (la ilahe illallah demek) bir sadaka, her tekbir bir sadaka, iyiliği tavsiye etmek sadaka, kötülükten sakındırmak sadakadır. Kuşluk vakti kılınan iki rekat namaz bunların yerini tutar." şeklinde sadakanın değerine vurgu yapmıştır. (Müslim, Müsafirin 84)

5- SALAVAT GETİRMEK

Efendimiz (s.a.v) Müslümanlar için nur kaynağıdır. Cuma vaktinde O'nu anmak, salat getirmek en güzel davranışlardandır. Resulullah; "Günlerinizin en faziletlisi Cuma günüdür. Bu sebeple o gün bana çokça salat ü selam getiriniz; zira sizin salat ü selamlarınız bana sunulur" diyerek kendisine salat getirmemizi buyurur. (Ebu Davud, Salat 201)

SALAVAT NEDİR NASIL GETİRİLİR?

Salât ve selam kelimelerinden oluşan “salât-u selam” terkibi, Hz. Peygamber için okunan ve Allah’ın rahmet ve selamının onun üzerine olması dileğini ifade eden dualara denir. Salavât, salât kelimesinin çoğuludur. Kur’an’da, "Allah ve melekleri şüphesiz Peygambere salât ediyorlar. (O hâlde) ey iman etmiş olanlar, siz de ona salât edin ve tam bir teslimiyetle selam verin." (Ahzab, 33/56) buyurulmaktadır.

SALAVAT OKUNUŞU VE MEALİ: https://www.yenisafak.com/sala...

6- HUTBEYİ SESSİZCE DİNLEMEK

Hutbe, Müslümanların birlik ve beraberliğini simgeleyen ve bir araya getiren en önemli unsurlardan biridir. Peygamberimiz bir hadis-i şerifinde; "Bir kimse güzelce abdest alarak Cuma namazına gelir, hutbeyi ses çıkarmadan dinlerse, iki cuma arasındaki ve fazla olarak üç günlük daha günahları bağışlanır. Kim hutbe okurken çakıl taşlarıyla oynarsa boş ve manasız bir iş yapmış olur." diyerek hutbe konusunda Cumanın ehemmiyet ve ciddiyetini hatırlatır. (Müslim, Cuma 27, 26 bknz.)

7- CUMA NAMAZINA VAKTİNDE GİTMEK

Müslüman zamana, vakte değeriyle bilinir. Efendimiz; "Bir kimse güzelce abdest alarak cuma namazına gelir, hutbeyi ses çıkarmadan dinlerse, iki cuma arasındaki ve fazla olarak üç günlük günahları bağışlanır. Kim hutbe okunurken çakıl taşlarıyla oynarsa boş ve manasız bir iş yapmış olur." buyurarak Cuma namazına vaktinde riayet etmenin ve hutbeyi özenle, dikkatle dinlemenin önemine dikkat çekmiştir. (Müslim, Cuma 26 27)

8- TEMİZ KIYAFET GİYMEK

Peygamberimiz her davranışıyla Müslümanlara örnek olduğu gibi temiz kıyafet giyme hususunda da güzel örnek olmuştur. O yeni bir kıyafet giydiği zaman şöyle dua ederdi; "Allahım, hamd sana mahsustur. Onu bana sen giydirdin. Senden onu hayırlı kılmanı ve yapılışına uygun kullanmanın hayrını nasip etmeni dilerim. Şerrinden ve yaratılış gayesi dışında kullanılmasının şerrinden de sana sığınırım." (Ebu Davud, Libas 1)

ÖZGÜN Güneşin doğduğu en güzel gün:Cuma