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Güneşin doğduğu en güzel gün:Cuma

2022 yılının en güzel cuma mesajlarıyla sizlerleyiz. Peygamber Efendimiz Cuma günü hakkında, "Üzerine güneşin doğduğu en hayırlı gün Cuma günüdür. Çünkü Hz. Âdem o gün yaratıldı, o gün Cennete girdi ve o gün Cennetten çıkarıldı." olarak (Müslim, Cum'a, 18) buyurduğu bu mübarek günde sevdiklerinize mutlu, huzurlu, güzel temenni ve dualar göndermeniz için en güzel Cuma mesajlarını, resimlerini, Cuma gününe dair faziletleri ve sünnetlerini sizlere bütünüyle derledik. İşte mübarek Cuma gününe dair tüm detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
2022 en güzel cuma mesajları: resimli, anlamlı: Cuma faziletleri: Cuma sünnetleri
''Sığınacak yeri ve ihtiyacını giderecek kimsesi olmayan niceleri varken; bizi yediren, içiren, ihtiyaçlarımızı gideren ve bizi barındıran Allah’a hamdolsun.'' Hayırlı Cumalar...

İnananlar için bir rahmet ve mağfiret vesilesi olan müminlerin bayramı Cuma günü önemine binaen hazırladığımız Cuma mesajlarını, Cuma gününün faziletlerini, Cuma günü yapılan Peygamber Efendimizin sünnetlerini sizler için bir araya getirdik. İşte 2022'nin en güzel Cuma mesajları...

CUMA MESAJLARI

  • ''Allah'ım. Beyaz elbise kirlerden temizlendiği gibi, kalbimi günahlardan temizle. Kalbimi iki yüzlülükten, eylemlerimi gösterişten, dilimi yalandan, gözümü vefasızlıktan temizle. Şüphesiz Sen gözlerin hainliğini ve kalplerin sakladığını bilirsin.'' Hayırlı Cumalar...
  • ''Allah'ım, hoşnutken de öfkeli iken de içten ve samimi söz söylemeyi Senden diliyorum. Fakirlikte de zenginlikte de iktisatlı olmayı Senden diliyorum.'' Hayırlı Cumalar...
  • Rabbimiz! Bize katından rahmet gönder ve bize içinde bulunduğumuz durumdan bir çıkış yolu göster (Kehf 18/10) Amin Ya Rabbel'Alemin. Dualarımız kabul cumamız mübarek olsun.
  • Allah'ım, aklıma ilim ve hikmet; fikrime, feraset ve basiret; bedenime sıhhat ve afiyet; ruhuma da, tekamül ve metanet ihsan eyle. Cumamız mübarek olsun.
  • Cennet bahçelerinin gülleri yüzüne, bülbüllerin nağmeleri diline, Allah sevgisi gönlüne, bu güzel günün bereketi üzerine olsun. Hayırlı nurlu cumalar.
  • Ya Rabbi; sana açılan elleri, sana yönelen gönülleri, sana bükülen boyunları, sana yalvaran dilleri, ne olur boş çevirme… Hayırlı cumalar…
  • Ya Rabbim; bu mübarek cuma günün yüzü suyu hürmetine biz aciz kulların ne derdi varsa, ne sıkıntısı varsa; dertlilere deva, hastalara şifa, borçlu kullarına edalar nasip et Ya Rabbim. Biz kulların dualarını kabul et… Hayırlı nurlu cumalar…
  • Ya Rabbi! Sesimizi duyansın, hallerimizi bilensin. Açtık gönlümüzü sana, Sen imdat eyle, Sen affeyle, sen yollarımızı hayır eyle. HAYIRLI CUMALAR…

CUMA GÜNÜNÜN FAZİLETİ

Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- buyurdular:

“Üzerine güneş doğan en hayırlı gün Cuma günüdür. Âdem o gün yaratıldı, o gün cennete konuldu ve yine o gün cennetten çıkarıldı.” (Müslim, Cuma 17, 18. Tirmizî, Cuma 1, 2; Nesâî, Cuma 4, 45)

Cuma gününün pek çok faziletleri vardır. İslam'da bazı vakitlerin diğer vakitlere nazaran üstünlüğü vardır. Örneğin Ramazan ayı diğer aylardan, Kadir gecesi bin aydan daha hayırlı kılınmıştır. Allah, şerefli kıldığı muhtelif zamanları, Kur'an-ı Kerim ve Peygamber Efendimiz (s.a.v) aracılığıyla bildirmiş; Efendimiz (s.a.v) bu vakitlere mahsus davranış ve ibadetlere dikkat çekmiştir.

Bu münhasır vakitlerden, her hafta idrak edilen Cuma günü, inananların yenilenmesine ve toplanmasına vesile olan bir bayram günüdür.

“Cuma” kelimesinin anlamı

"Cuma" kelimesi Arapça'da “toplamak, bir araya getirmek” anlamındaki "cem‘" kökünden gelir. Bu günü üstün kılan sebeplerden birisi de bu günün müslümanların toplanma günü olmasıdır. Müslümanlar bir araya gelerek kardeşlik bağlarını kuvvetlendirirler.

CUMA GÜNÜ SÜNNETLERİ

1. Gusül almak

2. Misvak kullanmak

3. Temiz elbise giyinmek

4. Salavat getirmek

5. Sürme sürmek

6. Güzel koku kullanmak

7. Kehf suresi okumak

8. Tırnak kesmek

MAĞFİRETnالمغفرةnGünahların Allah tarafından bağışlanması anlamında bir terim.
MAĞFİRETnالمغفرةnGünahların Allah tarafından bağışlanması anlamında bir terim.

RESİMLİ CUMA MESAJLARI

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