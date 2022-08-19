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Cuma namazı saatleri 19 Ağustos 2022 | Cuma namazı saat kaçta?

Cuma namazı saatleri Diyanet İşleri Başkanlığı resmi internet sitesinde namaz vakitleri ekranından kolaylıkla sorgulanabiliyor. Müslümanlar ve İslam alemi için mübarek olan cuma gününde camilere giderek namaz kılacak olan vatandaşlar illerinde Cuma namazı vaktini araştırıyor. Peki, bugün cuma saati kaçta, 19 Ağustos 2022 cuma vakti ne zaman? İşte Diyanet ile İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa il il cuma namazı vakitleri

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Haber Merkezi Yeni Şafak
CUMA NAMAZI SAATİ: İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana ve tüm illerde Cuma namazı saat kaçta kılınacak?
Cuma namazı saatleri

Cuma namazı saati İstanbul, Ankara, İzmir ve 81 il için belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı, 19 Ağustos il il cuma namazı vakitlerini "namazvakitleri.diyanet.gov.tr" internet adresinden yayınladı. Camilerde cemaat ile birlikte idrak edilen cuma namazı vakitleri tüm illerde bir kaç dakika değişecek

CUMA NAMAZI SAATİ KAÇTA, 19 AĞUSTOS 2022 CUMA VAKTİ NE ZAMAN?

Cuma namazı saatleri Diyanet tarafından paylaşılan namaz vakitleri içerisinde yerini aldı. İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer tüm illerde ibadet görevini yerine getirecek olanlar camilere akın edecekler. Cuma namazı saati içerisinde namaz kılacak olanlar kısıtlamadan muaf tutulacaklar. İşte bazı illerdeki o vakitler...

İSTANBUL CUMA SAATİ 13:13

ANKARA CUMA VAKTİ 12:57

İZMİR CUMA NAMAZI SAATİ 13:20

ADANA CUMA NAMAZI VAKTİ 12:47

BURSA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA? 13:13

ANTALYA CUMA KAÇTA? 13:06

KONYA CUMA VAKTİ KAÇTA? 12:59

DİYARBAKIR CUMA NAMAZI NE ZAMAN? 12:28

ESKİŞEHİR CUMA NAMAZI KAÇTA? 13:07

MERSİN CUMA VAKTİ NE ZAMAN? 12:50

CUMA NAMAZININ HÜKMÜ NEDİR?

Cuma namazı farz-ı ayındır. Farz oluşu Kur'an-ı Kerim, Sünnet ve İcma ile sabittir. Yüce Allah, "Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında, alışverişi bırakıp hemen Allah'ı anmaya koşun. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah'ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz." (Cum'a, 62/9-10) buyurmaktadır. Hz. Peygamber (s.a.s.) de, "Cuma namazına gitmek, ergenlik çağına ulaşmış her müslüman erkeğe farzdır." (Ebû Dâvûd, Tahâret, 130; Beyhakî, es-Sünenü'l-Kübrâ, III, 245-246) buyurmuştur. Cuma namazı, Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminden günümüze kadar kılınagelmiş ve bunun farz olduğu konusunda herhangi bir farklı görüş ortaya çıkmamıştır.

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